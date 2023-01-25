«Атлетико» следит за Кимпембе и может подписать его летом. Контракт защитника с «ПСЖ» – до 2024-го
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе летом может перейти в чемпионат Испании.
Как передает PSG Talk со ссылкой на Le Parisien, интерес к 27-летнему футболисту есть у «Атлетико».
Контракт француза рассчитан до середины 2024 года, и мадридцы следят за ситуацией, рассматривая возможность подписания Кимпембе.
В текущем сезоне Преснель провел в Лиге 1 8 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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