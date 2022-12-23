Ванда может получить имущество на 100 млн долларов после развода с Икарди

Ванда Нара после развода с может получить имущество на 100 миллионов долларов.

В эту сумму входит недвижимость и предметы роскоши.

Однако, по словам журналиста Эстефи Берарди, экс-супруга нападающего « », права на которого принадлежат « », рассчитывает получить половину совместного имущества, включая прибыль Икарди за всю его карьеру.

Журналист утверждает, что Ванда сказала своему ближайшему окружению: «Мы готовы убить друг друга из-за 20 миллионов долларов».

Кроме того, супруги при разводе должны будут определить проживание двух дочерей, родившихся у них в браке, и размер алиментов.

В начале ноября подтвердила, что начала процедуру развода с Икарди.

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