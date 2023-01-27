Прокуратура начала расследование продажи «Милана» компании RedBird Capital
Прокуратура начала расследование продажи «Милана» в 2022 году.
Как сообщает ANSA, прокуратура Милана собирает документы, которые могли бы пролить свет на продажу клуба американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners, основателем которой является Джерри Кардинале.
Поводом для расследования стала жалоба компании Blue Skye, бывшего миноритарного акционера клуба. В Blue Skye убеждены, что их проигнорировали при принятии решения о продаже акций «Милана».
В досье прокурора Милана Джованни Полицци фигурируют обвинения в адрес неизвестных лиц и гипотезы о предполагаемой растрате. На данный момент подозреваемых нет.
В «Милане» заявили, что клуб не принимает прямого участия в данном расследовании.
Правда или нет, не знаю. Но как гипотеза, предположение, имеет право на жизнь. Если правда, то команду это никак не коснётся. Даже может быть хорошо. Может новые хозяева, чтобы показать что с ними лучше, вложатся. И купят пару полезных игроков.
Милан сейчас не то что в кризисе с таким руководством, Милан сейчас в полной заднице. И от этого паразита сейчас явно клубу нужно избавляться.
Надеюсь прокуратура разберется, потому что хуже чем сейчас быть уже не может. Поражение за поражением, скамейки нет, да что там скамейки, даже основы, а этот клоун ни копейки не выделяет.
Мое мнение, скажу.
Я бы посоветовал Ювентусу поступить так.
Компания Нью Холланд обьявляет:
Ювентус выходить из всех турниров под эгидой УЕФА, используя свое имя, богатую историю, вовлекая в компанию звезд прошлого, создает команду.
Выход из Серии А позволит Ювентусу выйти из под закона, не позволяющего концерну финансировать клуб неограниченно, что позволит привлечь многих лучших футболистов.
Это так же позволит приглашать на товарищеский матчи вне протоколов УЕФА, ФИФА такие команды, как Реал Мадрид, Барселона, Бавария, Манчестер Сити, Бока Хуниорс, Ривер Поейт, Фламенго, Пеньяроль на выстовычные матчи, предлагать красочные и яркие спарринги разным сборным, статусным, Аргентине, Бразилии, Уругваю, Франции, Испании и так далее, и добиваться этих игр, в первое время за счет своих средств.
Проводить эти матчи на громадных стадионах, скажем в Белграде, Тегеране, Дели, Пекина, Рио, Буэнос Айрес, Пасадена, Бухареста, Токио, Нью Йорка, на в чем стадионе, и так далее.
За целый гол наберется игр 30-40.
Уверен, бренд будет работать, и это все соберет гигантскую публику.
Поскольку матчи не будут иметь статус официальных, санкций не будет, никто не сумеет поискать черных кошек в темных комнатах.
А Серия А будет процветать, и побьет зрител ские рекорды.
Ну, и, разумеется, вся итальянская прокуратура поголовно болеет за Интер, и бегает по всему миру с просьбами, чтобы им пожаловались на клубы серии А, чтобы от безделья порасследовать.
Я все еще надеюсь, что как то могу повлиять на умы, которые участвуют в каком то шабаше.
Мне жаль, что мир правильных, воспитанных, честных и смелых людей уходит, и ничего с этим невозможно сделать.
Я стараюсь.
Я смотрю в Италии прям любят свои клубы и футбол.
>подозреваемых нет
У одной американской корпорации претензии к другой( Redbird), о продаже третьей(Elliot) актива.
Читать никто конечно же не будет.
По делу: Италия пытается сама себя укусить за хрен, и у нее это получается, судя по всему
Есть такое чувство, что Интер нашьет себе вторую звезду в этом году))
Самый честный и чистый клуб Италии... ну-ну))