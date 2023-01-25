«Ноттингем Форест» интересуется Навасом. Арендованный у «МЮ» Хендерсон выбыл на неопределенный срок из-за травмы бедра

«Ноттингем Форест» хочет подписать в январе.

После того как Дин Хендерсон, выступающий за клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», травмировал бедро в матче с «Лестером» 14 января (2:0) и выбыл на неопределенный срок, « » находится в поиске вратаря.

Как сообщает Daily Mail, клуб также интересуется вратарем « » и сборной Хорватии Домиником Ливаковичем, за которого готов заплатить 15 млн фунтов, однако Ливакович с большой вероятностью покинет клуб только летом.

Ранее сообщалось об интересе к Навасу со стороны «Аль-Насра», однако вратарь намерен перейти в клуб из топ-5 европейских чемпионатов.