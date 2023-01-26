«Америка конфликтует на протяжении всей истории, и все с ней играют. К России где-то относятся плохо под давлением Евросоюза». Экс-вратарь «Ростова» Радич о бане
Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич высказался об отстранении российских команд.
Сербский экс-футболист прокомментировал эту тему, говоря о встрече представителей РФС и УЕФА, которая состоялась 24 января.
– Наверное, хорошо, что они начали общение. Но, возвращаясь к началу истории, я не понимаю, почему так произошло. Кто-то вдруг решил, что имеет право запретить стране участвовать в футбольных соревнованиях. Из-за конфликта, который не имеет отношения к футболу.
Такая тема изначально не должна была подниматься. Запрещать кому-то играть в футбол… Так не должно быть. Мы понимаем, что это политика. От России требуют уступок. Надеюсь, вопрос решится позитивно, и в этом году команды вернутся в еврокубки, а сборная – к международным турнирам.
А то ощущение, что ФИФА и УЕФА кому-то принадлежат. Они должны быть независимы и проводить соревнования для всех команд мира.
– Согласятся ли с Россией играть клубы или сборные из Европы? Тот же «Левски» вот отказывается.
– Это будет идти от страны. Есть места, где плохо относятся к России под давлением Евросоюза. Я знаю некоторые страны, где команды не против играть. Да и народ спокойно относится к России. Но власть ведет себя совсем иначе. Команды хотят играть, но им запрещают. Думаю, единого мнения здесь не будет. Но это должно быть решение УЕФА.
Россия не выбирала оказаться в такой ситуации. Если страну вернут в УЕФА, то все страны должны играть против команд и сборной. В последний год медиа в Европе наговорили много всякого про Россию. И теперь некоторые считают, что нельзя играть против этой страны. Хотя Америка конфликтует на протяжении всей своей истории, и все с ней играют.
– Если договориться с УЕФА не получится, надо ли уходить в Азию?
– Пока нет. Уровень европейского футбола и азиатского несопоставим. Россия должна находиться в Европе. Происходящее рано или поздно закончится. Политики решат свои вопросы, вернется и футбол.
Да, придется потерпеть, упадет качество. Но футбол сейчас – вряд ли главный вопрос страны. Надо подождать. Все решится положительно. Это только вопрос времени, – сказал Радич.
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык...
"От тебя я ничего не увидел кроме скрытой агрессии через слово "умник"." - а можно ссылку, где я употреблял слово "умник"?? То есть ты где-то умудрился в моих сообщениях тебе увидеть слово "умник", обвинил меня в скрытой агрессии, но вот банальный факт - никакого "умник" от меня в твою сторону не было, как и биологического оружия в Ираке - два.
Ты дважды проиграл по одному и тому же сценарию. Не удивлён, что ты защищаешь американские способы войны - обвини оппонента в том, что он не совершал, а на все контраргументы отвечай - "Гугли"
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численность индейцев за последние 50 лет увеличилась в 10 раз...
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сравнить с жизнью народностей РФ нет желания?