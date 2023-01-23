«Лион» отказал «Челси» в трансфере защитника Франции U21 Гюсто. «Синие» сделают новое предложение
«Челси» хочет укрепить правый фланг обороны, подписав игрока молодежной сборной Франции.
По информации The Telegraph, лондонцы сегодня сделали «Лиону» предложение по защитнику Мало Гюсто, но получили отказ. Ожидается, что будет предпринята новая попытка.
Клуб Лиги 1 предпочел бы сохранить защитника до лета.
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате Франции и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Если бы вы реально внимательно смотрели, то увидели бы, что Аспи уже ели бегает и просто не успевает
Даже думать об Аспи как подмена Риза, то у такого человека явно проблемы с головой
-Мы даём 100 и точка?
-Не, ну их нафиг, они странные
Я и не говорю, что Аспи тянет уровень Челси. Я лишь о том, что подстраховать Риса до лета он мало-мальски сможет, особенно с учетом того, что последний восстановится через дней 10, и, надеюсь, до конца сезона будет в строю.
Аспи уже не тянет уровень, очень сдал
ну и Энцо за 120 млн одним траншем - прям мечта, да.
Но, на мой взгляд, лучше все же все свое внимание сосредиточить на Энцо.
Вот, кто клубу очень нужен.
А на позиции ПЗ худо-бедно Аспи Риса до лета прикроет.