«Атлетико» следит за Кимпембе и может подписать его летом. Контракт защитника с «ПСЖ» – до 2024-го

Защитник «ПСЖ» летом может перейти в чемпионат .

Как передает PSG Talk со ссылкой на Le Parisien, интерес к 27-летнему футболисту есть у « ».

Контракт француза рассчитан до середины 2024 года, и мадридцы следят за ситуацией, рассматривая возможность подписания Кимпембе.

В текущем сезоне Преснель провел в Лиге 1 8 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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