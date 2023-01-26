Дэнни Мерфи: «Если Бьелса придет в «Эвертон», они точно вылетят. К концу его пребывания в «Лидсе» в команде был бардак»

Теги Дэнни Мерфи Эвертон премьер-лига Англия Лидс Марсело Бьелса Футбол

Дэнни Мерфи считает, что «Эвертону» не стоит приглашать Марсело Бьелсу.

Сообщалось, что аргентинский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда.

«Нет. Ни за что. Я уважаю все, что он сделал в «Лидсе», но в конце его пребывания в команде всюду был бардак.

И если он придет в «Эвертон» и попытается воплотить свой футбол в борьбе за выживание, они вылетят. У них все равно нет игроков, чтобы играть персонально по каждому и прессинговать повсюду. Нет.

С этим нужно быть осторожнее. Есть своего рода миф о том, что новый тренер в один момент станет тираном, и игроки согласятся с этим. Довольно скоро можно обнаружить, что они противятся этому – особенно если тренер в команде лишь временно и начинает заставлять их тренироваться два или три раза в день.

Чтобы внедрить систему Бьелсы [в «Лидсе»], потребовалось время. В «Эвертоне» времени у него не будет.

Если у вас более долгосрочный проект, вы говорите: «Неважно, что произойдет – если мы потерпим неудачу, мы верим, что вы справитесь. Нам нужно, чтобы вы изменили команду, перестроили ее». Но это не то, что им нужно. Им нужно остаться в АПЛ», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

«Эвертон» идет на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 матчах.

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6 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Ответ Белые штаны Хави
Он этого обещать не может, потому что там конкурентом Челси будет)
мечтать не вредно) но я бы предпочел, чтобы его конкурентом был мю)
0
-1
-1
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Белые штаны Хави
Ответ Sergey Kuznetsov
Поддержу назначение Бьелсы, если он пообещает в следующем году сделать эвертон победителем Чемпионшипа!
Он этого обещать не может, потому что там конкурентом Челси будет)
+2
-1
+1
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ChefJhonnyMorgan
Эвертон конечно странная команда, с такими вливаниями денег на трансферы, они борются за выживание
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
Поддержу назначение Бьелсы, если он пообещает в следующем году сделать эвертон победителем Чемпионшипа!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrew Kolevatykh
Ответ Filipp Gorski
В целом у Эвертона состав неплохой Им бы нормального тренера и адекватные покупки и вполне могли бы за топ 7 бороться
У Эвертона всегда приличный состав, но всегда чего-то не хватает. Возможно, немного везения
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Filipp Gorski
В целом у Эвертона состав неплохой
Им бы нормального тренера и адекватные покупки и вполне могли бы за топ 7 бороться
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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