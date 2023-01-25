Рэшфорд забил 10 голов в 10 играх за «МЮ» после ЧМ-2022
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил в 9 из 10 матчей после ЧМ-2022.
Англичанин открыл счет в игре с «Ноттингем Форест» (1:0, первый тайм) в полуфинале Кубка английской лиги. На 6-й минуте он, получив мяч в середине поля на левом фланге, добежал до штрафной, обыграл двух защитников и поразил ворота соперника.
На счету Рэшфорда 10 голов за последние 10 игр в составе «Манчестер Юнайтед». После ЧМ-2022 он не забил только «Кристал Пэлас» 18 января.
Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед». 0:1 – Рэшфорд открыл счет на 6-й минуте. Онлайн-трансляция
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