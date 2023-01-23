Владелец «Эвертона» провел переговоры с Бьелсой и склоняется к его назначению

Новым главным тренером «Эвертона» может стать .

По информации The Athletic, владелец «ирисок» Фархад Мошири обсудил с аргентинцем сотрудничество.

Мошири склоняется к тому, чтобы назначить специалиста, покинувшего «Лидс» в феврале 2022 года, но неизвестно, как к этой кандидатуре относятся другие члены руководства.

Сегодня «Эвертон» объявил об увольнении , под руководством которого команда набрала в текущем чемпионате Англии 15 очков за 20 игр.

Лэмпард уволен из «Эвертона». Клуб не побеждает уже 10 матчей и идет предпоследним в АПЛ