Прокуратура начала расследование продажи «Милана» компании RedBird Capital

Теги Милан серия А Италия бизнес деньги Джерри Кардинале Футбол

Прокуратура начала расследование продажи «Милана» в 2022 году.

Как сообщает ANSA, прокуратура Милана собирает документы, которые могли бы пролить свет на продажу клуба американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners, основателем которой является Джерри Кардинале.

Поводом для расследования стала жалоба компании Blue Skye, бывшего миноритарного акционера клуба. В Blue Skye убеждены, что их проигнорировали при принятии решения о продаже акций «Милана».

В досье прокурора Милана Джованни Полицци фигурируют обвинения в адрес неизвестных лиц и гипотезы о предполагаемой растрате. На данный момент подозреваемых нет.

В «Милане» заявили, что клуб не принимает прямого участия в данном расследовании.

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29 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Ответ NMTEG
А это уже оскорбление, за это следует наказание ;)
Нет.Я просто демократ, и ко всем отношусь одинаково.
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NMTEG
Ответ А.Э.РАСИМ
Уважения ко всем, к идиотом тоже.Не волнуйтесь.
А это уже оскорбление, за это следует наказание ;)
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А.Э.РАСИМ
Ответ NMTEG
Смешно. Даже не разобрались в вопросе, но позволяете себе заключительные итоги, в принципе, чего еще ожидать от болельщика Ювентуса? :)
Уважения ко всем, к идиотом тоже.Не волнуйтесь.
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Emin Zeynali
То что я прочитал недавно. Кардинале - бухгалтер, держит кассу нью-йоркских мафиози. Но Нью-Йорк город большой, других мафиози много. И Милан клуб популярный и прибыльный. По той версии, что я прочёл, одни мафиози хотят отобрать у Милан нынешних. И задействовали все возможные рычаги. От прежних хозяев до итальянских силовиков.

Правда или нет, не знаю. Но как гипотеза, предположение, имеет право на жизнь. Если правда, то команду это никак не коснётся. Даже может быть хорошо. Может новые хозяева, чтобы показать что с ними лучше, вложатся. И купят пару полезных игроков.
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Darren&K
Что за нытье? Обычная проверка, поступил иск и надо ее рассмотреть. Ничего Милану не будет! С Юве другое дело, там игроки сами подставили клуб, плюс у Юве всегда не очень хорошая репутация, то судьи то еще что! Ковид сильно ударил по Италии, больше чем по другим лигам! Юве до ковида и Интер входили в число богатейших в Европе, у Юве было свыше 500 лям дохода, а сейчас туго стало вот и начали воду мутить! Кстати Exor владельцы Юве очень богатые, они богаче шейхов, но предпочитают считать бабки и чтоб клуб сам мог себя содержать! Лично я верю в светлое будущее итальянского футбола, не может такая лига вечно быть в кризисе, мир цикличен и еще увидим Милан Интер Юве с ушастым и не раз, в истории падение.Серия А уже было в 70-е
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NMTEG
Ответ А.Э.РАСИМ
Нам смеяться и радоваться? Мы болельщики Ювентуса. Вести себя как невоспитанные свиньи? Напомню, когда Милан выгнали из Серии А, прещилент Ювентуса великий Аньелли до конца боролся против этого. Так, что, нам вести себя как вели вы? Мы не будем. Между элитным клубом с его болельщиками, и обычным клубом с его болельщиками должна быть разница. Поэтому, мы будем вести себя как люди, и радоваться беде конкурента не будем.
Смешно. Даже не разобрались в вопросе, но позволяете себе заключительные итоги, в принципе, чего еще ожидать от болельщика Ювентуса? :)
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Сэйлор Мун
Ответ lyosha1786
Если начали расследование, то 100%, что-то накопают. Только итальянские клубы начали выбираться из кризиса, а их опять туда хотят вогнать.
Из какого кризиса это Милан начал выбираться? Ни одного трансфера, играть некому, а клоун владелец говорит что бюджета нет, усиления не нужно, да и вообще он верит что в футболе можно побеждать без инвестиций. Какой вам еще правый вингер? Вон там справа у вас в соккер два игрока бегают Салажопер и Строитель. В нападении 37 летний дед, ну и что? Он же как вино с годами становиться только лучше.

