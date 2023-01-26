«У Дзюбы эго размером с Эмпайр-стейт-билдинг». Агент Акаев о форварде

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Турция Адана Демирспор агенты Футбол

Футбольный агент Джамал Акаев назвал причину неудачи Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

В начале ноября прошлого года Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор», проведя в составе команды 5 матчей. Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.

– Почему, на ваш взгляд, Артем Дзюба оказался не востребован в Европе? В чем главная причина его неудачного выступления в Турции?

– Дзюба – специфический игрок и, как я понимаю, человек.

У этого парня эго размером с Эмпайр-стейт-билдинг (одно из самых высоких зданий мира высотой в 102 этажа (443 метра), расположенное в Нью-Йорке – прим. Sports.ru). Подозреваю, что во многих спортивных и жизненных ситуациях это ему помогало, но где-то, возможно, и мешало.

Почему оказался не востребован, наверное, лучше спросить у него самого. По нему в разное время у меня интересовались многие серьезные клубы Европы.

Нельзя сказать, что у него были серьезные конкуренты в Турции. Команда играет в два форварда, а в последних матчах на этой позиции выходят полузащитники. Скорее всего, Дзюба просто не соответствовал завышенным ожиданиям и своей высокой зарплате.

А в Турции такие вопросы обычно решаются специфически. Игрока, от которого хотят избавиться, обычно сажают на лавку, могут где-то хитрить, задерживать зарплату. В общем, доводят до такого состояния, что игрок сам проявляет инициативу и хочет расторгнуть контракт.

Очевидно, для клуба выгоднее, когда игрок сам просит расторгнуть контракт. Можно договориться на лучших для клуба условиях. Не знаю, было ли с Дзюбой именно так, но много посторонних факторов, которые выводят на такой ответ.

Дзюбе могу пожелать только удачи и поскорее найти интересный вариант с продолжением карьеры, – сказал Акаев.

Дзюба будет в «Пари НН»? Писали, что это решение губернатора, но переход завис

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rusichi
Не е е , до размеров Лукаку его эго не дотягивает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Prokofyev
Агент Акаев: конечно, все видели размер Дзюбы..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Ничего интересного Акаев о Дзюбе не сказал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pavasaris
Вначале прочитал не "эго", а "это" и восхитился умению спортса придумывать заголовки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
Дзюба гнилой по натуре и турки его быстро раскусили.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Faust Doc
Ни одного коммента не видел после видоса, с возгласом - ничего себе!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вратарь Бага
Странно вообще Дзюба сделал - ну ты уже не в том возрасте, чтобы что-то кому-то доказывать в футболе. Ну согласись ты на понижение зарплаты в Зените и перейди потом работать в структуру клуба, всё же не самую плохую карьеру провел игрок, выиграл всё, что можно было выиграть, легенда двух сильнейших и именитых клубов, лучший бомбардир и т.д. - нет, ты решил что-то кому-то непонятно что доказать и в итоге особо не играешь.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
денежная масса
Этот размер выложен в о всемирной сети😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olajuvon
С Лукаку может посоревноваться!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохнатый55
Эго размером с динозавра (с) Барни Росс
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е.Р.
И тут Рукаку не дотягивает до Люкаку
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TIMOXA1979 TIMOXIN
Интересно, Дзюба сейчас икает или нет? Это надо такую дичь отмочить, победы и голы забудут, а этот случай будут помнить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
Эмпайр-стейт-билдинг это про Кинг Конга... а для Дэдпула нужно как минимум два небоскрёба
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Я сначала чуть не так прочёл , и пришёл в замешательство )))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ftre65fr65t
Чет маленькое эго у него, для 20 века сошло бы только. Нынче размеры другие. У меня вот один только хрен размером с Эмпайр Стейт Билдинг, а эго - вообще с Эверест
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GerbertS
все видели это эго. Ребров сможет корректнее классифицировать его бананчик
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Северный болельщик
Размеры известны
+44
-1
+43
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
БляхаджинсКарпина
ну, не Бурдж Халиф и то радует)
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий