«Лион» отказал «Челси» в трансфере защитника Франции U21 Гюсто. «Синие» сделают новое предложение

Теги Лион Челси премьер-лига Англия сборная Франции U-21 лига 1 Франция возможные трансферы Мало Гюсто Футбол

«Челси» хочет укрепить правый фланг обороны, подписав игрока молодежной сборной Франции.

По информации The Telegraph, лондонцы сегодня сделали «Лиону» предложение по защитнику Мало Гюсто, но получили отказ. Ожидается, что будет предпринята новая попытка.

Клуб Лиги 1 предпочел бы сохранить защитника до лета.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате Франции и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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*MVP*
Ответ Жека Мамелюк
Только не Энцо . Я пересматривал матчи Аргентины в плей-офф, он был самым ужасным из троицы Де Пауль, Макалистер . Потеря на потери . Боже, как ему дали лучшего молодого игрока турнира , одним словом ПОЗОР . Уефа мне кажется в глаза долбится . Не смотрел , я матчи в сетке . Но показательные матчи были против Франции, Хорватии. Я пристальна наблюдал за ним ,боже если его подпишут за 120 это будет лохотрон века, но буду рад ошибаться, как фан Челси. А вообще лучше Кайседо взять , игрок уже работал с тренером . Будет куда легче интегрировать в состав , нежели Энцо
а при чем тут УЕФА вообще?
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Анвар Масимов
Ответ Roman Pavlenko
Челси бы для начала бы подраспродать бы игроков. Как они ффп обходят, интересно
Легко и просто. Надо в материале быть !!! Два трансферных окна у них льготы , так как у клуба новый владелец
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Roman Pavlenko
Челси бы для начала бы подраспродать бы игроков. Как они ффп обходят, интересно
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Жека Мамелюк
Ответ igorrado@yandex.ru
Правый защитник на подмену Рису, конечно, очень нужен. Но, на мой взгляд, лучше все же все свое внимание сосредиточить на Энцо. Вот, кто клубу очень нужен. А на позиции ПЗ худо-бедно Аспи Риса до лета прикроет.
Только не Энцо . Я пересматривал матчи Аргентины в плей-офф, он был самым ужасным из троицы Де Пауль, Макалистер . Потеря на потери . Боже, как ему дали лучшего молодого игрока турнира , одним словом ПОЗОР . Уефа мне кажется в глаза долбится . Не смотрел , я матчи в сетке . Но показательные матчи были против Франции, Хорватии. Я пристальна наблюдал за ним ,боже если его подпишут за 120 это будет лохотрон века, но буду рад ошибаться, как фан Челси. А вообще лучше Кайседо взять , игрок уже работал с тренером . Будет куда легче интегрировать в состав , нежели Энцо
+2
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+2
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Томпсон
Куда им столько игроков?
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Olympiq
Неугомонные англы, кроме как в Лиге 1 нет в других лигах игроков купить? Для английских клубов нужно заряжать втройне выше ценник
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etozhelesha
Ответ igorrado@yandex.ru
Ага, совсем не смотрю. Разве что раз в неделю)) Я и не говорю, что Аспи тянет уровень Челси. Я лишь о том, что подстраховать Риса до лета он мало-мальски сможет, особенно с учетом того, что последний восстановится через дней 10, и, надеюсь, до конца сезона будет в строю.
Сомневаюсь
Если бы вы реально внимательно смотрели, то увидели бы, что Аспи уже ели бегает и просто не успевает
Даже думать об Аспи как подмена Риза, то у такого человека явно проблемы с головой
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андрей калуцких
Ну у парня в 19 лет в сумме полтора полных сезона в Лионе. Там дешевле 40.....а после Мудрика дешевле 60 даже рассматривать не будут.
+1
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Йозе_Марино
Сначала подумал что Гюсто белый француз, погуглил-показалось..
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МТБ
-Мы хотим 30-40 миллионов
-Мы даём 100 и точка?
-Не, ну их нафиг, они странные
+4
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igorrado@yandex.ru
Ответ etozhelesha
Сразу видно человека, который не смотрит матчи Челси Аспи уже не тянет уровень, очень сдал
Ага, совсем не смотрю. Разве что раз в неделю))
Я и не говорю, что Аспи тянет уровень Челси. Я лишь о том, что подстраховать Риса до лета он мало-мальски сможет, особенно с учетом того, что последний восстановится через дней 10, и, надеюсь, до конца сезона будет в строю.
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russanov04@mail.ru
Эти синие парни хотят за одно трансферное окно новую команду под ключ закупить? Заберите у Боэли чековую книжку
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edward_freeman
Пишут, большой талант. Надо брать. Чалоба на пз - аварийный вариант, хоть он и старается и в защите отрабатывает. Аспи увы совсем не тянет.
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etozhelesha
Ответ igorrado@yandex.ru
Правый защитник на подмену Рису, конечно, очень нужен. Но, на мой взгляд, лучше все же все свое внимание сосредиточить на Энцо. Вот, кто клубу очень нужен. А на позиции ПЗ худо-бедно Аспи Риса до лета прикроет.
Сразу видно человека, который не смотрит матчи Челси
Аспи уже не тянет уровень, очень сдал
+13
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Shuller18
Я скоро запутаюсь, кто за Челси играет)
+3
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ZamoRano
Ответ Пепси пеналдувич
Ну и имя у парня Мало Густо))
А ты хотел много пусто?!
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JealousNobody
Доят мешок
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ZamoRano
Падение Чукотки, уже людоеды переписанные из молодёжки лесом шлют.
+1
-2
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Антон Орехов
Боэли клептоман
+3
0
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*MVP*
Ответ igorrado@yandex.ru
Правый защитник на подмену Рису, конечно, очень нужен. Но, на мой взгляд, лучше все же все свое внимание сосредиточить на Энцо. Вот, кто клубу очень нужен. А на позиции ПЗ худо-бедно Аспи Риса до лета прикроет.
Аспи очень резко сдал, ничего он не прикроет.

ну и Энцо за 120 млн одним траншем - прям мечта, да.
+16
-2
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Слутск Халлского
Нельзя просто взять и отказать Тодду
0
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Пепси пеналдувич
Ну и имя у парня Мало Густо))
+1
0
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Пепси пеналдувич
Я не слышал о этом чуде, а Боули сумашедший… в заявке места уже нету.
0
-2
-2
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igorrado@yandex.ru
Правый защитник на подмену Рису, конечно, очень нужен.
Но, на мой взгляд, лучше все же все свое внимание сосредиточить на Энцо.
Вот, кто клубу очень нужен.
А на позиции ПЗ худо-бедно Аспи Риса до лета прикроет.
+23
-9
+14
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DolJun
ну наконец-то боули добрался до проблемных позиций
+2
-2
0
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