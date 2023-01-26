Конти пройдет медосмотр для «Локо» в субботу. Защитник «Бенфики» подпишет контракт до 2025 года
Защитник «Бенфики» Херман Конти близок к переходу в «Локомотив».
По данным «Чемпионата», Конти вылетит в расположение «Локо» в четверг, 26 января. В субботу он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт до 30 июня 2025 года.
В 2022 году Конти выступал за «Америка Минейро» на правах аренды. Подробную статистику 28-летнего защитника можно найти здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=KGibaTZOzms&t=190s
Смотри с 2.20 по 3.30
Подобной инфы от разных людей было предостаточно, там есть обременения, которые не позволят выплатить вторую и третью часть. Было четко расписано ( не помню у кого, да и заморачиваться лень) и проведен анализ возможности выплаты второй и третьей частей. Вероятность выплаты второй части мала, третьей - стремиться к нулю.
Как можно было пропустить эту тему если вы и вправду болельщик Локо ? Её обсасывали на всех углах и у всех блогеров.
Ещё опущена тема агентских. Они (агентские) находятся в безусловной выплате( в первой части выплаты). Навар Локо может быть только после уплаты второй и третьей части. Хотя вторая часть лишь приводит баланс (покупки/зарплаты/агентских/продажи) для Локо к нулю.
Рs.
На поиск ссылки я потратил 5 минут своего бесценного времени, еще 5 на набор ответа . Минус 10минут из жизни.
ааааа!!!!!
Но зато теперь пользователь Чётко_как_чечётка будет знать , как все было на самом деле ))
А если руководство приобретает сейчас и уходить не собирается - значит, игрок нужен.
У Педриньо был выдающийся результат в одном матче, с самой слабой командой. В других матчах - посчитали статистику, оказалось, не всё так радостно.