Канчельскис о звании ЗМС за ЧМ-2018: «Это незаслуженно, игрокам и Черчесову фантастически повезло. Манна небесная свалилась»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис ЧМ-2018 FIFA Футбол

Андрей Канчельскис не одобряет присвоение игрокам сборной России звания ЗМС за ЧМ-2018.

«Конечно, это незаслуженно. Нашим футболистам, как и тренеру, фантастически повезло получить звание заслуженных мастеров спорта. Манна небесная свалилась. За восьмое место не дают такое звание даже нашим олимпийским чемпионам. Только за победу.

Да, со стороны многих людей было возмущение. Дали так дали. Не отбирать же теперь.

Олимпийцам платят стипендию, а здесь денег нет. Футболистам вручили только значки. Поэтому что есть звание, что его нет – без разницы. Не будем называть по именам, но тот, кто разбирается в футболе, прекрасно все понимает», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев

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Роман Кузнецов
Вот ведь жлоб.
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Alexander Prokofyev
Как же глупость с письмом 14 повлияла на склад ума и характера участников тех событий. Сейчас как недовольные бабули на лавке кряхтят по любому футбольному или околофутбольному поводу. Канчельскис, Мостовой и иже с ними. Вместо того, чтобы сделать себе суперзвездную футбольную карьеру и сейчас тренировать или быть профессионалом в структуре какого-то клуба, несут какую-то ересь
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Владимир Молявин
Андрей, а ты чего добился??? Я помню, как ты на евро-96 играл. Помолчал бы.
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Wiley Fox
За что дали ловчеву ЗМС в 2004 и за что карпину в 2009 хотите знать?

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angry horse
Так манна небесная или всё купили? 😁
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Shuller18
Ответ Pertinax Gandi
Думаю, что какой-то "манны" на них не свалилось.Что сейчас это звание даёт? Прибавку к пенсии? Бесплатный проезд? Это наверное максимум. В советское-то время можно было машину купить вне очереди или квартиру от государства получить. И прибавка к зарплате полагалась по сравнению с остальными игроками команды.
Ну так Канчельскис ещё небось живёт прошлым)
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demai
Своего ЗМС за что получил в 2011?
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Куй Бышевец
Попади тогда нынешний Аравия и Тунис, из группы не вышли бы, с Испанией повезло, а с Хорватами удобно нам играть, они от обороны играют
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-3
-3
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Pertinax Gandi
Думаю, что какой-то "манны" на них не свалилось.Что сейчас это звание даёт? Прибавку к пенсии? Бесплатный проезд? Это наверное максимум. В советское-то время можно было машину купить вне очереди или квартиру от государства получить. И прибавка к зарплате полагалась по сравнению с остальными игроками команды.
+4
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EnzoAmatera
В футболе без удачи никак
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MATRiX
Канчельскис, кстати, тоже ЗМС МСМК СССР. Очень сильно ущемился, что кого-то поставили в один ряд с ним)

А вообще, карьера была отличная, печально видеть всякие странные высказывания про покупку 1/4 в 18-м году и т.д.
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Sevuska
Им дали за то что они сыграли на самом престижном турнире самого популярного спорта и у себя дома . Выше головы прыгнули и поэтому получили высокие звания ЗМС .
За победу получат звание Герой России .
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Юрий Кечко
Опять Атанасычу дозвонились когда он ещё не похмелился
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