Президент Серии А высказался о проблеме прироста капитала в лиге.

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать «Ювентус» по делу о фиктивном приросте капитала. Туринцев лишили 15 очков, после чего клуб опустился на 10-е место в таблице Серии А.

«Тема прироста капитала – это серьезный вопрос, достаточно посмотреть на данные в отчете, чтобы увидеть, насколько они приросли.

Прирост капитала – это не плохо, многие клубы живут за счет него. Проблема в том, что многие злоупотребляют этим, причем не только в Италии, но и за рубежом», – заявил Лоренцо Казини.

Он также высказался о том, что настоящую трансферную стоимость игроков очень сложно определить.

«Это проблема, которая существует не только в Серии А, но и во всей футбольной системе. Мы говорим о системе, в которой нет реальных цен. пытается установить настоящую стоимость, но это нелегко», – добавил Казини.

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