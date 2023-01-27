Владимир Федотов: «Дзюба соответствует уровню ЦСКА. Следим за его попытками трудоустроиться»

считает, что соответствует уровню ЦСКА.

– Мне ничего неизвестно о том, что Дзюба может оказаться у нас, но мы следим за его попытками трудоустроиться.

Пока вообще не хочется об этом говорить. В вопросе трансферов всегда есть поле для деятельности, но, как известно, они любят тишину.

– Уровень Дзюбы потенциально соответствует уровню ЦСКА?

– Человек играл в «Зените» и сборной России, конечно, он соответствует нашему уровню, – сказал тренер .