Милан сейчас не то что в кризисе с таким руководством, Милан сейчас в полной заднице. И от этого паразита сейчас явно клубу нужно избавляться.
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Сэйлор Мун
Ответ olegio rosso
Там еще продажа Милана сама по себе вызывает вопросы. Половина суммы Кардинале занял у тех же Эллиот. На бумаге владелец поменялся, по сути из кармана в карман переложили. Неудивительно что арабы слились не стали участвовать в этих мутных схемах
Сейчас обанкротится как китаец, и Элиот вновь станет владельцем. Только вот китаец реально что то пытался, пусть и в кредит но хоть игроков покупали, да переплачивали, но в Милан тот без переплат никто бы не пошел. Слишком все было мутно и нестабильно. Единственная промашка с тренером вышла. А так по фамилиям нормальных игроков на тот момент китаец брал. А клоун американский ни то что ни копейки не вкладывает, ему даже на матчи команды впадлу прилететь. Зачем вообще тогда сунулся сюда.
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lyosha1786
Если начали расследование, то 100%, что-то накопают. Только итальянские клубы начали выбираться из кризиса, а их опять туда хотят вогнать.
+1
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Сэйлор Мун
Наконец то появилась надежда что у этого клоуна отнимут клуб. Два ТО ни одного трансфера. Чел явно пришел отмывать бабки, а не усилять команду.

Надеюсь прокуратура разберется, потому что хуже чем сейчас быть уже не может. Поражение за поражением, скамейки нет, да что там скамейки, даже основы, а этот клоун ни копейки не выделяет.
+3
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А.Э.РАСИМ
Ответ Mr.Oizo
Только мусорка и мерда так поступают, это же известный факт.. По делу: Италия пытается сама себя укусить за хрен, и у нее это получается, судя по всему
Абсолютно верно.

Мое мнение, скажу.

Я бы посоветовал Ювентусу поступить так.

Компания Нью Холланд обьявляет:

Ювентус выходить из всех турниров под эгидой УЕФА, используя свое имя, богатую историю, вовлекая в компанию звезд прошлого, создает команду.
Выход из Серии А позволит Ювентусу выйти из под закона, не позволяющего концерну финансировать клуб неограниченно, что позволит привлечь многих лучших футболистов.
Это так же позволит приглашать на товарищеский матчи вне протоколов УЕФА, ФИФА такие команды, как Реал Мадрид, Барселона, Бавария, Манчестер Сити, Бока Хуниорс, Ривер Поейт, Фламенго, Пеньяроль на выстовычные матчи, предлагать красочные и яркие спарринги разным сборным, статусным, Аргентине, Бразилии, Уругваю, Франции, Испании и так далее, и добиваться этих игр, в первое время за счет своих средств.
Проводить эти матчи на громадных стадионах, скажем в Белграде, Тегеране, Дели, Пекина, Рио, Буэнос Айрес, Пасадена, Бухареста, Токио, Нью Йорка, на в чем стадионе, и так далее.
За целый гол наберется игр 30-40.
Уверен, бренд будет работать, и это все соберет гигантскую публику.
Поскольку матчи не будут иметь статус официальных, санкций не будет, никто не сумеет поискать черных кошек в темных комнатах.

А Серия А будет процветать, и побьет зрител ские рекорды.
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olegio rosso
Там еще продажа Милана сама по себе вызывает вопросы. Половина суммы Кардинале занял у тех же Эллиот. На бумаге владелец поменялся, по сути из кармана в карман переложили. Неудивительно что арабы слились не стали участвовать в этих мутных схемах
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Рука Ноги
Разборка между акционерами, и ничего больше. Клуб это никак не заденет, ну, может быть только финансирование чуть сократят из-за внезапно возникших поцессуально-судебных издержек. Да и то вряд ли.
Ну, и, разумеется, вся итальянская прокуратура поголовно болеет за Интер, и бегает по всему миру с просьбами, чтобы им пожаловались на клубы серии А, чтобы от безделья порасследовать.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Костя Григорьев
Ну радуйся. Лично я вашим проблемам не радовался, так что не обобщай и не будь таким ранимым. Мало ли кто что думает
Я не ранимый.
Я все еще надеюсь, что как то могу повлиять на умы, которые участвуют в каком то шабаше.

