Рэшфорд забил 10 голов в 10 играх за «МЮ» после ЧМ-2022

Форвард «Манчестер Юнайтед» забил в 9 из 10 матчей после ЧМ-2022.

Англичанин открыл счет в игре с «Ноттингем Форест» (1:0, первый тайм) в полуфинале Кубка английской лиги. На 6-й минуте он, получив мяч в середине поля на левом фланге, добежал до штрафной, обыграл двух защитников и поразил ворота соперника.

На счету Рэшфорда 10 голов за последние 10 игр в составе «Манчестер Юнайтед». После ЧМ-2022 он не забил только «Кристал Пэлас» 18 января.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед». 0:1 – Рэшфорд открыл счет на 6-й минуте. Онлайн-трансляция