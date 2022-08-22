Зарема Салихова: «Каттани – единственный, кто выполнил мои пожелания. «Спартак» от шефа Луки – молодой и дерзкий»

Теги Спартак премьер-лига Россия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Доменико Тедеско Зарема Салихова Лука Каттани Футбол

Зарема Салихова отметила работу Луки Каттани на должности спортивного директора «Спартака».

«У меня была мечта увидеть шарик с надписью «Спартак» на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов и чтобы наши парни играли в еврокубках.

Только представьте: парни, рожденные в больших и маленьких городах России, слушают знакомый каждому гимн, а с трибун на них смотрят болельщики из самых разных уголков страны, их мамы, отцы, бабушки и дедушки, первые тренеры и все причастные к этому успеху.

Ради того, чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из «ПСЖ». Он первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны еще до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.

Наиль Умяров часто вспоминает, как Лука готовил пасту. А я расскажу, как Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то – тонкий и пикантный, кто-то – с остротой. Главное – не переборщить, и обязательно, чтобы все сочеталось. Получился тот «Спартак» от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий.

Мы с нетерпением ждали встречи с «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско. Такая драматичная жеребьевка могла случиться только со «Спартаком». Но не дождались, а моя мечта услышать гимн евровесны была разбита вдребезги», – отметила жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные