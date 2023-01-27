Сабитов о том, как обыграл Черчесова в бильярд: «Надо было видеть его эмоции. У меня шары сами прыгали!»
Ренат Сабитов рассказал, как обыграл Станислава Черчесова в бильярд.
«Я не очень хорошо играю, но в тот момент мне везло, так сложилось.
Я просто тренировался, зашел Саламович и сказал: «Давай посмотрим, на что ты способен». У меня шары сами прыгали! Он посмотрел и сказал: «Ну‑ну». Надо было видеть его эмоции.
У Георгиевича [Карпина] было все строго. У нас было правило – в 11 разъезжаемся. С другом по пути решили заехать за кофе.
Только зашли и видим Карпина, он сказал: «Ну давай, завтра увидимся». На следующий день Карпин говорит: «Между тренировочками успеешь доспать», – сказал бывший футболист «Спартака».
Открыт новый персонаж...