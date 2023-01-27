Президент Серии А о наказании «Ювентуса»: «Прирост капитала – это не плохо, многие клубы живут за счет него. Проблема в том, что некоторые этим злоупотребляют»
Президент Серии А высказался о проблеме прироста капитала в лиге.
Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать «Ювентус» по делу о фиктивном приросте капитала. Туринцев лишили 15 очков, после чего клуб опустился на 10-е место в таблице Серии А.
«Тема прироста капитала – это серьезный вопрос, достаточно посмотреть на данные в отчете, чтобы увидеть, насколько они приросли.
Прирост капитала – это не плохо, многие клубы живут за счет него. Проблема в том, что многие злоупотребляют этим, причем не только в Италии, но и за рубежом», – заявил Лоренцо Казини.
Он также высказался о том, что настоящую трансферную стоимость игроков очень сложно определить.
«Это проблема, которая существует не только в Серии А, но и во всей футбольной системе. Мы говорим о системе, в которой нет реальных цен. ФИФА пытается установить настоящую стоимость, но это нелегко», – добавил Казини.
«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично
С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?
Ничего другого нет.
Все клубы имеют свое видение по финансам.
Можно всех наказать, но война против кого?
Против Ювентуса.
Вот и всё дела.
Удивительным образом "дела" против "Ювентуса" возникают тогда, когда он Серию А в одну калитку начинает выносить.
Но если нравится слетать в 1/8 в ЛЧ, то, конечно, факты неопровержимы и только против "Юве".
И фаны Юве. знают, что я прав, великий клуб бесспорно (в пределах Италии) но жульё.
Я вам не Сorazon Blanco, подлизываться не буду, все по фактам.