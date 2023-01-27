Губерниев о Дзюбе и ЦСКА: «ПСЖ» должен перекупить Артема. «Ман Сити» еще может вклиниться»

иронично высказался об интересе ЦСКА к .

« » сообщил, что московский клуб рассматривает возможность подписания контракта с 34-летним экс-нападающим «Зенита», если Адольфо Гайч перейдет в «Верону». ЦСКА опроверг эту информацию.

«В этот спор должен вмешаться «ПСЖ» и перекупить Артема. Когда в дело включаются такие большие клубы, как ЦСКА, парижане должны вмешаться. Разве что еще «Манчестер Сити» может вклиниться.

Дзюба – это человек, который резко вознесся на орбиту и будет крутиться вокруг этих трех команд», – сказал комментатор.

Дзюба в ЦСКА – слух на полчаса. А мы ведь почти поверили после слов Владимира Федотова