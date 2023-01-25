Вегорст хочет остаться в «МЮ»: «Но я должен быть полезен команде. Нападающего судят по голам, все просто»

хочет остаться в « » после окончания аренды.

«В конце концов, все очень просто. Нападающего судят по голам. [ тен Хаг] cказал, что необходимо усиление в атаке, на позиции «девятки». В команду искали игрока такого типа. А дальше все просто.

Играют лучшие. Мне нужно заслужить игровое время. В своей карьере я всегда делал одну вещь: забивал голы. Мы уже провели два матча. Если я начну упускать хорошие шансы, тогда мне придется начать беспокоиться. Но я уверен, что справлюсь, и со мной все будет в порядке.

Тренер увидел, что я готов. Приятно видеть такую уверенность с самого начала. Быть здесь – это фантастика. Атмосфера, болельщики на выезде, игра со спадами и подъемами – замечательно. Я здесь уже больше недели. Все идет хорошо. Конечно [я хочу остаться], но сначала я должен убедиться, что могу быть полезен команде и этому клубу», – сказал нападающий « » в интервью Algemeen Dagblad.

Вегорст, права на которого принадлежат « », будет выступать за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона.