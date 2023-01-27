Саутгейт о том, что редко выпускал Рэшфорда на ЧМ-2022: «Люди смотрят на его форму после турнира. Играй Маркус чаще, они бы сказали, что выходить должны Фоден или Грилиш»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия ЧМ-2022 Джек Грилиш Маркус Рэшфорд Филип Фоден Футбол

Гарет Саутгейт высказался о том, что Маркус Рэшфорд редко играл на ЧМ-2022.

Форвард «Манчестер Юнайтед» 4 раза выходил на замену и лишь однажды вышел на поле в стартовом составе сборной Англии на турнире в Катаре.

«Я думаю, что люди больше всего смотрят на его форму после чемпионата мира. Если бы [на ЧМ-2022] играл Маркус, они бы говорили, что выходить должны Фил Фоден или Джек Грилиш. Я спокоен за то, что мы сделали и как мы это сделали.

Я также знаю, что такие разговоры всегда идут после наших игр», – заявил главный тренер сборной Англии.

Рэшфорд забил за «МЮ» 10 голов в 10 матчах после ЧМ-2022. Его подробную статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tony Grey
Ответ Ман Сити
Забил в том матче в котором и так разгром был? Факт в том что против Франции было 13 минут. За них 3 касания мяча, 0 созданных моментов, 1 неиспользованный созданный для него момент. Т.е. фактически он был не только бесполезен, но и попросту вредителем.
Его выпускали не на его фланге только на замену, единственный матч в старте, на своей позиции- дубль, все мне нечего добавить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Ответ Артем Дудкин
Три гола на ЧМ за 160 минут на поле)) ну ну)
Забил в том матче в котором и так разгром был? Факт в том что против Франции было 13 минут. За них 3 касания мяча, 0 созданных моментов, 1 неиспользованный созданный для него момент. Т.е. фактически он был не только бесполезен, но и попросту вредителем.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
danilevich
Ответ Ман Сити
Он разве нападающий чтобы голы считать? Нет. А вот это полено считается напом.
😂😂😂
Как удобно
С каких пор вингер считается нападающим?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Ответ danilevich
Когда фоден последний раз забивал ?
Он разве нападающий чтобы голы считать? Нет. А вот это полено считается напом.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Leonardo_MU
Рэшфорд был в такой форме уже на самом ЧМ. Для меня было загадкой почему тренер его не выпускал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Дудкин
Ответ Ман Сити
Это полено выпустили против Франции, чтобы он исправил ситуацию и он как вышел сразу исчез с поля как обычно. Саутгейт давал ему много раз шансы, что поделать что он только с офсайда может.
Три гола на ЧМ за 160 минут на поле)) ну ну)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
danilevich
Ответ Ман Сити
У него было 13 минут, он за это время только пару раз мяча коснулся. Как обычно полный ноль, а выпускали чтобы исправил ситуацию. И Сака и Фоден просто лучше этого полена, которое только с офсайда умеет. Смирись. Sad but True.
Когда фоден последний раз забивал ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Ответ Okaka
Физрук врет и не краснеет, Рэш набрал форму уже там. Забил 3 гола, выходя на замену. С французами вообще вышел на 85
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Это полено выпустили против Франции, чтобы он исправил ситуацию и он как вышел сразу исчез с поля как обычно. Саутгейт давал ему много раз шансы, что поделать что он только с офсайда может.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
doomjitsu
Ответ art.shu05@gmail.com
Не секрет, что Гриллиш и Стерлинг любимчики Саутгейта. Даже когда за клуб играют плохо в сборной в старте
ну на чм Гриллиш даже поменьше Рэша играл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Слабый игрок потому что
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лысый Папа
какой же физручел этот саутгейптон
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
Физрук есть физрук .
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Unwar25
У физрука Саутгейта в сборной всегда играют любимчики, а не лучшие.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Физрук врет и не краснеет, Рэш набрал форму уже там. Забил 3 гола, выходя на замену. С французами вообще вышел на 85
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Ответ Wekil Halylow
На чм именно Реш заменил Саку а на другом фланге играли Стерлинг,Грилиш,Фоден
это только в группе было, дальше Рэшфорд менял Фодена, который в старте вместо Стерлинга выходил
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Ответ art.shu05@gmail.com
Не секрет, что Гриллиш и Стерлинг любимчики Саутгейта. Даже когда за клуб играют плохо в сборной в старте
Грилиша он до последнего не вызывал в сборную, там осенью сломался Рэшфорд, и Джек заменил его. В итоге в тех играх Грилиш стал лучшим в сборной
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ Shahrux T
Причем тут Сака, если он на правом фланге играет, а Решфорд на левом
На чм именно Реш заменил Саку а на другом фланге играли Стерлинг,Грилиш,Фоден
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shahrux T
Ответ Wekil Halylow
Сака там железобетонна основной он и забивает и отдаёт и зашишается плюс ему 21 год
Причем тут Сака, если он на правом фланге играет, а Решфорд на левом
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Vartanov
При Саутгейте Англия никогда не станет чемпионом
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ 414u
Не красиво
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
art.shu05@gmail.com
Не секрет, что Гриллиш и Стерлинг любимчики Саутгейта. Даже когда за клуб играют плохо в сборной в старте
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Закир Кадыров
Поезд уехал братишка)))))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
414u
Не красиво
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий