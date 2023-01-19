Канчельскис о звании ЗМС за ЧМ-2018: «Это незаслуженно, игрокам и Черчесову фантастически повезло. Манна небесная свалилась»

не одобряет присвоение игрокам сборной России звания ЗМС за ЧМ-2018.

«Конечно, это незаслуженно. Нашим футболистам, как и тренеру, фантастически повезло получить звание заслуженных мастеров спорта. Манна небесная свалилась. За восьмое место не дают такое звание даже нашим олимпийским чемпионам. Только за победу.

Да, со стороны многих людей было возмущение. Дали так дали. Не отбирать же теперь.

Олимпийцам платят стипендию, а здесь денег нет. Футболистам вручили только значки. Поэтому что есть звание, что его нет – без разницы. Не будем называть по именам, но тот, кто разбирается в футболе, прекрасно все понимает», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Орлов о звании ЗМС для игроков сборной после ЧМ-2018: «Политическое решение. Черчесов предал профессию, он первым должен был быть против»