«Локомотив» отдал Керка в платную аренду «Антверпену»
Гирано Керк покинул «Локомотив».
Московский клуб объявил, что 27-летний полузащитник до лета будет играть за другую команду на правах платной аренды.
По информации «Спорт-Экспресса», нидерландец продолжит карьеру в «Антверпене». Соглашение должно быть подписано после прохождения игроком медосмотра в бельгийском клубе.
Керк выступал за железнодорожников с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.
С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
кто такой Лорьян ? никогда не слышал ))
Кухта игрок сб Чехии, а Мевля сб Словении.
То что Тикнизян лучший игрок осени, это беда а не вина Локо.
Все эти ребята и Изидор с Тикнизяном, и даже Мордашвили с Едваем и Кухтой, и Баринов с Тарасовым могли бы играть имей команда костяк игроков уровня (УРОВНЯ) Чорлука- Крыховяк-ЖауМарио-Миранчук(уехавший)- Фернандеш-Смолов.
А составляя состав из Изидоров с Тикнизянами имеем то что имеем.
Гнать всех.
Состав соответствует месту команды в РПЛ.
в одном очке от зоны пердива.
Изидор-Керк-Мордашвили-Тикнизян-Едвай-Кухта-пердивный шлак уровня Тарасова или Михалика.
Худшим конечно не был, номер вроде не отбывал. Но топом не назвать.
В любом случае удачи ему, но переживаний особо нет
Надеюсь, что вернётся летом. Если только не подыщут более привлекательный вариант для команды.