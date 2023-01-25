Вегорст хочет остаться в «МЮ»: «Но я должен быть полезен команде. Нападающего судят по голам, все просто»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бернли Ваут Вегорст Эрик тен Хаг Футбол

Ваут Вегорст хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» после окончания аренды.

«В конце концов, все очень просто. Нападающего судят по голам. [Эрик тен Хаг] cказал, что необходимо усиление в атаке, на позиции «девятки». В команду искали игрока такого типа. А дальше все просто.

Играют лучшие. Мне нужно заслужить игровое время. В своей карьере я всегда делал одну вещь: забивал голы. Мы уже провели два матча. Если я начну упускать хорошие шансы, тогда мне придется начать беспокоиться. Но я уверен, что справлюсь, и со мной все будет в порядке.

Тренер увидел, что я готов. Приятно видеть такую уверенность с самого начала. Быть здесь – это фантастика. Атмосфера, болельщики на выезде, игра со спадами и подъемами – замечательно. Я здесь уже больше недели. Все идет хорошо. Конечно [я хочу остаться], но сначала я должен убедиться, что могу быть полезен команде и этому клубу», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Algemeen Dagblad.

Вегорст, права на которого принадлежат «Бернли», будет выступать за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона.

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11 комментариев

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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
В прессинге понравился, также не плохо комбинирует с партнёрами, но единственное, что ему практически не создают моментов, от этого и остаётся считай в тени.
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Alexander Yavriantz
Ему моментов вообще не создавали. Антони ерундой занимается, от него прострела или навеса не дождёшься, Рэшфорд полезен, но любит соло проходы. Полузащита также не снабдила его хорошими мячами. Был один момент, где он сам не разобрался, зачем-то пропустив мяч, это единственный раз где мог остановить и ударить.
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Golos Razuma
Ну по одной игре делать выводы рано конечно, но что-то настораживает сильно. Какой-то корявенький и деревянный.
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Golos Razuma
Ну по одной игре делать выводы рано конечно, но что-то настораживает сильно. Какой-то корявенький и деревянный.
0
-1
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Галым Нуркеев
Первое впечатление- не очень. Медлительный, техники особо не видно, как Магуайер в атаке
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Uchihe Saske
Если будет играть как против Арсенала то у него вообще нет шансов в МЮ
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DolJun
вот и усиление для мю
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Vovker
В смысле "нападающего судят по годам, все просто"? Вот Роналду, например, забил больше всех в истории, но все они были забиты с метра в пустые и с пенальти, поэтому он считается экспертами со спортс.ру (а они врать не будут) худшим в истории футболистом. Вегхорст хоть бы мат.часть подучил, прежде, чем мнение свое высказывать. В комментах его бы уже заминусила местная секта.
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QWertY
Почему бы и нет? Как запасной нап вполне себе неплохой вариант
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Real Madrid
"Лети" голландец
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Анюточка Колыханова
Не понравилось, как он сыграл против Арсенала
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