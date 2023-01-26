Конти пройдет медосмотр для «Локо» в субботу. Защитник «Бенфики» подпишет контракт до 2025 года

Защитник «Бенфики» близок к переходу в « ».

По данным «Чемпионата», Конти вылетит в расположение «Локо» в четверг, 26 января. В субботу он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт до 30 июня 2025 года.

В 2022 году Конти выступал за « » на правах аренды. Подробную статистику 28-летнего защитника можно найти здесь.