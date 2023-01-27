Сабитов о том, как обыграл Черчесова в бильярд: «Надо было видеть его эмоции. У меня шары сами прыгали!»

Теги Спартак Ренат Сабитов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин снукер Матч ТВ Футбол

Ренат Сабитов рассказал, как обыграл Станислава Черчесова в бильярд.

«Я не очень хорошо играю, но в тот момент мне везло, так сложилось.

Я просто тренировался, зашел Саламович и сказал: «Давай посмотрим, на что ты способен». У меня шары сами прыгали! Он посмотрел и сказал: «Ну‑ну». Надо было видеть его эмоции.

У Георгиевича [Карпина] было все строго. У нас было правило – в 11 разъезжаемся. С другом по пути решили заехать за кофе.

Только зашли и видим Карпина, он сказал: «Ну давай, завтра увидимся». На следующий день Карпин говорит: «Между тренировочками успеешь доспать», – сказал бывший футболист «Спартака».

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17 комментариев

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juki_puki
"так и живём", - добавил Ренат
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кб измайлово
Доспал?
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antiginer
Что за поток сознания?Или это с полиграфа для бывших игроков?)))
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Новиков о шарах
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Snafu
Заголовок неудачный. Надо так: «Сабитов: Черчесов сказал «давай посмотрим», и у меня шары запрыгали».
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vfrc14
И? Что в черном ящике?
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Spaten
Не ну-ну, а партия!
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yuldashev.ak999@gmail.com
Татарский бильярд?
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Владимир Молявин
Я ничего не понял. Каша какая-то.
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Адепт Суперлиги
В полку Мостового и Канчельскиса прибыло!
Открыт новый персонаж...
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Amalfitano
Какой-то поток сознания. Как будто переводили с хинди через гугл транслэйт.
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Ape1sin
не верю, что Сабитов мог в бильярд кого то обыграть. это же человек - пас чужому, я такого ужасного пасующего центра не видел ни до, ни после
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Alex Miheev
А потом жарили шашлык
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Двоечник
Шары были у Климова, Дзюба не даст соврать. А про то что прыгало у Сабитова это всего лишь инвентарь для игры в бильярд
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alexsem69
Это точно про бильярд?)
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Никому_никабельный
Это что за винегрет? 🤯
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Schiaff1no
А потом и партию доиграли
+11
-1
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