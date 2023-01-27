Владимир Федотов: «Дзюба соответствует уровню ЦСКА. Следим за его попытками трудоустроиться»
Владимир Федотов считает, что Артем Дзюба соответствует уровню ЦСКА.
– Мне ничего неизвестно о том, что Дзюба может оказаться у нас, но мы следим за его попытками трудоустроиться.
Пока вообще не хочется об этом говорить. В вопросе трансферов всегда есть поле для деятельности, но, как известно, они любят тишину.
– Уровень Дзюбы потенциально соответствует уровню ЦСКА?
– Человек играл в «Зените» и сборной России, конечно, он соответствует нашему уровню, – сказал тренер ЦСКА.
Щас патлатого разведут как бухую телку на вписке!!!
А посыл ровно тот же, похоже.
Рукаку же просто бабло на пенсии поднять хочет и пешком ходить по полю.