Хави: «Если «Барса» не выиграет у «Жироны», это будет катастрофа. Сейчас у нас отличный период – Суперкубок, полуфинал Кубка, лидерство в Ла Лиге»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави поделился мыслями перед игрой «Барселоны» с «Жироной» в Ла Лиге.

– Мы побеждаем. По сравнению с прошлым сезоном «Барселона» находится в очень хорошей ситуации – мы лидируем в Ла Лиге, вышли в полуфинал Кубка Испании и победили в Суперкубке. Отличный период.

Мы должны обыграть «Жирону». Это «Барселона». Если мы не выиграем завтра, то это будет катастрофа. Так что давайте наслаждаться нашим положением до завтрашнего дня.

– С такой обороной «Барса» могла бы остаться в Лиге чемпионов?

– Я больше не хочу говорить на эту тему. Мы провалились, потому что действовали неэффективно.

– Насколько важно стать зимним чемпионом?

– Не очень, но очки очень важны. 6 очков отрыва при игре в запасе у соперника – это важно. К зимнему чемпионству я отношусь с меньшим вниманием, чем к нашей игре, – сказал тренер сине-гранатовых.

«Барселона» завтра сыграет с «Жироной» в рамках 19-го тура Ла Лиги. Матч начнется в 18:15 по московскому времени.

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37 комментариев

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AXEL7
Ответ The Evil Within
Ути бозе мой, какой грозный. А если нет, то что?
Ты заплачешь
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Большой Брат
Ответ Tommy_2_0_7
Ну вот сейчас и посмотрим - на самом ли деле Жирона будет сопротивляться Барсе или нет. Помню как они костьми ложились и сожрали порядка 15-18 минут матча с Реалом, убиваясь за каждый эпизод и корчась от каждого прикосновения, будто последний матч в жизни играли.
Ну Жирона - это не лояльный к Мадриду Эспаньол да ?)
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Remix
Ответ The Evil Within
Ути бозе мой, какой грозный. А если нет, то что?
О боже! Ты кто????
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Михаил Солдатенков
Важная победа "Барселоны" над "Реал Сосьедадом" в четвертьфинале Кубка придала команде ещё большей уверенности в своих силах, сейчас они на эмоциональном подъёме. "Жироне" будет очень непросто совладать с такой "Барсой".
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Tommy_2_0_7
Ну вот сейчас и посмотрим - на самом ли деле Жирона будет сопротивляться Барсе или нет. Помню как они костьми ложились и сожрали порядка 15-18 минут матча с Реалом, убиваясь за каждый эпизод и корчась от каждого прикосновения, будто последний матч в жизни играли.
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Remix
Барселона раскатает.
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The Evil Within
Ответ Remix
Уверен в победе Барселоны. Точка.
Ути бозе мой, какой грозный. А если нет, то что?
+2
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Ты о чем? Я же писал, что из Уганды
нет, ты из Таджикистана, это видели многие)))
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Виталий Желтоусов
У любой серии бывает конец.
Тем более это каталонское дерби.
Но Барса конечно же явный фаворит.
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Falsegoalkeeper
Ответ vrazrez
Должны выиграть. Ежегодная функциональная яма обычно в апреле.
Ага, уже надо к ней готовиться. Каждый год Апрель самый прощальный месяц. Март же обычно самый пиковый
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AurelioDeLaurentis
Ответ Игорь Климов
Барселона только победа!
Опять эти крысы из мадрида прониклись к новостям Барселоны и ставят минусы тем самым утешают себя 😆😆😆
Подлые поступки присущи только им ☝️
+4
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+4
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AurelioDeLaurentis
Ответ доломит
при 2ух играх в неделю многе будет зависеть от игроков резерва, смогут ли в нужный момент качественно заменить игроков основы. но смотря на скамейку (Торрес, Гарсия, Рафинья, Роберто, Бельерин, Кесси и даже Фати) сомневаешься в этом
это правда
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AurelioDeLaurentis
Ответ Tigran Voskanyan
Скинь фото своего лица, посмотрим, может ты тоже пучеглазый.
😆😆😆
0
-1
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Эльдар Гаджиев
Ответ Гамаль Хайдаров
Хави имел ввиду, что на таком хорошем ходу Барселона обязана выигрывать, а не то что Жирона как соперник ничто. Успокойтесь кто там гонит на Хави..
Полностью согласен, а те кто пишет иначе просто пишут ради того чтоб написать , хоть и сами так не думают ))))
+2
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GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Беженец из Душамбе совсем заблудился. На одной ветке про Бостон заливает, на другой про Латвию, но на ветке сборной России тебя раскрыли, когда ты люто поддерживал своих таджиков, ахахахаха))
Ты о чем? Я же писал, что из Уганды
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-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Бывал 🤣🤣🤣 Родился и остался Бывал он
Беженец из Душамбе совсем заблудился. На одной ветке про Бостон заливает, на другой про Латвию, но на ветке сборной России тебя раскрыли, когда ты люто поддерживал своих таджиков, ахахахаха))
0
-3
-3
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Леван Сиукаев
**К зимнему чемпионству я отношусь с меньшим вниманием, чем к весеннему** ,ну да,логично
0
-1
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GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Я русский, хотя не вижу проблем, будь бы и казахом - бывал в Казахстане - прекрасные люди (ну, которые образованные и не из аулов, как наш гуру Таджикистона)))
Бывал 🤣🤣🤣
Родился и остался
Бывал он
0
-2
-2
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GuruFutbola
Он казах и стесняется, что его засмеют, возможно даже страшный казах
Я русский, хотя не вижу проблем, будь бы и казахом - бывал в Казахстане - прекрасные люди (ну, которые образованные и не из аулов, как наш гуру Таджикистона)))
0
-5
-5
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доломит
при 2ух играх в неделю многе будет зависеть от игроков резерва, смогут ли в нужный момент качественно заменить игроков основы.
но смотря на скамейку (Торрес, Гарсия, Рафинья, Роберто, Бельерин, Кесси и даже Фати) сомневаешься в этом
+1
-1
0
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Alexandr Donskoy
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Опять проявляет неуважение пучеглазый, ничему жизнь не учит.
Опять минус
+5
-2
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otchim kaloeda
Ответ Tigran Voskanyan
Скинь фото своего лица, посмотрим, может ты тоже пучеглазый.
Его лицо на аватаре стоит))
0
-2
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ljolik888
Конечно ждём победы , но в одном отдельном матче может случиться что угодно . Так что надо выходить и играть каждый матч как финал с первой до последней минуты
0
-2
-2
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инок
Барса набрала хороший ход. Удачи ей в Кубке Испании
и в игре с Жироной.
+4
-3
+1
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vrazrez
Должны выиграть. Ежегодная функциональная яма обычно в апреле.
+1
-1
0
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