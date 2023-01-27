Владимир Федотов: «Дзюба соответствует уровню ЦСКА. Следим за его попытками трудоустроиться»

Теги ЦСКА Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов считает, что Артем Дзюба соответствует уровню ЦСКА.

– Мне ничего неизвестно о том, что Дзюба может оказаться у нас, но мы следим за его попытками трудоустроиться.

Пока вообще не хочется об этом говорить. В вопросе трансферов всегда есть поле для деятельности, но, как известно, они любят тишину.

– Уровень Дзюбы потенциально соответствует уровню ЦСКА?

– Человек играл в «Зените» и сборной России, конечно, он соответствует нашему уровню, – сказал тренер ЦСКА.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Антонович
Видать Федотова давно не посылали,Сема уже ходил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Полиенков
Вот с такими высказываниями Федотова в клубе видеть не хочется. Дзюба уже полгода в футбол не играет фактически, а этот клоун говорит что он уровню ЦСКА соответствует... Всё больше и больше жалею, что мы этого тренера из Сочи взяли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
shava72
Ответ kk.abb
О нет….. у нас уже есть пешеход, который когда выходит вместо Чалова играем в 10 сразу. Лучше Гайча бы оставили, тот хоть носится и с огнем в глазах играет свои крохи. Рукаку же просто бабло на пенсии поднять хочет и пешком ходить по полю.
Легенда Зе побыстрее рукастого будет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Торт Спартак
Он никогда не пойдёт в Зенит и ЦСКА, потому что он- спартаковец! Хотя, стоп...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Посторонним В
Давай, Дзюба! С годик поиграешь у коней на лавке в бильярд, а потом в Израиль на пмж.)) Чтоб в России уже совсем не осталось никого, кто смог бы о тебе доброе слово сказать))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усатый КозлоБык ©
Ахахаха
Щас патлатого разведут как бухую телку на вписке!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealJericho
Ответ За красно-синий флаг....
Да какой намёк? Шутка-нанайка...Мало того что его мясные чмырят,бомжары чмырят нам оно зачем? Пусть катится в НН.
Можно вернуться в Тульский Арсенал и там пригодиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вечно в бане
Очень похоже на то, что руководители Баварии говорили летом про Роналду, с поправкой как на уровень Роналду относительно Дзюбы, так и ЦСКА относительно Баварии.
А посыл ровно тот же, похоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За красно-синий флаг....
Ответ RealJericho
Такой совсем «не жирный» намёк получился))
Да какой намёк? Шутка-нанайка...Мало того что его мясные чмырят,бомжары чмырят нам оно зачем? Пусть катится в НН.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealJericho
Такой совсем «не жирный» намёк получился))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Snafu
Он сказал «мы следим за попытками», но умолчал о том, что на всю команду закуплен попкорн.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MuadDib
Я те дам ..... Попробуй только....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игореха Веселов
Ну, что тут скажешь? Прощай, нормальная атмосфера в коллективе...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рокко Сиффредди
Ну и бред. Тот же Гайч сильнее. Дзюба совсем мертвый. К тому же старый, с харамной трудовой книжкой.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Бирюков
Берите Дзюбу!!! Пока он свободен!!! У нас давно не было напа его уровня!!!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Иванов
Отдел по поддержке имиджа клуба, видать, в ЦСКА упразднили (((((
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
Решил накинуть )) лишняя упоминаемость не лишняя))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дым под водой
Леннорыч, моргни если ты в плену)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдвард Джеймс Кенуэй
Федотов хочет наполнить поленницу? у нас уже в наличии Зе, Дольф. Может хватит уже. Яковлева от хорошей жизни спихнули
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kk.abb
О нет….. у нас уже есть пешеход, который когда выходит вместо Чалова играем в 10 сразу. Лучше Гайча бы оставили, тот хоть носится и с огнем в глазах играет свои крохи.
Рукаку же просто бабло на пенсии поднять хочет и пешком ходить по полю.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Будет прекрасно. Берите
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рома Емельченков
Давайте не надо.
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimon-sm71
Круг замкнется.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pashajj
Легенда Спартака должен пройти очищение конями...
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Эсперов
Потугами
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий