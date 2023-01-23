Владелец «Эвертона» провел переговоры с Бьелсой и склоняется к его назначению
Новым главным тренером «Эвертона» может стать Марсело Бьелса.
По информации The Athletic, владелец «ирисок» Фархад Мошири обсудил с аргентинцем сотрудничество.
Мошири склоняется к тому, чтобы назначить специалиста, покинувшего «Лидс» в феврале 2022 года, но неизвестно, как к этой кандидатуре относятся другие члены руководства.
Сегодня «Эвертон» объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда, под руководством которого команда набрала в текущем чемпионате Англии 15 очков за 20 игр.
Лэмпард уволен из «Эвертона». Клуб не побеждает уже 10 матчей и идет предпоследним в АПЛ
Одобряю. Такого веселого вылета из АПЛ мы потом еще долго не увидим!
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Но честно говоря, лучше Бьелса, чем стандартный английский олдскульно-вечный Биг Сэм. Марсело должен добавить драйва команде. На драйве могут спастись.
Я, кстати, вполне пойму идею вылететь с «золотым парашютом», а уже потом подписать Бьелсу и вернуться через год - по крайней мере, логика в этом точно есть