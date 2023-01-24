«Челси» согласовал контракт на 6,5 лет с защитником Франции U21 Гюсто. Игрок «Лиона» мечтает об АПЛ

Теги Лион Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мало Гюсто Фабрицио Романо Футбол

«Челси» хочет подписать правого защитника «Лиона» Мало Гюсто.

По данным Foot Mercato, лондонский клуб предложил футболисту, которого Грэм Поттер очень хочет видеть в своей команде, контракт сроком на 6,5 лет с повышением зарплаты. «Лион» хочет сохранить Гюсто до конца сезона.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс, «Челси» уже согласовал контракт с 19-летним футболистом. «Манчестер Юнайтед» тоже интересен Гюсто, клуб связался с игроком и попросил его не торопиться с решением.

Журналист Фабрицио Романо пишет, что на этой неделе переговоры «Челси» и «Лиона» по защитнику сборной Франции U21 продолжатся. Французский клуб отклонил первое предложение лондонцев, но «синие» не намерены сдаваться. Романо также сообщает, что условия личного контракта с игроком «Челси» уже согласовал. Гюсто мечтает играть в английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате Франции и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Al22cm
Хотелось бы кого то поопытнее. На Джеймса полагаться нельзя, он или травмирован или сидит у парикмахера. Пока что идет по пути Погба, выдавая периодически сильные матчи. Надежда только на сильного конкурента, и то что он заставит его взяться за ум.
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вкус крабовых чипсов
Но он же Мало Густо! Такой никнейм испортили..
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Алексей Круглов
Ответ topeleven
Владелец Челси случайно не грек, которому ещё Олимпиакос принадлежит?
Если это вопрос, то владельца Ноттингем Форест и Олимпиокоса зовут Эвангелос Маринакис.
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Сергей Орлов
- Кто-кто?
- Гюсто!
0
-1
-1
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Уэмбли Стедиум
Мечтать не вредно
0
-1
-1
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Apol
Ответ Алексей Гусев
Народ а подскажите, когда сняли запрет на контракты длиннее 5 лет?
их и не было, просто мало кто так раньше делал - большой риск
+3
0
+3
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fellx
Ответ Алексей Гусев
Народ а подскажите, когда сняли запрет на контракты длиннее 5 лет?
Завтра
0
-1
-1
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napoli_14
Полгода где-то ФМ не запускал.
После таких новостей прям руки зачесались ))
+11
-1
+10
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Алексей Гусев
Народ а подскажите, когда сняли запрет на контракты длиннее 5 лет?
+1
-5
-4
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*MVP*
наконец-то замена для Джеймса.
+8
-2
+6
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Игровой Канал Артёма
Ответ Никита Самарин
Это уже не смешно. (❁´◡`❁) Челси кого только не покупает, но новых новостей по Захаряну, что то неслышно.
Они после Мудрика передумали его покупать
+6
0
+6
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Акира_1
Замена старому Аспиликуэте нужна, конечно, но этот парень разве уже готов играть в АПЛ? Хотя если как подмена Джеймса 🤔
+3
-2
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Neron
Челси решил вообще всех купить?!
0
-1
-1
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Бухгалтер2021
просто хочет играть в топ клубе
+1
-2
-1
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topeleven
Владелец Челси случайно не грек, которому ещё Олимпиакос принадлежит?
+22
0
+22
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Никита Самарин
Это уже не смешно. (❁´◡`❁) Челси кого только не покупает, но новых новостей по Захаряну, что то неслышно.
+2
-3
-1
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Alexandr Donskoy
👍
+8
-1
+7
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DolJun
наконец-то подмена джеймсу.
+6
-3
+3
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Abdu Giyasov
Это уже не смешно
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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