Сабитов о том, как обыграл Черчесова в бильярд: «Надо было видеть его эмоции. У меня шары сами прыгали!»

рассказал, как обыграл в бильярд.

«Я не очень хорошо играю, но в тот момент мне везло, так сложилось.

Я просто тренировался, зашел Саламович и сказал: «Давай посмотрим, на что ты способен». У меня шары сами прыгали! Он посмотрел и сказал: «Ну‑ну». Надо было видеть его эмоции.

У Георгиевича [Карпина] было все строго. У нас было правило – в 11 разъезжаемся. С другом по пути решили заехать за кофе.

Только зашли и видим Карпина, он сказал: «Ну давай, завтра увидимся». На следующий день говорит: «Между тренировочками успеешь доспать», – сказал бывший футболист « ».