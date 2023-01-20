Морган о 7 победах и ничьей «МЮ» после интервью Роналду: «Криштиану подписал крупнейшую сделку в истории спорта, сделал дубль и стал игроком матча c «ПСЖ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган критично отреагировал на беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед» после интервью Криштиану Роналду.

Журналист и телеведущий ответил на твит, где приводится статистика «МЮ» после скандального интервью – 7 побед и ничья.

«После этого интервью Роналду подписал крупнейшую сделку в истории спорта, стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, дважды забил гол и стал игроком матча на клубном уровне», – написал Морган.

Напомним, после интервью Моргану 37-летний португалец перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. И пока принял участие в одном матче – Роналду был признан лучшим футболистом товарищеской игры команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» против «ПСЖ» (4:5), где он сделал дубль.

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82 комментария

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на войне как на войне
Ответ Владислав Демидов
Получается Манчестер сделал всё абсолютно верно - клуб выиграл от ухода Роналду и сам игрок выиграл.
Можно итак сказать.
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AnMe
Ответ Игорь Климов
Но скоро ещё сёстры Авейру в инстаграм чего-нибудь смешного напишут)
Странно что удалили комментарий безобидный…

Да там выложили фотку, что игрок матча заслужено. Одна вон репостнула, как они обнимаются с Лео. Даже зашел специально после матча в их инст.
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Владислав Демидов
Получается Манчестер сделал всё абсолютно верно - клуб выиграл от ухода Роналду и сам игрок выиграл.
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на войне как на войне
Ответ Lionel Van Damme
какое же отчаяние... гол с пеналя и с игры в товарняке - величайший... жалкое зрелище. жаль Рона. его лицо говорило о многом
А вот твоего кумира лицо говорило о восхищении и уважении к Роналду
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Oleg
Ответ Даня Чебыкин
дак классное же! поржать хоть над этими
Там один известный игрок в крикет из Индии у себя в инстаграм запостил : мол весь мир его критикует, а он берет и доказывает🤣
Понимаешь? Доказывает)
Причем не на ЧМ, не в МЮ или еще где то в Европе. Доказывает в выставочном матче, на который игрокам ПСЖ было Наср Аль)

Что с этими людьми не так?)))
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на войне как на войне
Ответ Игорь Климов
Ещё персонаж - "На войне как на войне", тоже девушка)
Климов, ты чего ко мне пристал? У нас за такое сам знаешь…
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Нурлан Rooney
А нам это уже по.....й сколько он голов забёт или сколько будет денег зарабатывает🤠. Манчестер Юнайтед вперёд ура ура ура😎😎😎
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Lionel Van Damme
какое же отчаяние... гол с пеналя и с игры в товарняке - величайший... жалкое зрелище. жаль Рона. его лицо говорило о многом
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Oleg
Ответ **Iscander**
Сестра Джорджины, которой Роналду не помогает?))
Наверное)
Она знает о Роналду все, вплоть до того, какой лак на ногтях был у внучатой племянницы друга младшего брата.
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REALITY
Этот 🤡 на иждивении у Ботекса
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уличный иуда
Пирс же шутит да?
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уличный иуда
Пирс же шутит да?
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Даня Чебыкин
Ответ Игорь Климов
Морган не может сложить 2+2, но всем уже очевидно, что без Кринжа7 МЮ играет намного лучше, а этот Португалец7 также полностью провалился в играх на ЧМ.
игорь, епрст, тебе сообщения в личку не уходят!
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Даня Чебыкин
Ответ Vik Elis
По моему это ахтунг
два ахтунга. и бадр на стреме
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Даня Чебыкин
Ответ Oleg
Кстати эту кринжатину активно форсят фанаты Роналду. Сами подумайте какой уровень у этой фан базы, которая на полном серьезе выставочный договорняк считает достижением. Насколько низко пал роналду и насколько нетребовательна его фан база. Кто то ЧЕМПИОН МИРА, Лучший игрок ЧМ, без пяти минут обладателт 7 FIFA The Best, а осенью 8 ЗМ и его фан база спокойна в своем умиротворении и осознании величия Лео. А кто то, провалив в очередной раз главный турнир в истории, в товарищеском матче выпрыгивал из штанишек, в попытке кому то, что то доказать) И естественно фан база этого игрока из заурядного, комичного шоу, делает событие. Разного уровня игроки, разные критерии, и разный уровень фанатской базы.
дак классное же! поржать хоть над этими
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Даня Чебыкин
Ответ Batyr Demessinov
Кто нибудь скажите ему, что это матч был выстовочный матч, а не финал КЧМ
может не надо? смешнее будет
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Даня Чебыкин
Ответ **Iscander**
Кстати, под этим ником прячется девушка. Или только я один этого не знал?
корнет, Вы ЖЕНЩИНА!?!??!
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Даня Чебыкин
пирс, не останавливайся, прошу тебя!!!
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Philatelist79
В верблюд-лига уехал. Герой.
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**Iscander**
Ответ Oleg
Это скорее женщина уже)
Сестра Джорджины, которой Роналду не помогает?))
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Пирс Морган
Ответ Arty K.
...а также стал примером того, как можно всё своё величие спустить в унитаз за один год
Ну это реально достижение, не каждый сможет
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Еще обосрался на ЧМ, устроил истерику с незаслуженным голом и невыходом в стартовом составе, в отчаянии еще раз пробежался по клубам ЛЧ, где его в унисон послали абсолютно все, а уже потом - ровно все то, о чем пишет Морган
И подарил сам себе Роллс-Ройс через Джорджину💪🏽🙏🏽
+4
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+4
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Oleg
Ответ moldfan
Что за крупнейшая сделка в истории ? У того-же Мбаппе контракт жирнее с ПСЖ, со всеми бонусами. И когда это Аль что-то там играл в ПСЖ ? Что за турнир ?
Так вчера был величайший матч в истории, который смотрело 33 миллиарда.
У Роналду дубль.
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Пирс Морган
Ответ Chuha-Motibg
А то что между этим был провальный ЧМ он решил умолчать
Ну против величайшей в истории человечества сборной Марокко у них не было шансов)
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Aibek Mak
Морган остановись 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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