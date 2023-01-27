Президент Серии А о наказании «Ювентуса»: «Прирост капитала – это не плохо, многие клубы живут за счет него. Проблема в том, что некоторые этим злоупотребляют»

Теги Ювентус серия А Италия ФИФА деньги Футбол

Президент Серии А высказался о проблеме прироста капитала в лиге.

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать «Ювентус» по делу о фиктивном приросте капитала. Туринцев лишили 15 очков, после чего клуб опустился на 10-е место в таблице Серии А.

«Тема прироста капитала – это серьезный вопрос, достаточно посмотреть на данные в отчете, чтобы увидеть, насколько они приросли.

Прирост капитала – это не плохо, многие клубы живут за счет него. Проблема в том, что многие злоупотребляют этим, причем не только в Италии, но и за рубежом», – заявил Лоренцо Казини.

Он также высказался о том, что настоящую трансферную стоимость игроков очень сложно определить.

«Это проблема, которая существует не только в Серии А, но и во всей футбольной системе. Мы говорим о системе, в которой нет реальных цен. ФИФА пытается установить настоящую стоимость, но это нелегко», – добавил Казини.

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22 комментария

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Никита Никулин
Потому вместо того, чтобы объяснить правила игры, вы решили наказать? Кому лучше стало?
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Andrey Andreev
Ответ !!!Bata!!!
Да только у вас в Италии пытаются гнобить клуб, который достаточно не плохо показывает себя на международней арене, добывая вам же очки в таблицу коэффициентов УЕФА и делая вашу же лигу популярной во всем мире! Пока ваши же коллеги из других стран закрывают глаза на аналогичные ситуации с ПСЖ во Франции, Реалом, Барселоной в Испании, с МС, МЮ и прочими другими клубами в других лигах!
Ничего страшного. Эти же очки принесет и Рома
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Andrey Andreev
Пора отправить Юве в Серию Б, там этим мошенникам самое место
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-7
-7
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Евгений Цыбулин
Ответ Zlatan Ibra
Норм рассуждения от президента. Он знает, что нарушают многие, но накажем одних. Я не любитель Юве, но цирк итальянцы знатный творят.
Ну не картон же ему наказывать-картон неприкасаем)))
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2RIN
Ответ Papa Paolo
Новости от 2006 почитай хотя бы)) и глянь статистику в ЛЧ у Юве )
Второй обвиняемый в 2006 году-Милан, президент Милана в 2006 году-Берлускони, премьер министр Италии в 2006 году-Берлускони,сопоставляй) в ЛЧ не фартит, но 9 финалов как бы намекают, что Юве не прям пассажир)но тебе, конечно, хорошо, в избранном Реал, и Милан) еще Ливер и Баварию добавь и вообще козырным муравьем ходи)
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А.Э.РАСИМ
Это война против клуба, который хочет создать Суперлигу.

Ничего другого нет.
Все клубы имеют свое видение по финансам.

Можно всех наказать, но война против кого?
Против Ювентуса.
Вот и всё дела.
+4
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d.xoxlov
Ответ Papa Paolo
Новости от 2006 почитай хотя бы)) и глянь статистику в ЛЧ у Юве )
После новостей от 2006 были ещё и новости от 2011, когда срок давности истёк. Статистику в ЛЧ я прекрасно помню наизусть. Очков для Италии у "Ювентуса" там больше всех. Проигранные финалы – это финалы, в которые ещё попасть надо.
Удивительным образом "дела" против "Ювентуса" возникают тогда, когда он Серию А в одну калитку начинает выносить.
Но если нравится слетать в 1/8 в ЛЧ, то, конечно, факты неопровержимы и только против "Юве".
+8
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Papa Paolo
Ответ d.xoxlov
При этом факта ни одного не предоставлю. Ну чё, принимается)
Новости от 2006 почитай хотя бы)) и глянь статистику в ЛЧ у Юве )
+2
-6
-4
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d.xoxlov
Ответ Papa Paolo
Юве всегда был клубом Клана **уевших, клавших на все. Поэтому такая разница в количестве «чемпионств липовых» и финалах (не говоря уже о победах) в ЛЧ. И фаны Юве. знают, что я прав, великий клуб бесспорно (в пределах Италии) но жульё. Я вам не Сorazon Blanco, подлизываться не буду, все по фактам.
При этом факта ни одного не предоставлю. Ну чё, принимается)
+4
-2
+2
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Papa Paolo
Юве всегда был клубом Клана **уевших, клавших на все. Поэтому такая разница в количестве «чемпионств липовых» и финалах (не говоря уже о победах) в ЛЧ.