Мне жаль, что мир правильных, воспитанных, честных и смелых людей уходит, и ничего с этим невозможно сделать.
Я стараюсь.
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Костя Григорьев
Ответ А.Э.РАСИМ
Нам смеяться и радоваться? Мы болельщики Ювентуса. Вести себя как невоспитанные свиньи? Напомню, когда Милан выгнали из Серии А, прещилент Ювентуса великий Аньелли до конца боролся против этого. Так, что, нам вести себя как вели вы? Мы не будем. Между элитным клубом с его болельщиками, и обычным клубом с его болельщиками должна быть разница. Поэтому, мы будем вести себя как люди, и радоваться беде конкурента не будем.
Ну радуйся. Лично я вашим проблемам не радовался, так что не обобщай и не будь таким ранимым. Мало ли кто что думает
+1
-1
0
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Arthur Jacob
Пора отправлять Милан в Серию С
+1
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Адепт Суперлиги
Ответ Lindeman
Причём тут Чеферин? Расследование начала итальянская прокуратура.
Может потому что он такую же коррупцию покрывает? В том числе преступными правилами, позволяющими таким клубам, вроде Челси тратить 600 млн меньше чем за год. Или ПСЖ подписывать 3 из 4 самых высокооплачиваемых игроков мира и спокойно из содержать, выступая в 5 лиге мира.
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Alda
Это френдли фаер, огонь по своим ..
Я смотрю в Италии прям любят свои клубы и футбол.
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0rbit
>Клуб не принимает прямого участия в расследовании
>подозреваемых нет

У одной американской корпорации претензии к другой( Redbird), о продаже третьей(Elliot) актива.

Читать никто конечно же не будет.
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Lindeman
Ответ Адепт Суперлиги
В полку -15 прибыло. Пока в Апл Борнмуты на сдачу готовы брать лучших игроков Серии А, чтобы они тухли в чемпионшипе, в Италии продолжается душка лучших клубов. 2006-го мало им было, давайте сами же добьём итальянский футбол до уровня грязи, ну а что бы и нет, правильно, ведь так честнее будет, зачем нам в Европе конкуренция, да Кефирин?
Причём тут Чеферин? Расследование начала итальянская прокуратура.
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0rbit
Ответ Metalloid
А ты как считаешь, надо разрешить всем беспределить, нарушать законы и тд? В италии коррупция и мафия была всегда, клубы занимаются чем угодно, бросаются деньгами, а играют на ветхих стадионах. Там футбол с базы надо восстанавливать, а не бороться за гранды.
причём здесь клуб АС Милан, коррупция, мафия и миноритарные и мажоритарные акционеры, тем более две американские корпорации, лол
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Mr.Oizo
Ответ А.Э.РАСИМ
Нам смеяться и радоваться? Мы болельщики Ювентуса. Вести себя как невоспитанные свиньи? Напомню, когда Милан выгнали из Серии А, прещилент Ювентуса великий Аньелли до конца боролся против этого. Так, что, нам вести себя как вели вы? Мы не будем. Между элитным клубом с его болельщиками, и обычным клубом с его болельщиками должна быть разница. Поэтому, мы будем вести себя как люди, и радоваться беде конкурента не будем.
Только мусорка и мерда так поступают, это же известный факт..

По делу: Италия пытается сама себя укусить за хрен, и у нее это получается, судя по всему
+5
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Metalloid
Ответ Адепт Суперлиги
В полку -15 прибыло. Пока в Апл Борнмуты на сдачу готовы брать лучших игроков Серии А, чтобы они тухли в чемпионшипе, в Италии продолжается душка лучших клубов. 2006-го мало им было, давайте сами же добьём итальянский футбол до уровня грязи, ну а что бы и нет, правильно, ведь так честнее будет, зачем нам в Европе конкуренция, да Кефирин?
А ты как считаешь, надо разрешить всем беспределить, нарушать законы и тд? В италии коррупция и мафия была всегда, клубы занимаются чем угодно, бросаются деньгами, а играют на ветхих стадионах. Там футбол с базы надо восстанавливать, а не бороться за гранды.
+5
-6
-1
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Lo Zio
Ответ Calcio24
У Юве уже -15 очков и еще несколько судебных разбирательств, открытие дела против Милана, разбирательство прокуратуры Неаполя по поводу трансфера Омсинхена. Есть такое чувство, что Интер нашьет себе вторую звезду в этом году)) Самый честный и чистый клуб Италии... ну-ну))
Причем тут Интер? Доподлинно еще ничего не известно, а ты уже свою мясорубку раскрыл. Потерпи, не пованивай
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Calcio24
У Юве уже -15 очков и еще несколько судебных разбирательств, открытие дела против Милана, разбирательство прокуратуры Неаполя по поводу трансфера Омсинхена.

Есть такое чувство, что Интер нашьет себе вторую звезду в этом году))

Самый честный и чистый клуб Италии... ну-ну))
+3
-4
-1
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