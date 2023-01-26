Дэнни Мерфи: «Если Бьелса придет в «Эвертон», они точно вылетят. К концу его пребывания в «Лидсе» в команде был бардак»

считает, что « » не стоит приглашать .

Сообщалось, что аргентинский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда.

«Нет. Ни за что. Я уважаю все, что он сделал в « », но в конце его пребывания в команде всюду был бардак.

И если он придет в «Эвертон» и попытается воплотить свой футбол в борьбе за выживание, они вылетят. У них все равно нет игроков, чтобы играть персонально по каждому и прессинговать повсюду. Нет.

С этим нужно быть осторожнее. Есть своего рода миф о том, что новый тренер в один момент станет тираном, и игроки согласятся с этим. Довольно скоро можно обнаружить, что они противятся этому – особенно если тренер в команде лишь временно и начинает заставлять их тренироваться два или три раза в день.

Чтобы внедрить систему Бьелсы [в «Лидсе»], потребовалось время. В «Эвертоне» времени у него не будет.

Если у вас более долгосрочный проект, вы говорите: «Неважно, что произойдет – если мы потерпим неудачу, мы верим, что вы справитесь. Нам нужно, чтобы вы изменили команду, перестроили ее». Но это не то, что им нужно. Им нужно остаться в АПЛ», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

«Эвертон» идет на 19-м месте в турнирной таблице , набрав 15 очков в 20 матчах.