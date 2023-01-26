Рэшфорд забил 18 голов за сезон в «МЮ». Лишь у Холанда больше среди игроков АПЛ – 31
Нападающий Маркус Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» 18 голов в текущем сезоне.
25-летний англичанин открыл счет в матче с «Ноттингем Форест» (2:0, второй тайм) в полуфинале Кубка английской лиги.
Теперь у Рэшфорда 9 голов в АПЛ, 3 – в Лиге Европы, 5 – в Кубке английской лиги, 1 – в Кубке Англии.
Среди футболистов АПЛ лишь одному удалось забить в текущем сезоне больше, чем Маркусу: у форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда 31 гол на клубном уровне.
Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.
Эриксен, Бруну, Каземиро - столько ошибок я за сезон не видел, как в этом матче.
После Арсенала отдохнуть решили что-ли?