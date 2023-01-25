Рэшфорд забил 10 голов в 10 играх за «МЮ» после ЧМ-2022

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок английской лиги Ноттингем Форест Маркус Рэшфорд Футбол

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил в 9 из 10 матчей после ЧМ-2022.

Англичанин открыл счет в игре с «Ноттингем Форест» (1:0, первый тайм) в полуфинале Кубка английской лиги. На 6-й минуте он, получив мяч в середине поля на левом фланге, добежал до штрафной, обыграл двух защитников и поразил ворота соперника.

На счету Рэшфорда 10 голов за последние 10 игр в составе «Манчестер Юнайтед». После ЧМ-2022 он не забил только «Кристал Пэлас» 18 января.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед». 0:1 – Рэшфорд открыл счет на 6-й минуте. Онлайн-трансляция

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38 комментариев

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Дима Берин
Ответ S H A R K
То что Решфорд прекрасен до и после Роналду не совпадает. Присутствие Роналду отрицательно влияло на всех игроков, даже бистяр в лице Реша и Бруно. Благо тренер избавился от груза и корабль поплыл своим ходом. P.s Пусть фанатки Рона не обижаются, ибо это очевидные факты
У Решфорда проблемы начались ещё до прихода Роналду. Он тут вообще не причем.
В тысячный раз можно написать про обеды, травмы, неудачи на ЧЕ и отсутствие предсезонки, но какой смысл?
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maxromanov84@mail.ru
Контракт переподпишет, и на лавку плюхнется… Видали уже.. 😉
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Oleg
Ответ МТБ
Я почти согласен. Просто Рэшфорд не вчера начал играть, а уже почти 8 лет у всех на глазах. Окей, в первой части сезона Роналду ему мешал. Окей, в прошлом сезоне Роналду ему мешал, но вот возьмём пару сезонов до Роналду, т.е. ковидный и следующий. Рэшфорд был хорош? Да, хорош. Ну, там, забивал неплохо, голов по 25 за сезон. Даже неплохо играл. Но разве это была игра того же уровня, что сейчас? Нет. Тогда это был просто хороший, а сейчас он тот, кого ожидали увидеть с того самого дня, когда Ван Гаал его выпустил в ЛЕ. Я думаю, что одного только ухода Роналду мало. Просто уход совпал ещё с чем-то, не знаю, или с пониманием идей Тен Хаага или с поездкой на ЧМ.
Или все же МЮ сбросил с себя бездарный груз что способствовало поднятию духа и желания реализовываться.
Теперь бездарная токсичность никого в Европе не подсидит ибо её обстоятельства выдавили в пустыню Аль Насры.
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заляпут
Ответ Денис Забелин
Решил задушить, но сам задохнулся.
😂
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заляпут
Ответ Денис Забелин
Решил задушить, но сам задохнулся.
😂😂😂
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МТБ
Ответ S H A R K
То что Решфорд прекрасен до и после Роналду не совпадает. Присутствие Роналду отрицательно влияло на всех игроков, даже бистяр в лице Реша и Бруно. Благо тренер избавился от груза и корабль поплыл своим ходом. P.s Пусть фанатки Рона не обижаются, ибо это очевидные факты
Я почти согласен. Просто Рэшфорд не вчера начал играть, а уже почти 8 лет у всех на глазах. Окей, в первой части сезона Роналду ему мешал. Окей, в прошлом сезоне Роналду ему мешал, но вот возьмём пару сезонов до Роналду, т.е. ковидный и следующий. Рэшфорд был хорош? Да, хорош. Ну, там, забивал неплохо, голов по 25 за сезон. Даже неплохо играл. Но разве это была игра того же уровня, что сейчас? Нет. Тогда это был просто хороший, а сейчас он тот, кого ожидали увидеть с того самого дня, когда Ван Гаал его выпустил в ЛЕ.

