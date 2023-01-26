«Америка конфликтует на протяжении всей истории, и все с ней играют. К России где-то относятся плохо под давлением Евросоюза». Экс-вратарь «Ростова» Радич о бане

Теги Ростов Деян Радич премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Политика Футбол

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич высказался об отстранении российских команд.

Сербский экс-футболист прокомментировал эту тему, говоря о встрече представителей РФС и УЕФА, которая состоялась 24 января.

– Наверное, хорошо, что они начали общение. Но, возвращаясь к началу истории, я не понимаю, почему так произошло. Кто-то вдруг решил, что имеет право запретить стране участвовать в футбольных соревнованиях. Из-за конфликта, который не имеет отношения к футболу.

Такая тема изначально не должна была подниматься. Запрещать кому-то играть в футбол… Так не должно быть. Мы понимаем, что это политика. От России требуют уступок. Надеюсь, вопрос решится позитивно, и в этом году команды вернутся в еврокубки, а сборная – к международным турнирам.

А то ощущение, что ФИФА и УЕФА кому-то принадлежат. Они должны быть независимы и проводить соревнования для всех команд мира.

– Согласятся ли с Россией играть клубы или сборные из Европы? Тот же «Левски» вот отказывается.

– Это будет идти от страны. Есть места, где плохо относятся к России под давлением Евросоюза. Я знаю некоторые страны, где команды не против играть. Да и народ спокойно относится к России. Но власть ведет себя совсем иначе. Команды хотят играть, но им запрещают. Думаю, единого мнения здесь не будет. Но это должно быть решение УЕФА.

Россия не выбирала оказаться в такой ситуации. Если страну вернут в УЕФА, то все страны должны играть против команд и сборной. В последний год медиа в Европе наговорили много всякого про Россию. И теперь некоторые считают, что нельзя играть против этой страны. Хотя Америка конфликтует на протяжении всей своей истории, и все с ней играют.

– Если договориться с УЕФА не получится, надо ли уходить в Азию?

– Пока нет. Уровень европейского футбола и азиатского несопоставим. Россия должна находиться в Европе. Происходящее рано или поздно закончится. Политики решат свои вопросы, вернется и футбол.

Да, придется потерпеть, упадет качество. Но футбол сейчас – вряд ли главный вопрос страны. Надо подождать. Все решится положительно. Это только вопрос времени, – сказал Радич.

