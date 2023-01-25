«Ноттингем Форест» интересуется Навасом. Арендованный у «МЮ» Хендерсон выбыл на неопределенный срок из-за травмы бедра

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«Ноттингем Форест» хочет подписать Кейлора Наваса в январе.

После того как Дин Хендерсон, выступающий за клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», травмировал бедро в матче с «Лестером» 14 января (2:0) и выбыл на неопределенный срок, «Форест» находится в поиске вратаря.

Как сообщает Daily Mail, клуб также интересуется вратарем «Динамо Загреб» и сборной Хорватии Домиником Ливаковичем, за которого готов заплатить 15 млн фунтов, однако Ливакович с большой вероятностью покинет клуб только летом.

Ранее сообщалось об интересе к Навасу со стороны «Аль-Насра», однако вратарь намерен перейти в клуб из топ-5 европейских чемпионатов.

1 комментарий

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corazón blanco
Было бы интересно понаблюдать за Кейлором в АПЛ, надо уходить из Парижа, а не сидеть под Доннаруммой.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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