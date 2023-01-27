«МЮ» может выкупить Вегорста летом – его быстрой адаптацией и профессионализмом впечатлены

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Как сообщает журналист Sky Sports News Каве Солекол, «МЮ» может приобрести Вегорста летом, если он продолжит ярко проявлять себя в команде.

В «Ман Юнайтед» очень довольны тем, как быстро Ваут освоился в команде. В клубе отмечают «образцовый профессионализм» нападающего.

В случае выкупа Вегорста вопрос о приобретении нового форварда в «МЮ» не будет закрыт. Если Ваут останется, то, скорее всего, будет резервным нападающим.

После перехода в «МЮ» на правах аренды 30-летний форвард забил 1 гол в 3 матчах. Его полную статистику можно найти здесь.