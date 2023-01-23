Владелец «Эвертона» провел переговоры с Бьелсой и склоняется к его назначению

Теги Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Марсело Бьелса Футбол

Новым главным тренером «Эвертона» может стать Марсело Бьелса.

По информации The Athletic, владелец «ирисок» Фархад Мошири обсудил с аргентинцем сотрудничество.

Мошири склоняется к тому, чтобы назначить специалиста, покинувшего «Лидс» в феврале 2022 года, но неизвестно, как к этой кандидатуре относятся другие члены руководства.

Сегодня «Эвертон» объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда, под руководством которого команда набрала в текущем чемпионате Англии 15 очков за 20 игр.

Лэмпард уволен из «Эвертона». Клуб не побеждает уже 10 матчей и идет предпоследним в АПЛ

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18 комментариев

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enechipo
Решили - помирать так с музыкой?
Одобряю. Такого веселого вылета из АПЛ мы потом еще долго не увидим!
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Но честно говоря, лучше Бьелса, чем стандартный английский олдскульно-вечный Биг Сэм. Марсело должен добавить драйва команде. На драйве могут спастись.
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piper65
Не верю, очевидно же, что Бьелса полсостава ссаными тряпками разгонит сразу же - старику нужны мобильные и дисциплинированные трудяги. То есть подписывая Бьелсу ты сразу же подписываешься под распродажу и закупку, за неделю до закрытия окна странновато.

Я, кстати, вполне пойму идею вылететь с «золотым парашютом», а уже потом подписать Бьелсу и вернуться через год - по крайней мере, логика в этом точно есть
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borasco
Ответ headmaster
Бьелса очень интересный выбор. Вот только Эвертону сейчас надо спасаться от вылета. А под эти задачи Бьелса не сильно подходит, приходя посреди сезона
Эвертон похоже решил в этом году слиться в Чемпионшип, получить "золотой парашют" от АПЛ, перестроиться там с Бьелсой, и через год вернуться обратно.
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borodecky
вопрос в том склоняется ли к этому сам Бьелса))
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cruyff_14
Шон Дайч в данной ситуации - хороший вариант.
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Эннер Валенсия
Ответ Любитель побеждать
Тут нужен чувак типа Сэма Эллердайса, спасатель именно
Эллардайс закончит задачу и отправит их в Чемнионшип, как и Вест Бром пару лет назад, его время ушло
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Куйгорож
Бьелса тренер уровня чемпионшипа. Как раз для них подходит
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(Алекс Кросс
Классный Вариант ) в Роли Спасителя Эвертона Назначат надеюсь Бьелсу ) Убеждён Бьелса не подкачает )
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sergen
У этого почтенного синьора есть опыт работы в шипе, логичный выбор)
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Juve storia di un grande amore
Ответ headmaster
Биг Сэм уже динозавр. Его прошлый заход на спасение был крайне унылым. Если раньше можно было придти встроить оборону и атаковать по принципу «бей вперед - игра придет», то теперь большинство английских клубов имеют и позиционку и прессинг
Может быть и динозавр, но в короткий период и в экстремальных условиях кто сможет поставить хороший футбол? Разве что топ-тренер, но Бьелса из тех, кому требуется время для создания отлаженного механизма. Условный Тухель мог бы конечно спасти команду, но вряд ли он пойдет в Эвертон) Хотя, у Эвертона денег дофига, вот правда толково с ними обращаться не умеют
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headmaster
Ответ Juve storia di un grande amore
А вообще, только один человек мне кажется может спасти Эвертон от вылета. Странно, почему ни слова не говорят про Биг Сэма.
Биг Сэм уже динозавр. Его прошлый заход на спасение был крайне унылым. Если раньше можно было придти встроить оборону и атаковать по принципу «бей вперед - игра придет», то теперь большинство английских клубов имеют и позиционку и прессинг
+9
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+9
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Сергей Орлов
Ведро ирисок этому господину!
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Febos_
Даааа было бы здорово, побольше бы таких тренеров чтобы соперники играли в открытый футбол против Челси))
+3
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Н.Ф.
Бьелса непонятый гений.
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-4
-1
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Любитель побеждать
Ответ headmaster
Бьелса очень интересный выбор. Вот только Эвертону сейчас надо спасаться от вылета. А под эти задачи Бьелса не сильно подходит, приходя посреди сезона
Тут нужен чувак типа Сэма Эллердайса, спасатель именно
+17
0
+17
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Juve storia di un grande amore
А вообще, только один человек мне кажется может спасти Эвертон от вылета. Странно, почему ни слова не говорят про Биг Сэма.
0
0
0
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Juve storia di un grande amore
Неплохо, но можно было бы и кого-то другого попробовать позвать на пост главного тренера. Марселино, Хайзенхюттель, Фавр, Петер Бош или же вообще Шон Дайч, как вариант.
+6
0
+6
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headmaster
Бьелса очень интересный выбор. Вот только Эвертону сейчас надо спасаться от вылета. А под эти задачи Бьелса не сильно подходит, приходя посреди сезона
+26
0
+26
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