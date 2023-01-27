«МЮ» может выкупить Вегорста летом – его быстрой адаптацией и профессионализмом впечатлены

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Бернли чемпионшип Ваут Вегорст Футбол

«Манчестер Юнайтед» может выкупить Ваута Вегорста у «Бернли» летом.

Как сообщает журналист Sky Sports News Каве Солекол, «МЮ» может приобрести Вегорста летом, если он продолжит ярко проявлять себя в команде.

В «Ман Юнайтед» очень довольны тем, как быстро Ваут освоился в команде. В клубе отмечают «образцовый профессионализм» нападающего.

В случае выкупа Вегорста вопрос о приобретении нового форварда в «МЮ» не будет закрыт. Если Ваут останется, то, скорее всего, будет резервным нападающим.

После перехода в «МЮ» на правах аренды 30-летний форвард забил 1 гол в 3 матчах. Его полную статистику можно найти здесь.

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40 комментариев

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Адлет Амангельдин
Марс на выход
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Токсик
Чушь. Этот столб на полгода, не больше. Бёрнли поднимется в АПЛ, им нужен вариант в основу. Либо сильно заломят цену. А его красная цена - 20 миллионов
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PredatorMax
Если кислые французские щи летом наконец таки пройдут на выход из клуба, то Ваута однозначно стоит оставить. Как игрок ротации он однозначно поможет.
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Блуждающий странник
Ответ Pavel Harriss
Лидер по оборонительным действиям среди напов? А выборка какая? Два матча?
Выборка весь прошлый сезон. Вегхорст же не дебютирует в АПЛ, у него 20 матчей за Бернли в прошлом сезоне и почти все в старте, больше тысячи минут и 4 сезона в Бундеслиге
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Экспертное мнение
Ответ Блуждающий странник
Вегхорст вообще недооцененный игрок. Кто-то сказал что в футболе самое главное это забивать голы и это единственный критерий по которому нападающих оценивают. На деле он лидер по оборонительным действиям среди всех нападающих АПЛ, при его габаритах очень полезно для команды. Помогает и в обороне и в созидании и при выносах, да и шансы свои он использует
Да и в 30 лет имеет организм 30-летнего, никакой показухи
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Egorushka56
Что ты адаптируешься на меня, придурок?!
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Pavel Harriss
Ответ Блуждающий странник
Вегхорст вообще недооцененный игрок. Кто-то сказал что в футболе самое главное это забивать голы и это единственный критерий по которому нападающих оценивают. На деле он лидер по оборонительным действиям среди всех нападающих АПЛ, при его габаритах очень полезно для команды. Помогает и в обороне и в созидании и при выносах, да и шансы свои он использует
Лидер по оборонительным действиям среди напов? А выборка какая? Два матча?
+7
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Вячеслав Новиков-Володько
Я думаю пригодиться выходить на замену в концовке, для навесов, сколько пользы Люк Де Йонг Барселоне принёс
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Блуждающий странник
Вегхорст вообще недооцененный игрок. Кто-то сказал что в футболе самое главное это забивать голы и это единственный критерий по которому нападающих оценивают. На деле он лидер по оборонительным действиям среди всех нападающих АПЛ, при его габаритах очень полезно для команды. Помогает и в обороне и в созидании и при выносах, да и шансы свои он использует
+3
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art.shu05@gmail.com
Думаю как форвард подмены под условного Осимхена подойдёт отлично. Надо оставлять
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JealousNobody
ЧИВО? Да он же бревно уровня ФНЛ, совсем спятили???
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Lio Loi
Удивляют комментарии... Парень он отличный, нравится настрой, но блин если хочется построить команду которая хочет брать титулы, то он недостаточно хорош.
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Kezhmann
Будет отличным решением для запасного форварда. Высокие форварды ценятся тем, что с помощью них можно выигрывать трудные матчи, с помощью навесов, когда игра не идёт, либо соперник поставил автобус
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Фрэнк Канистра
Как игрок-функция - роскошный вариант, если недорого. Свой объем и голы будет выдавать.
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Закир Кадыров
Ответ DolJun
ну вот, о каком осимхене может идти речь когда такой бистяра в команде
Вам бы ихеначо вернуть.
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bibendum
Эдакий голландский Сульшер. Если Ваут согласен, то однозначно выкупать надо
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MUKHIT
Ответ MUKHIT
Раньше в МЮ всегда были топ форварды начиная с Коула и до Ван Перси. После него уже и не вспомню никого. Только если Ибрагимович , но он мало играл
Хотя были и персонажи вроде Манучо
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MUKHIT
Раньше в МЮ всегда были топ форварды начиная с Коула и до Ван Перси. После него уже и не вспомню никого. Только если Ибрагимович , но он мало играл
+2
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7pj8y4dmb9
Не плохой вариант
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MUKHIT
Тяжело будет продать Марсьяля , очень он специфичный нападающий. Дело даже не в том что лицо всегда кислое , а как будто у него проблемы с психологией. А Ваут нужен будет только как доп опция. Нужен основной Форвард
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Sevuska
С таким топовым Рашфордом не грех и скамейку погреть .
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DolJun
ну вот, о каком осимхене может идти речь когда такой бистяра в команде
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rigobersong
Понятно, что даже ссередняк на фоне нуля будет большим апгрейдом, вот МЮ и в восторге:)
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Я Гражданин Мира
Ответ Артур Анадян
Тебе бы столько платили, ты бы и сам сидел вместо него в запасе
Я согласен и на половину!
Готов даже мячи подавать.
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Мукунку хороший
Ответ anti4ex
Шикарно! Центр форвард готовый сидеть на замене! Давненько в МЮ такой опции не было
Главное как они говорят,деньги не на ветер.. ну- ну)))
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