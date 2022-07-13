Газизов подтвердил предложение «Маритиму» по Агаларову. Также есть интерес из Бельгии и Турции

прокомментировал информацию об интересе «Маритиму» к .

«Не могу отрицать, что у нас есть предложение от . Это один из вариантов. Мы рассматриваем его.

Но это не единственный клуб из Европы, который интересуется Гамидом. Это клубы из Бельгии и Турции.

Надеюсь, что до конца недели мы все порешаем. Пока это мои надежды, нужно ведь решение игрока. Они (представители Агаларова – прим. Sports.ru) также ведут переговоры с , – сказал генеральный директор «Уфы».