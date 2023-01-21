«Локомотив» отдал Керка в платную аренду «Антверпену»

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Бельгия трансферы Антверпен Гирано Керк Спорт-Экспресс Футбол

Гирано Керк покинул «Локомотив». 

Московский клуб объявил, что 27-летний полузащитник до лета будет играть за другую команду на правах платной аренды. 

По информации «Спорт-Экспресса», нидерландец продолжит карьеру в «Антверпене». Соглашение должно быть подписано после прохождения игроком медосмотра в бельгийском клубе. 

Керк выступал за железнодорожников с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас. 

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь

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29 комментариев

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Visa
Скилы вроде и не плохие у него, но что-то не пошло
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Виталий Желтоусов
Менеджмент и трансферная политика Локо вызывает недоумение! Такое ощущение что паровоз разрушает себя изнутри.
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Ezra-Matthew Miller
Ответ сушеный абрикос.
именно ... шлак. кто такой Лорьян ? никогда не слышал )) Кухта игрок сб Чехии, а Мевля сб Словении. То что Тикнизян лучший игрок осени, это беда а не вина Локо. Все эти ребята и Изидор с Тикнизяном, и даже Мордашвили с Едваем и Кухтой, и Баринов с Тарасовым могли бы играть имей команда костяк игроков уровня (УРОВНЯ) Чорлука- Крыховяк-ЖауМарио-Миранчук(уехавший)- Фернандеш-Смолов. А составляя состав из Изидоров с Тикнизянами имеем то что имеем. Гнать всех.
только Чехия нормально играла в четвертьфинале Евро и полуфинале стыков на ЧМ, а не барахтается, как Словения.
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Гамарджоба Генацвале
Это зря, полезный игрок!
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сушеный абрикос.
Ответ Heath Neumann
Хороший байт, Тикнизян - лучший игрок донной осени Локомотива, Изидор приоритетная трансферная цель для Лорьяна, Кухта игрок сборной Чехии)) а Тарасов и Михалик чемпионы России, Димон так вообще звезд с неба не хватал, но опорку выжигал, как и Тарас.
именно ... шлак.
кто такой Лорьян ? никогда не слышал ))
Кухта игрок сб Чехии, а Мевля сб Словении.
То что Тикнизян лучший игрок осени, это беда а не вина Локо.
Все эти ребята и Изидор с Тикнизяном, и даже Мордашвили с Едваем и Кухтой, и Баринов с Тарасовым могли бы играть имей команда костяк игроков уровня (УРОВНЯ) Чорлука- Крыховяк-ЖауМарио-Миранчук(уехавший)- Фернандеш-Смолов.
А составляя состав из Изидоров с Тикнизянами имеем то что имеем.
Гнать всех.
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Павел Гребнев
Вроде бы игрок с неплохими физическими и техническими показателями, но все это нивелируется слабой реализацией и не лучшим принятием решений.
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Heath Neumann
Ответ сушеный абрикос.
да вроде 3 (или даже 4) тренеров перебрали...не помогло. Состав соответствует месту команды в РПЛ. в одном очке от зоны пердива. Изидор-Керк-Мордашвили-Тикнизян-Едвай-Кухта-пердивный шлак уровня Тарасова или Михалика.
Хороший байт, Тикнизян - лучший игрок донной осени Локомотива, Изидор приоритетная трансферная цель для Лорьяна, Кухта игрок сборной Чехии)) а Тарасов и Михалик чемпионы России, Димон так вообще звезд с неба не хватал, но опорку выжигал, как и Тарас.
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nugoboss
Мать честная 😁 почему опять непонятные вещи происходят, локомотив доиграется.
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ALMANAC
Ответ Dmitry Orlov
Да, состав при них был и вполне нормальный. Этому составу (с Кухтой вместо Раконьяца) бы тренера хорошего, и норм команда.
Впервые здесь встречаю комплиментарный коммент о немецком менеджменте в Локо. Про «Керк - один из лучших вингов в РПЛ» тем более.
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сушеный абрикос.
Ответ Dmitry Orlov
Да, состав при них был и вполне нормальный. Этому составу (с Кухтой вместо Раконьяца) бы тренера хорошего, и норм команда.
да вроде 3 (или даже 4) тренеров перебрали...не помогло.
Состав соответствует месту команды в РПЛ.
в одном очке от зоны пердива.
Изидор-Керк-Мордашвили-Тикнизян-Едвай-Кухта-пердивный шлак уровня Тарасова или Михалика.
