«Ноттингем Форест» интересуется Навасом. Арендованный у «МЮ» Хендерсон выбыл на неопределенный срок из-за травмы бедра
«Ноттингем Форест» хочет подписать Кейлора Наваса в январе.
После того как Дин Хендерсон, выступающий за клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», травмировал бедро в матче с «Лестером» 14 января (2:0) и выбыл на неопределенный срок, «Форест» находится в поиске вратаря.
Как сообщает Daily Mail, клуб также интересуется вратарем «Динамо Загреб» и сборной Хорватии Домиником Ливаковичем, за которого готов заплатить 15 млн фунтов, однако Ливакович с большой вероятностью покинет клуб только летом.
Ранее сообщалось об интересе к Навасу со стороны «Аль-Насра», однако вратарь намерен перейти в клуб из топ-5 европейских чемпионатов.
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