Хави: «Если «Барса» не выиграет у «Жироны», это будет катастрофа. Сейчас у нас отличный период – Суперкубок, полуфинал Кубка, лидерство в Ла Лиге»
Хави поделился мыслями перед игрой «Барселоны» с «Жироной» в Ла Лиге.
– Мы побеждаем. По сравнению с прошлым сезоном «Барселона» находится в очень хорошей ситуации – мы лидируем в Ла Лиге, вышли в полуфинал Кубка Испании и победили в Суперкубке. Отличный период.
Мы должны обыграть «Жирону». Это «Барселона». Если мы не выиграем завтра, то это будет катастрофа. Так что давайте наслаждаться нашим положением до завтрашнего дня.
– С такой обороной «Барса» могла бы остаться в Лиге чемпионов?
– Я больше не хочу говорить на эту тему. Мы провалились, потому что действовали неэффективно.
– Насколько важно стать зимним чемпионом?
– Не очень, но очки очень важны. 6 очков отрыва при игре в запасе у соперника – это важно. К зимнему чемпионству я отношусь с меньшим вниманием, чем к нашей игре, – сказал тренер сине-гранатовых.
«Барселона» завтра сыграет с «Жироной» в рамках 19-го тура Ла Лиги. Матч начнется в 18:15 по московскому времени.
Тем более это каталонское дерби.
Но Барса конечно же явный фаворит.
Подлые поступки присущи только им ☝️
Родился и остался
Бывал он
но смотря на скамейку (Торрес, Гарсия, Рафинья, Роберто, Бельерин, Кесси и даже Фати) сомневаешься в этом
и в игре с Жироной.