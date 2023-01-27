Губерниев о Дзюбе и ЦСКА: «ПСЖ» должен перекупить Артема. «Ман Сити» еще может вклиниться»

Теги ЦСКА Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев иронично высказался об интересе ЦСКА к Артему Дзюбе.

«Матч ТВ» сообщил, что московский клуб рассматривает возможность подписания контракта с 34-летним экс-нападающим «Зенита», если Адольфо Гайч перейдет в «Верону». ЦСКА опроверг эту информацию.

«В этот спор должен вмешаться «ПСЖ» и перекупить Артема. Когда в дело включаются такие большие клубы, как ЦСКА, парижане должны вмешаться. Разве что еще «Манчестер Сити» может вклиниться.

Дзюба – это человек, который резко вознесся на орбиту и будет крутиться вокруг этих трех команд», – сказал комментатор.

Дзюба в ЦСКА – слух на полчаса. А мы ведь почти поверили после слов Владимира Федотова

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18 комментариев

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Alamarrr
Да и кто это? Позорник клубных цветов?!
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Alamarrr
Шта???
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Yury Fedoseev
Та нормально он подколол Дзюбу , прикольная шутка получилась , парни ) одна из ста шуток у Губера заходит )
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Alex1104
Вот об этом я и написал. Раньше Губерниева!
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Дмитрий9779
Поржал...с Губера😁
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ ygcn5c2ty9
Губерниев иногда клоун такой
Вы явно недооцениваете Дмитрия...
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Kappa Pride
Закусывать нужно
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Dinamik1
Губер с дзюбой два сапога.пара.
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Islam Arslanbekov
Ответ ygcn5c2ty9
Губерниев иногда клоун такой
Он просто тупой
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Двоечник
Только в Интер. Связка Лукаку-Рукаку приведет к победе В ЛЧ
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Cruel Snake
Ответ ygcn5c2ty9
Губерниев иногда клоун такой
Иногда? 24/7
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Этот Райола хочет денег
Тот случай, когда ирония не заложена в заводских настройках у человека
+4
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Юрий Кечко
У Майонеза конечно чувство юмора как у того самого одноклассника с задней парты , который смеётся над многочленом
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Никому_никабельный
Им бы на пару с Дзюбой шутить
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Никому_никабельный
Ответ ygcn5c2ty9
Губерниев иногда клоун такой
Иногда?? 😳
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Александра Александрова
Ага , а Мю даёт миллиард за Дзюбу
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Адепт Суперлиги
Ухаха, вся студия матч ТВ смеётся на юмором Губера. У них это в контрактах прописано. Больше никто не смеётся.
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ygcn5c2ty9
Губерниев иногда клоун такой
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