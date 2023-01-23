« » хочет укрепить правый фланг обороны, подписав игрока молодежной сборной Франции.

По информации The Telegraph, лондонцы сегодня сделали « » предложение по защитнику , но получили отказ. Ожидается, что будет предпринята новая попытка.

Клуб Лиги 1 предпочел бы сохранить защитника до лета.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате Франции и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.