И фаны Юве. знают, что я прав, великий клуб бесспорно (в пределах Италии) но жульё.

Я вам не Сorazon Blanco, подлизываться не буду, все по фактам.
+2
-9
-7
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petro42z
Ответ !!!Bata!!!
Да только у вас в Италии пытаются гнобить клуб, который достаточно не плохо показывает себя на международней арене, добывая вам же очки в таблицу коэффициентов УЕФА и делая вашу же лигу популярной во всем мире! Пока ваши же коллеги из других стран закрывают глаза на аналогичные ситуации с ПСЖ во Франции, Реалом, Барселоной в Испании, с МС, МЮ и прочими другими клубами в других лигах!
Если кто-то закрывает глаза на ПСЖ, Реал, Барсу, МС, МЮ, это не значит, что должны закрывать глаза на Юве.
+3
-8
-5
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Заяцволк
Ответ Че Рёжа
Мне вот интересно, а как высчитали именно 15 очков? Почему не 10 или 20? И главное, почему в этом сезоне, а не в тех, где имел место факт нарушений?
Вроде просто посчитать. 27 лет без ЛЧ + 3 года Роналду в клубе = 30, и разделить на 2, получается 15.
+2
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Адепт Суперлиги
Ответ Sevuska
Снижение очков за Прирост капитала .
при этом ещё сам прирост капитала - не такое плохое дело, по словам главного футбольного чиновника Италии)
+4
-2
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2RIN
Это все больше напоминает цирк, как можно злоупотреблять законными методами?
+7
-1
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Адепт Суперлиги
Ответ Че Рёжа
Мне вот интересно, а как высчитали именно 15 очков? Почему не 10 или 20? И главное, почему в этом сезоне, а не в тех, где имел место факт нарушений?
Потому что именно столько, скорее всего, хватит, чтобы Ювентус не попал в ЛЧ, по мнению следствия.
+9
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Адепт Суперлиги
Браво! После таких слов уже вижу судейку, оправдывающую Наполи и Милан, ведь действительно, так делают все, а вот злоупотребляют ли вышеупомянутые клубы или нет, тут доказать сложно. Вот с Юве всё очевидно: это же Юве, как они могут НЕ злоупотреблять? Железный аргумент у любого хейтера с отрицательным iq с этого сайта)
+8
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Че Рёжа
Мне вот интересно, а как высчитали именно 15 очков? Почему не 10 или 20? И главное, почему в этом сезоне, а не в тех, где имел место факт нарушений?
+10
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d.xoxlov
Сам факт прироста доказать сложно, а злоупотребление тем, что сложно доказать, – легко. Браво! Качать гения!
+10
-1
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Александра Александрова
Злоупотребляют этим все , но наказывают Ювентус ! Те одни ровнее других получаются !
+15
0
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!!!Bata!!!
Да только у вас в Италии пытаются гнобить клуб, который достаточно не плохо показывает себя на международней арене, добывая вам же очки в таблицу коэффициентов УЕФА и делая вашу же лигу популярной во всем мире! Пока ваши же коллеги из других стран закрывают глаза на аналогичные ситуации с ПСЖ во Франции, Реалом, Барселоной в Испании, с МС, МЮ и прочими другими клубами в других лигах!
+22
-2
+20
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Zlatan Ibra
Норм рассуждения от президента. Он знает, что нарушают многие, но накажем одних. Я не любитель Юве, но цирк итальянцы знатный творят.
+33
-1
+32
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Sevuska
Снижение очков за Прирост капитала .
+1
0
+1
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