«Локомотив» отдал Керка в платную аренду «Антверпену»

покинул « ».

Московский клуб объявил, что 27-летний полузащитник до лета будет играть за другую команду на правах платной аренды.

По информации « », нидерландец продолжит карьеру в « ». Соглашение должно быть подписано после прохождения игроком медосмотра в бельгийском клубе.

Керк выступал за железнодорожников с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.