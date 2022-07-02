Газизов об Агаларове: «Есть зарубежные предложения, не буду говорить откуда. 10 млн евро – заоблачная сумма, ее не будет»

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Шамиль Газизов высказался о будущем нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Мы уже говорили, что если будет достойное предложение, мы его рассмотрим. Я не буду озвучивать, какое именно достойное предложение нас бы устроило.

В нынешних реалиях 10 млн евро является заоблачной суммой, ее не будет, это выше рынка, нерыночная цена, а мы реально смотрим на вещи. Эта сумма не фигурировала никогда.

Есть различные вариации, по которым смотрит и футболист, и клуб в российской Премьер-лиге. Есть зарубежные предложения, но с ними тяжелее из-за паспорта. Не буду говорить конкретно, из каких стран предложения», – отметил генеральный директор «Уфы».

Со статистикой лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ можно ознакомиться здесь

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