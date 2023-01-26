Конти пройдет медосмотр для «Локо» в субботу. Защитник «Бенфики» подпишет контракт до 2025 года

Теги Локомотив высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Америка Минейро Херман Конти Чемпионат.com Футбол

Защитник «Бенфики» Херман Конти близок к переходу в «Локомотив».

По данным «Чемпионата», Конти вылетит в расположение «Локо» в четверг, 26 января. В субботу он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт до 30 июня 2025 года.

В 2022 году Конти выступал за «Америка Минейро» на правах аренды. Подробную статистику 28-летнего защитника можно найти здесь.

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18 комментариев

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goleodor
Ответ samarskij-kuzmich
Серьёзно Локомотив готовится к Первой лиге. Видимо хотят вернуться за один сезон.
Не надоело всем трендеть про первую лигу?
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samarskij-kuzmich
Серьёзно Локомотив готовится к Первой лиге. Видимо хотят вернуться за один сезон.
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Дмитрий Калашников
Ответ Илюха аналитик
По мне, хорошее приобретение. С учётом того, что у нас щас защиты вообще нет, игрок из Бенфики, идеальный вариант. Как он вообще захотел к нам идти?
он в прошлом году в середняке чемпионата Бразилии играл! И достаточно средне! Поэтому, не думаю, что у него было много предложений!
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krasno-siniyman
Ответ Владислав Миронченков
Это ваще кто??? Он за Бенфику 4 матча провёл и то в 1993 году🤣🤣🤣
У него травма тяжелая была, он 6 игра в ЛЧ провел за Бенфику
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Лысыйй сый
Ответ Чётко_как_чечётка
Так он игрок Бенфики или св агент?
О, вам просили передать по поводу цены за Бека в 6 лямов. Нет уверенности, что в прошлый раз до вас дошел ответ.

https://www.youtube.com/watch?v=KGibaTZOzms&t=190s

Смотри с 2.20 по 3.30

Подобной инфы от разных людей было предостаточно, там есть обременения, которые не позволят выплатить вторую и третью часть. Было четко расписано ( не помню у кого, да и заморачиваться лень) и проведен анализ возможности выплаты второй и третьей частей. Вероятность выплаты второй части мала, третьей - стремиться к нулю.

Как можно было пропустить эту тему если вы и вправду болельщик Локо ? Её обсасывали на всех углах и у всех блогеров.
Ещё опущена тема агентских. Они (агентские) находятся в безусловной выплате( в первой части выплаты). Навар Локо может быть только после уплаты второй и третьей части. Хотя вторая часть лишь приводит баланс (покупки/зарплаты/агентских/продажи) для Локо к нулю.

Рs.
На поиск ссылки я потратил 5 минут своего бесценного времени, еще 5 на набор ответа . Минус 10минут из жизни.
ааааа!!!!!
Но зато теперь пользователь Чётко_как_чечётка будет знать , как все было на самом деле ))
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semenoffp3trok
Ответ Илюха аналитик
По мне, хорошее приобретение. С учётом того, что у нас щас защиты вообще нет, игрок из Бенфики, идеальный вариант. Как он вообще захотел к нам идти?
и когда он последний раз играл за Бенфику?
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semenoffp3trok
Ответ Дмитрий Трошин
По мне такой игрок должен заиграть в Локо, с таким ростом и тем более молодой, надеюсь что мой любимый клуб выберется из низа таблицы, надо попробовать Вадима Ракова в нападении.
молодой?
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Dmitry Orlov
Ответ Чётко_как_чечётка
Так он игрок Бенфики или св агент?
Наверное будет, как с Сиссоко в Сочи - чтобы не связываться с банками, не попадать под санкции и проч. - с игроком расторгается контракт, он получает некий подписной бонус, который (или его часть) передаётся клубу. И игрок перешёл, и деньги получены, тем более, сумма небольшая.
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Дмитрий Трошин
По мне такой игрок должен заиграть в Локо, с таким ростом и тем более молодой, надеюсь что мой любимый клуб выберется из низа таблицы, надо попробовать Вадима Ракова в нападении.
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+2
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Чётко_как_чечётка
Так он игрок Бенфики или св агент?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ mburenyuk@icloud.com
Херман Конти - дурак, что не поинтересовался о Локомотиве до перехода..! Локомотив сегодня -это гнилая яма...!
А зачем ты подписан на Локо?
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Dmitry Orlov
Ответ Илюха аналитик
По мне, хорошее приобретение. С учётом того, что у нас щас защиты вообще нет, игрок из Бенфики, идеальный вариант. Как он вообще захотел к нам идти?
У Бенфики перебор по арендам, а при Диаше и Жарделе он в состав не проходил. А тут нужен в основу игрок с опытом
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Dmitry Orlov
Ответ Сергей Архаров
Главное чтоб как с Педриньо на скамейку не посадили, а дали бы себя показать и в дальнейшем отталкивались от его игры от результатов, а не от своих личных отношений с игроком.
Педриньо-то одно руководство под одного тренера приобретало, потом другой тренер, другое руководство - решили, что не могут ставить его постоянно.
А если руководство приобретает сейчас и уходить не собирается - значит, игрок нужен.

У Педриньо был выдающийся результат в одном матче, с самой слабой командой. В других матчах - посчитали статистику, оказалось, не всё так радостно.
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Сергей Архаров
Главное чтоб как с Педриньо на скамейку не посадили, а дали бы себя показать и в дальнейшем отталкивались от его игры от результатов, а не от своих личных отношений с игроком.
+1
-1
0
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Пользователь Имени
Ответ Илюха аналитик
По мне, хорошее приобретение. С учётом того, что у нас щас защиты вообще нет, игрок из Бенфики, идеальный вариант. Как он вообще захотел к нам идти?
Пешком, в Бенфике он иногда только числился, за игровой практикой катался по арендам. Но учитывая все обстоятельства, скорее будет ко двору нежели провалится
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Владислав Миронченков
Ответ Илюха аналитик
По мне, хорошее приобретение. С учётом того, что у нас щас защиты вообще нет, игрок из Бенфики, идеальный вариант. Как он вообще захотел к нам идти?
Это ваще кто??? Он за Бенфику 4 матча провёл и то в 1993 году🤣🤣🤣
+5
-3
+2
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mburenyuk@icloud.com
Херман Конти - дурак, что не поинтересовался о Локомотиве до перехода..! Локомотив сегодня -это гнилая яма...!
0
-6
-6
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Илюха аналитик
По мне, хорошее приобретение. С учётом того, что у нас щас защиты вообще нет, игрок из Бенфики, идеальный вариант. Как он вообще захотел к нам идти?
+12
-5
+7
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