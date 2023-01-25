«Атлетико» следит за Кимпембе и может подписать его летом. Контракт защитника с «ПСЖ» – до 2024-го

Теги ПСЖ Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Преснель Кимпембе Футбол

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе летом может перейти в чемпионат Испании.

Как передает PSG Talk со ссылкой на Le Parisien, интерес к 27-летнему футболисту есть у «Атлетико».

Контракт француза рассчитан до середины 2024 года, и мадридцы следят за ситуацией, рассматривая возможность подписания Кимпембе.

В текущем сезоне Преснель провел в Лиге 1 8 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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KataDiaz
средний игрок, зачем он?
0
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Dastan Zhapar Uulu
Мбаппе начал действовать
+4
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Yuri Ten
Мбаппе уже выставил его на трансфер?
+16
-2
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