отметила работу Луки Каттани на должности спортивного директора «Спартака».

«У меня была мечта увидеть шарик с надписью «Спартак» на жеребьевке группового этапа и чтобы наши парни играли в еврокубках.

Только представьте: парни, рожденные в больших и маленьких городах России, слушают знакомый каждому гимн, а с трибун на них смотрят болельщики из самых разных уголков страны, их мамы, отцы, бабушки и дедушки, первые тренеры и все причастные к этому успеху.

Ради того, чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из «ПСЖ». Он первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны еще до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.

Наиль Умяров часто вспоминает, как Лука готовил пасту. А я расскажу, как Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то – тонкий и пикантный, кто-то – с остротой. Главное – не переборщить, и обязательно, чтобы все сочеталось. Получился тот «Спартак» от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий.

Мы с нетерпением ждали встречи с . Такая драматичная жеребьевка могла случиться только со «Спартаком». Но не дождались, а моя мечта услышать гимн евровесны была разбита вдребезги», – отметила жена бывшего президента Леонида Федуна.