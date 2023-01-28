У Джана был рак щитовидной железы: «Это многое изменило в моей жизни. У тебя может быть все, но здоровье – самое главное»

Теги Боруссия Дортмунд Ювентус бундеслига Германия серия А Италия Эмре Джан Здоровье Футбол

Эмре Джан рассказал, что боролся с раком. 

«У меня был рак щитовидной железы, и мне нужно было срочно сделать операцию. Это многое изменило в моей жизни. У тебя может быть много денег, у тебя может быть все, но здоровье – это самое главное.

Это часть жизни, и я предлагаю каждому пройти обследование, не имеет значения, насколько здоровыми вы себя считаете. Если вы вовремя узнаете об этом, вы сможете действовать [своевременно].

Я очень благодарен врачам «Ювентуса». Они позвонили мне через два месяца после того, как я прошел медицинское обследование в клубе. Я не знал, что происходит, я даже не знал, что такое щитовидная железа, и я никогда бы не подумал, что у меня рак. Переехать в Турин стоило хотя бы ради этого», – сказал полузащитник «Борусси» в интервью DAZN.

За «Ювентус» немецкий футболист выступал с 2018 по 2020 год.

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19 комментариев

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Аццкий сотона
Ответ kot_letova
Интересно, у футболистов рак чаще/реже появляется? Или мы слышим про него от них часто только из-за хорошей диагностики?
Профессиональное занятие футболом катализатором образования раковых клеток не является, по крайней мере, никто такую зависимость не выявил. Так что, да, дело в диагностике. Опухоли все равно, кого поражать(
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АРТУР АЛИЕВ
Хоть что-то хорошее про Ювентус за последнее время
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здоровяк
Ответ kot_letova
Интересно, у футболистов рак чаще/реже появляется? Или мы слышим про него от них часто только из-за хорошей диагностики?
Конечно из-за диагностики
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versalio
Популистическое заявление миллионера.
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Брукс Хэтлин
Ответ nyshtyak
Кто из них умер от рака до 30?
Ок, некоторые не подходят, но Ребекка Фердинанд, дочка Энрике молодые же.
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Розовопопый пони
Ответ Under
Не думаю, что часто. Про сколько случаев у футболистов вы слышали за всю свою жизнь?
Ну смотрите, в одной БЛ в этом сезоне диагностировали у Аллера, Баумгартля (Унион) и Рихтера (Герта), за другими лигами не слежу, но полагаю, что и там онкология тоже имеет место быть.
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nyshtyak
Ответ Брукс Хэтлин
Полагаю, у Виалли и Михайловича тоже было достаточно денег, связей, возможностей, но увы... Кройфф, Виланова, Факкетти, дочь Луиса Энрике, жена и маман Рио Фердинанда - у всех были деньги, а что толку?
Кто из них умер от рака до 30?
+2
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kpvhmsvb2g
я бы на месте других футболистов подумал перед переходом в боруссию……
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Alda
Что за новая команда «Борусь»?
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Under
Ответ kot_letova
Нойера и Аллера точно помню, но были и ещё
Два человека, а теперь подумайте, сколько на вашем веку было всего профессиональных футболистов.
Процент мизерный.
+1
-1
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kot_letova
Ответ Under
Не думаю, что часто. Про сколько случаев у футболистов вы слышали за всю свою жизнь?
Нойера и Аллера точно помню, но были и ещё
+1
-1
0
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Брукс Хэтлин
Ответ ВладимирНеПутин
А когда нет здоровья и нет денег, то все ещё хуже.
Лучше быть здоровым, но богатым, чем бедным, но больным.
+16
0
+16
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Брукс Хэтлин
Ответ Василий Иванов
При деньгах Джана 95% процентов болезней либо излечиваются, либо дают стойкую ремиссию на десятилетия.
Полагаю, у Виалли и Михайловича тоже было достаточно денег, связей, возможностей, но увы...
Кройфф, Виланова, Факкетти, дочь Луиса Энрике, жена и маман Рио Фердинанда - у всех были деньги, а что толку?
+6
0
+6
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Василий Иванов
При деньгах Джана 95% процентов болезней либо излечиваются, либо дают стойкую ремиссию на десятилетия.
+3
-7
-4
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Under
Ответ kot_letova
Интересно, у футболистов рак чаще/реже появляется? Или мы слышим про него от них часто только из-за хорошей диагностики?
Не думаю, что часто.
Про сколько случаев у футболистов вы слышали за всю свою жизнь?
+1
-1
0
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Легенда питерского Зенита
Ответ ВладимирНеПутин
А когда нет здоровья и нет денег, то все ещё хуже.
Тогда вообще жопа. Никому такого пожелать нельзя. Но, увы, у многих именно так.
+22
-1
+21
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kot_letova
Интересно, у футболистов рак чаще/реже появляется? Или мы слышим про него от них часто только из-за хорошей диагностики?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
А когда нет здоровья и нет денег, то все ещё хуже.
+48
-3
+45
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ТрактоПоктер
Факт!
Здоровье - самое главное!
Всем здоровья, обязательно!
+19
-2
+17
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