Прокуратура начала расследование продажи «Милана» компании RedBird Capital

Прокуратура начала расследование продажи «Милана» в 2022 году.

Как сообщает ANSA, прокуратура Милана собирает документы, которые могли бы пролить свет на продажу клуба американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners, основателем которой является Джерри Кардинале.

Поводом для расследования стала жалоба компании Blue Skye, бывшего миноритарного акционера клуба. В Blue Skye убеждены, что их проигнорировали при принятии решения о продаже акций «Милана».

В досье прокурора Милана Джованни Полицци фигурируют обвинения в адрес неизвестных лиц и гипотезы о предполагаемой растрате. На данный момент подозреваемых нет.

В «Милане» заявили, что клуб не принимает прямого участия в данном расследовании.