«МЮ» может выкупить Вегорста летом – его быстрой адаптацией и профессионализмом впечатлены
«Манчестер Юнайтед» может выкупить Ваута Вегорста у «Бернли» летом.
Как сообщает журналист Sky Sports News Каве Солекол, «МЮ» может приобрести Вегорста летом, если он продолжит ярко проявлять себя в команде.
В «Ман Юнайтед» очень довольны тем, как быстро Ваут освоился в команде. В клубе отмечают «образцовый профессионализм» нападающего.
В случае выкупа Вегорста вопрос о приобретении нового форварда в «МЮ» не будет закрыт. Если Ваут останется, то, скорее всего, будет резервным нападающим.
После перехода в «МЮ» на правах аренды 30-летний форвард забил 1 гол в 3 матчах. Его полную статистику можно найти здесь.
Готов даже мячи подавать.