«Челси» согласовал контракт на 6,5 лет с защитником Франции U21 Гюсто. Игрок «Лиона» мечтает об АПЛ
«Челси» хочет подписать правого защитника «Лиона» Мало Гюсто.
По данным Foot Mercato, лондонский клуб предложил футболисту, которого Грэм Поттер очень хочет видеть в своей команде, контракт сроком на 6,5 лет с повышением зарплаты. «Лион» хочет сохранить Гюсто до конца сезона.
Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс, «Челси» уже согласовал контракт с 19-летним футболистом. «Манчестер Юнайтед» тоже интересен Гюсто, клуб связался с игроком и попросил его не торопиться с решением.
Журналист Фабрицио Романо пишет, что на этой неделе переговоры «Челси» и «Лиона» по защитнику сборной Франции U21 продолжатся. Французский клуб отклонил первое предложение лондонцев, но «синие» не намерены сдаваться. Романо также сообщает, что условия личного контракта с игроком «Челси» уже согласовал. Гюсто мечтает играть в английской Премьер-лиге.
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате Франции и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
- Гюсто!
После таких новостей прям руки зачесались ))