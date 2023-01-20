Морган о 7 победах и ничьей «МЮ» после интервью Роналду: «Криштиану подписал крупнейшую сделку в истории спорта, сделал дубль и стал игроком матча c «ПСЖ»
Пирс Морган критично отреагировал на беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед» после интервью Криштиану Роналду.
Журналист и телеведущий ответил на твит, где приводится статистика «МЮ» после скандального интервью – 7 побед и ничья.
«После этого интервью Роналду подписал крупнейшую сделку в истории спорта, стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, дважды забил гол и стал игроком матча на клубном уровне», – написал Морган.
Напомним, после интервью Моргану 37-летний португалец перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. И пока принял участие в одном матче – Роналду был признан лучшим футболистом товарищеской игры команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» против «ПСЖ» (4:5), где он сделал дубль.
Да там выложили фотку, что игрок матча заслужено. Одна вон репостнула, как они обнимаются с Лео. Даже зашел специально после матча в их инст.
Понимаешь? Доказывает)
Причем не на ЧМ, не в МЮ или еще где то в Европе. Доказывает в выставочном матче, на который игрокам ПСЖ было Наср Аль)
Что с этими людьми не так?)))
Она знает о Роналду все, вплоть до того, какой лак на ногтях был у внучатой племянницы друга младшего брата.
У Роналду дубль.