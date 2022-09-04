«Скоро Тедеско выгонят из «Лейпцига» и он будет умолять взять его обратно в «Спартак». Кавазашвили о тренере

высказался о работе экс-тренера в .

Команда Тедеско накануне проиграла (0:4) и в пяти матчах на старте сезона Бундеслиги одержала всего одну победу.

«В жизни все возвращается бумерангом. Тедеско поступил как ублюдок, когда поддержал отстранение российских клубов от еврокубков. Это показало его человеческие качества. Болельщики с таким теплом его проводили, а он наплевал на них.

А теперь Тедеско показал худший старт в истории «Лейпцига». Очевидно, он не самый сильный тренер. Скоро Тедеско выгонят из «Лейпцига» и он будет умолять, чтобы его взяли обратно в «Спартак», – сказал бывший вратарь красно-белых.