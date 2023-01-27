Саутгейт о том, что редко выпускал Рэшфорда на ЧМ-2022: «Люди смотрят на его форму после турнира. Играй Маркус чаще, они бы сказали, что выходить должны Фоден или Грилиш»

высказался о том, что редко играл на ЧМ-2022.

Форвард « » 4 раза выходил на замену и лишь однажды вышел на поле в стартовом составе сборной Англии на турнире в Катаре.

«Я думаю, что люди больше всего смотрят на его форму после чемпионата мира. Если бы [на ЧМ-2022] играл Маркус, они бы говорили, что выходить должны или . Я спокоен за то, что мы сделали и как мы это сделали.

Я также знаю, что такие разговоры всегда идут после наших игр», – заявил главный тренер сборной Англии.

Рэшфорд забил за «МЮ» 10 голов в 10 матчах после ЧМ-2022. Его подробную статистику можно найти здесь.