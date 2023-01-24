«Челси» согласовал контракт на 6,5 лет с защитником Франции U21 Гюсто. Игрок «Лиона» мечтает об АПЛ

«Челси» хочет подписать правого защитника «Лиона» .

По данным Foot Mercato, лондонский клуб предложил футболисту, которого Грэм Поттер очень хочет видеть в своей команде, контракт сроком на 6,5 лет с повышением зарплаты. «Лион» хочет сохранить Гюсто до конца сезона.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс, «Челси» уже согласовал контракт с 19-летним футболистом. « » тоже интересен Гюсто, клуб связался с игроком и попросил его не торопиться с решением.

Журналист Фабрицио Романо пишет, что на этой неделе переговоры «Челси» и « » по защитнику сборной Франции U21 продолжатся. Французский клуб отклонил первое предложение лондонцев, но «синие» не намерены сдаваться. Романо также сообщает, что условия личного контракта с игроком « » уже согласовал. Гюсто мечтает играть в английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате Франции и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.