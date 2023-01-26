Рэшфорд забил 18 голов за сезон в «МЮ». Лишь у Холанда больше среди игроков АПЛ – 31

Нападающий Маркус Рэшфорд забил за « » 18 голов в текущем сезоне.

25-летний англичанин открыл счет в матче с « » (2:0, второй тайм) в полуфинале Кубка английской лиги.

Теперь у Рэшфорда 9 голов в , 3 – в Лиге Европы, 5 – в Кубке английской лиги, 1 – в Кубке Англии.

Среди футболистов АПЛ лишь одному удалось забить в текущем сезоне больше, чем Маркусу: у форварда « » 31 гол на клубном уровне.

Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.