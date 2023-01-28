У Джана был рак щитовидной железы: «Это многое изменило в моей жизни. У тебя может быть все, но здоровье – самое главное»

рассказал, что боролся с раком.

«У меня был рак щитовидной железы, и мне нужно было срочно сделать операцию. Это многое изменило в моей жизни. У тебя может быть много денег, у тебя может быть все, но здоровье – это самое главное.

Это часть жизни, и я предлагаю каждому пройти обследование, не имеет значения, насколько здоровыми вы себя считаете. Если вы вовремя узнаете об этом, вы сможете действовать [своевременно].

Я очень благодарен врачам « ». Они позвонили мне через два месяца после того, как я прошел медицинское обследование в клубе. Я не знал, что происходит, я даже не знал, что такое щитовидная железа, и я никогда бы не подумал, что у меня рак. Переехать в Турин стоило хотя бы ради этого», – сказал полузащитник « » в интервью DAZN.

За «Ювентус» немецкий футболист выступал с 2018 по 2020 год.