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Никита Новосельцев
Не знаю за что им так восхищаются, но мне Керк особо никогда не нравился. Часто заигрывался, не отдавал пас партнеру, терял мячи, порол моменты.
Худшим конечно не был, номер вроде не отбывал. Но топом не назвать.
В любом случае удачи ему, но переживаний особо нет
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mishakmv96
Удачи, Джи! Был самым техничным игроков в команде, но его эффективность была не слишком высокой.
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Ответ sebastian1410
Осталось пристроить Баринова, Изидора, Миранчука и можно отправляться в лучшую лигу мира.
И Карпукаса. А то он то, точно не заслуживает там играть.
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Артём Криушов
Очень жаль. Смотрелся он очень даже ничего и точно тянул на игру в основе. Надеюсь сможем найти нового игрока который будет ещё лучше. Ну, всё равно, удачи ему.
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мяу
Ответ Dmitry Orlov
Да, состав при них был и вполне нормальный. Этому составу (с Кухтой вместо Раконьяца) бы тренера хорошего, и норм команда.
Интересно, что же случилось с тренером
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ALMANAC
Ответ error505
Керк хороший игрок, жаль не заиграл. Удачи в Антверпене, ждём нового Керка!
Конкретно этот Керк - его уровень команда второй восьмерки РПЛ (да, Локо сейчас там🙃). Но амбиции клуба чуть ли не топ-3. Это такой Игбун для Уфы. Казалось, что да, едет мощный нап, а ничего не получилось
+2
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sebastian1410
Осталось пристроить Баринова, Изидора, Миранчука и можно отправляться в лучшую лигу мира.
+20
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Dmitry Orlov
Ответ мяу
Ох уж эти чертановские шарлатаны, другое дело - немецкие гении! При них состав был!
Да, состав при них был и вполне нормальный. Этому составу (с Кухтой вместо Раконьяца) бы тренера хорошего, и норм команда.
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ALMANAC
Запоротых моментов и потерь мяча на фланге стало чуть меньше, а главное сохранение нервов
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мяу
Ответ Heath Neumann
И так. Чертановские ремесленники уже 3 месяц в клубе, до старта чемпионата осталось всё меньше времени, а сборы в самом разгаре. К сожалению, кроме улучшения работы медиа эти ребята показали себя ничуть не лучше, чем предшественники. В одном случае не было тренера, а теперь у нас нет состава. Керк один из лучших вингеров чемпионата. Даже набравший вес Ги мог бороздить бровку, а если он в форме - то твоя команда играет с двумя латералями. Даже не могу представить панику в офисе топовых чертановских селекционеров, которые не могут найти адрес телефона одного самарского клуба после двух трансферов, а теперь придётся вместо деда в защиту искать ещё вингера. Возможно, в FM 2012 (ну это из слухов потенциальных новичков, а-ля бывших летчиков) откопают какого-нибудь флангового игрока из чемпионата Алжира.
Ох уж эти чертановские шарлатаны, другое дело - немецкие гении! При них состав был!
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Dmitry Orlov
Вот это хреново. В команде и так перебор молодёжи, что 27-летний - почти дед, так теперь ещё и без этого 27-летнего команда остаётся. Тем более, что техника при нём, молодёжи как раз бы и тренироваться вместе с ним.
Надеюсь, что вернётся летом. Если только не подыщут более привлекательный вариант для команды.
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Dmitry Orlov
Ответ error505
Керк хороший игрок, жаль не заиграл. Удачи в Антверпене, ждём нового Керка!
Почему не заиграл-то? Не был стабилен, но 5+4 в прошлом сезоне это неплохо.
+9
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4181
От Баринова надо избавиться, а не Керка отдавать. 🤦🏻‍♂️
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Илюха аналитик
Ответ Heath Neumann
Чел, что круто? А не приживется? А травма? Кто играть будет справа?
Глушенков!😂
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Heath Neumann
Ответ Илюха аналитик
Жаль, такой игрок нам бы пригодился во втрой части сезона. Но может это освобождение места для Пиняева. Если так, то круто.
Чел, что круто? А не приживется? А травма? Кто играть будет справа?
+2
-2
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