Рэшфорд забил 18 голов за сезон в «МЮ». Лишь у Холанда больше среди игроков АПЛ – 31

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Ноттингем Форест Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий Маркус Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» 18 голов в текущем сезоне.

25-летний англичанин открыл счет в матче с «Ноттингем Форест» (2:0, второй тайм) в полуфинале Кубка английской лиги.

Теперь у Рэшфорда 9 голов в АПЛ, 3 – в Лиге Европы, 5 – в Кубке английской лиги, 1 – в Кубке Англии.

Среди футболистов АПЛ лишь одному удалось забить в текущем сезоне больше, чем Маркусу: у форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда 31 гол на клубном уровне.

Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Яйца Тен Хага
Ответ p
Как там дела у Моргана?)
Мерсона)
+1
0
+1
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Nice_Fellow
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Депутат делает то, что от него ждали. Главное не сбавлять
Уникальный, получается, депутат.
+32
0
+32
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iJoy
Гол хороший, а матч - донный. Неуважение к болельщикам, которые откинули по £100-150 за посещение минимум и такая тошнотная игра.

Эриксен, Бруну, Каземиро - столько ошибок я за сезон не видел, как в этом матче.
После Арсенала отдохнуть решили что-ли?
+1
-7
-6
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p
Как там дела у Моргана?)
+17
0
+17
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Тохир Анваров
А мне никто не верил когда я говорил что Рэшфорд крут
+3
-3
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Депутат делает то, что от него ждали. Главное не сбавлять
+31
-4
+27
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rigobersong
Сэр Маркус легенда нашего маню!:)
+3
-10
-7
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