Хави: «Если «Барса» не выиграет у «Жироны», это будет катастрофа. Сейчас у нас отличный период – Суперкубок, полуфинал Кубка, лидерство в Ла Лиге»

поделился мыслями перед игрой «Барселоны» с «Жироной» в .

– Мы побеждаем. По сравнению с прошлым сезоном « » находится в очень хорошей ситуации – мы лидируем в Ла Лиге, вышли в полуфинал Кубка Испании и победили в Суперкубке. Отличный период.

Мы должны обыграть «Жирону». Это «Барселона». Если мы не выиграем завтра, то это будет катастрофа. Так что давайте наслаждаться нашим положением до завтрашнего дня.

– С такой обороной «Барса» могла бы остаться в Лиге чемпионов?

– Я больше не хочу говорить на эту тему. Мы провалились, потому что действовали неэффективно.

– Насколько важно стать зимним чемпионом?

– Не очень, но очки очень важны. 6 очков отрыва при игре в запасе у соперника – это важно. К зимнему чемпионству я отношусь с меньшим вниманием, чем к нашей игре, – сказал тренер сине-гранатовых.

«Барселона» завтра сыграет с «Жироной» в рамках 19-го тура Ла Лиги. Матч начнется в 18:15 по московскому времени.