Я думаю, что одного только ухода Роналду мало. Просто уход совпал ещё с чем-то, не знаю, или с пониманием идей Тен Хаага или с поездкой на ЧМ.
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kodgong
Ответ SAZ_17
Рэшфорд сейчас в огне, очень круто играет
Ну надо же новый контракт выбивать пожирнее))
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Александра Александрова
Ответ Alex_nder
Пока только 10 и ещё рано пить Боржоми :) Подождём конец сезона. Но кроме него в МЮ больше некому делать стату)
У Рэшфорда уже 18 голов 6 голевых за пол сезона во всех турнирах за МЮ)
+3
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Уставший Фергюсон
А что случилось?😁
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Alex_nder
Ответ Александра Александрова
Ну кто же забьет 20 голов , а кто забьёт ? Ну кто забьёт 20 голов кричали старперы мю )))
Пока только 10 и ещё рано пить Боржоми :) Подождём конец сезона. Но кроме него в МЮ больше некому делать стату)
+1
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Денис Забелин
Ответ заляпут
Автор, фамилия Рашфорд, какой ещё Рашфорд 🤦🏻
Решил задушить, но сам задохнулся.
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BananaMama
Когда через полгода подписывать новый контракт
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alexis2020
Ответ Winterburn
Да чего уж там говорить - даже Бензема взял золотой мяч!
И Модрич
+1
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Rotick
Ответ Winterburn
Да чего уж там говорить - даже Бензема взял золотой мяч!
А перед ним и Модрич )
+4
0
+4
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заляпут
Автор, фамилия Рашфорд, какой ещё Рашфорд 🤦🏻
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заляпут
Ответ S H A R K
То что Решфорд прекрасен до и после Роналду не совпадает. Присутствие Роналду отрицательно влияло на всех игроков, даже бистяр в лице Реша и Бруно. Благо тренер избавился от груза и корабль поплыл своим ходом. P.s Пусть фанатки Рона не обижаются, ибо это очевидные факты
Вообще Рашфорд как бы
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дофаМинспорта
Ответ S H A R K
То что Решфорд прекрасен до и после Роналду не совпадает. Присутствие Роналду отрицательно влияло на всех игроков, даже бистяр в лице Реша и Бруно. Благо тренер избавился от груза и корабль поплыл своим ходом. P.s Пусть фанатки Рона не обижаются, ибо это очевидные факты
стряхнув звездную пыль
вышел из тени...лучей заката...
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-1
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Carver
Ну тут чувак ещё и на контракт играет, что, в общем-то, абсолютно нормально)
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инок
Рэшфорд стал пожалуй лучшим игроком МЮ после ЧМ и ухода Криша. Молодец!
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Борис Энгельгардт
Ответ Александра Александрова
Ну кто же забьет 20 голов , а кто забьёт ? Ну кто забьёт 20 голов кричали старперы мю )))
здорово что много забивает, но сколько моментов запорото им из желания пробить изо всех позиций - не счесть
+6
-5
+1
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мс-мешок
Ответ S H A R K
То что Решфорд прекрасен до и после Роналду не совпадает. Присутствие Роналду отрицательно влияло на всех игроков, даже бистяр в лице Реша и Бруно. Благо тренер избавился от груза и корабль поплыл своим ходом. P.s Пусть фанатки Рона не обижаются, ибо это очевидные факты
До прихода Роналду и Гринвуд забивал
+3
-2
+1
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Александра Александрова
Ну кто же забьет 20 голов , а кто забьёт ? Ну кто забьёт 20 голов кричали старперы мю )))
+18
-4
+14
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Неизвестно Неизвестный
Ответ S H A R K
То что Решфорд прекрасен до и после Роналду не совпадает. Присутствие Роналду отрицательно влияло на всех игроков, даже бистяр в лице Реша и Бруно. Благо тренер избавился от груза и корабль поплыл своим ходом. P.s Пусть фанатки Рона не обижаются, ибо это очевидные факты
Просто чувак играет на кураже,хорош Криша во всех бедах винить.
+5
-7
-2
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HoratioH
Постоянно тянет одеяло на себя. Да, забивает, молодец. Но если бы он вовремя ещё пасы отдавал и не пытался обыграть один троих, теряя мяч, пользы было бы значительно больше
+8
-1
+7
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Winterburn
Ответ S H A R K
То что Решфорд прекрасен до и после Роналду не совпадает. Присутствие Роналду отрицательно влияло на всех игроков, даже бистяр в лице Реша и Бруно. Благо тренер избавился от груза и корабль поплыл своим ходом. P.s Пусть фанатки Рона не обижаются, ибо это очевидные факты
Да чего уж там говорить - даже Бензема взял золотой мяч!
+76
-5
+71
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