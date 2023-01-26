«У Дзюбы эго размером с Эмпайр-стейт-билдинг». Агент Акаев о форварде

Футбольный агент Джамал Акаев назвал причину неудачи Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

В начале ноября прошлого года Дзюба расторг контракт с « », проведя в составе команды 5 матчей. Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.

– Почему, на ваш взгляд, оказался не востребован в Европе? В чем главная причина его неудачного выступления в Турции?

– Дзюба – специфический игрок и, как я понимаю, человек.

У этого парня эго размером с Эмпайр-стейт-билдинг (одно из самых высоких зданий мира высотой в 102 этажа (443 метра), расположенное в Нью-Йорке – прим. Sports.ru). Подозреваю, что во многих спортивных и жизненных ситуациях это ему помогало, но где-то, возможно, и мешало.

Почему оказался не востребован, наверное, лучше спросить у него самого. По нему в разное время у меня интересовались многие серьезные клубы Европы.

Нельзя сказать, что у него были серьезные конкуренты в Турции. Команда играет в два форварда, а в последних матчах на этой позиции выходят полузащитники. Скорее всего, Дзюба просто не соответствовал завышенным ожиданиям и своей высокой зарплате.

А в Турции такие вопросы обычно решаются специфически. Игрока, от которого хотят избавиться, обычно сажают на лавку, могут где-то хитрить, задерживать зарплату. В общем, доводят до такого состояния, что игрок сам проявляет инициативу и хочет расторгнуть контракт.

Очевидно, для клуба выгоднее, когда игрок сам просит расторгнуть контракт. Можно договориться на лучших для клуба условиях. Не знаю, было ли с Дзюбой именно так, но много посторонних факторов, которые выводят на такой ответ.

Дзюбе могу пожелать только удачи и поскорее найти интересный вариант с продолжением карьеры, – сказал Акаев.

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