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172 комментария

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Уся Ваткин
Протопи ты мне баньку по-белому -
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык...
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Жлобиньо
Ответ Фарадей
Америка никогда не нападала на другую страну с целью оккупации территории и геноцида коренного населения, как РФ сейчас.
Тонко)) Ну…кроме того случая, как она образовалась и ещё несколько компаний где они ставили своего лидера, свергая существующее правительство, ну и конечно если не учитывать ситуацию с неграми, а так да, всё в порядке. Америка святая страна в этом плане. ))
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Алексей Ильин
Ответ Greenalem
Написано "С разных сторон" это для того, чтобы можно было разобраться какая сторона ближе к правде, а какая нет. Я всегда рекомендую смотреть обе стороны, если есть разность мнений. С начала СВО я подписался и на пророссийские каналы и источники информации в том числе, чтобы для себя понять ситуацию. Вполне обычный дельный совет, а ты берешь и все у себя переворачиваешь в голове.
Про переворачивание говорит человек, который в качестве аргумента низкой осведомленности использует осведомлённость в полит вопросах Кучеры. Кучеры, б***ь. Это всё равно, что я бы рассуждал о воспитанности человечества по комментариям в интернете XD
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FC KARHU
Ответ Greenalem
Были тезисы, и были аргументы к тезисам. Войны США начинала достаточно убедительно, отсюда и отсутствие слишком сильной негативной реакции в отличие от России 2022 года. Остальное лирика. От тебя я ничего не увидел кроме скрытой агрессии через слово "умник".
У тебя только тезис - США войны начинали достаточно убедительно. И НОЛЬ аргументов к этому тезису. НОЛЬ. Зато достаточно тех же европейских и других государств, которые оказывали поддержку тому же Ираку, когда США незаконно вторглись в эту страну - раз
"От тебя я ничего не увидел кроме скрытой агрессии через слово "умник"." - а можно ссылку, где я употреблял слово "умник"?? То есть ты где-то умудрился в моих сообщениях тебе увидеть слово "умник", обвинил меня в скрытой агрессии, но вот банальный факт - никакого "умник" от меня в твою сторону не было, как и биологического оружия в Ираке - два.
Ты дважды проиграл по одному и тому же сценарию. Не удивлён, что ты защищаешь американские способы войны - обвини оппонента в том, что он не совершал, а на все контраргументы отвечай - "Гугли"
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Greenalem
Ответ Алексей Ильин
Всё убедительно, но полно материалов с разных сторон? Обычно когда всё убедительно, то полно материалов с одной стороны и парочка фейков с противоположной. А тут получается "вопрос спорный, но всё равно спорить там не о чем". Несостыковочка какая-то
Написано "С разных сторон" это для того, чтобы можно было разобраться какая сторона ближе к правде, а какая нет. Я всегда рекомендую смотреть обе стороны, если есть разность мнений. С начала СВО я подписался и на пророссийские каналы и источники информации в том числе, чтобы для себя понять ситуацию. Вполне обычный дельный совет, а ты берешь и все у себя переворачиваешь в голове.
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three hundred bucks
Ответ Alex0405
А восемь лет уничтожения Донбасса тоже не было? Деятель.
Посмотри как Донецк выглядел в начале 2022 года, дядь. Не похоже на методичное разрушение 8 лет подряд. Можешь потом с мариуполем сравнить. Да даже с харьковым. Смените уж пластинку, неинтересно
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three hundred bucks
Ответ Франк Небо
Ну то есть ты сейчас во всеуслышанье подтвердил, что тебе абсолютно пофиг на донецкие жертвы. Всё понятно, вопросов больше не имею, прощай, нацист
На какие такие донецкие жертвы? До 24 февраля над донбассом ракеты летали?
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Greenalem
Ответ FC KARHU
Извини, но на твои безаргументированные высказывания аналогичными высказываниями только и можно отвечать. Вместо того, чтобы дать конкретные источники почему одно убедительно, а другое нет, ты говоришь "Гугли". А я говорю - Гугли, что ты не прав, ведь в Гугле так написано. А где искать - твои проблемы, ищи сам
Были тезисы, и были аргументы к тезисам. Войны США начинала достаточно убедительно, отсюда и отсутствие слишком сильной негативной реакции в отличие от России 2022 года. Остальное лирика. От тебя я ничего не увидел кроме скрытой агрессии через слово "умник".
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Alex0405
Ответ three hundred bucks
Конешно, геноцида курдов или четырехлетней осады Сараева сербскими силами не было, ага.
А восемь лет уничтожения Донбасса тоже не было? Деятель.
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three hundred bucks
Ответ Lokobush07
А мне не нужно, что бы мне кто то верил, тем более ВЫ. Мне достаточно понимать, что среди нацистской сволочи в Украине еще полно адекватных людей, которые понимают, что враг для них это продажное руководство страны, а не Россия. Значит не все еще потеряно с этой страной. А мир наступит рано или поздно, когда эту нечисть вычистят из Украины.
Ты с копиумом переборщил.
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Франк Небо
Ответ three hundred bucks
Ага, люди погибают от ракет - это законы физики, анатомии еще, если ты не знал. Чай не киборги, чтоб тебе по телевизору не сказали.
Ну то есть ты сейчас во всеуслышанье подтвердил, что тебе абсолютно пофиг на донецкие жертвы. Всё понятно, вопросов больше не имею, прощай, нацист
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Lokobush07
Ответ three hundred bucks
Дядь, ты ж понимаешь, что в твою кулстори, про людей, которые могут в любой момент погибнуть от ракеты, запущенной с территории рф, но "относятся к этому с пониманием", мало кто поверит?
А мне не нужно, что бы мне кто то верил, тем более ВЫ. Мне достаточно понимать, что среди нацистской сволочи в Украине еще полно адекватных людей, которые понимают, что враг для них это продажное руководство страны, а не Россия. Значит не все еще потеряно с этой страной. А мир наступит рано или поздно, когда эту нечисть вычистят из Украины.
+2
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+2
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three hundred bucks
Ответ Франк Небо
О нет, мы должны верить в кулстори про людей, которые в любой момент погибали от ракеты, запущенной Киевом и почему-то должны были всё равно поддерживать его. Или это другое?
Ага, люди погибают от ракет - это законы физики, анатомии еще, если ты не знал. Чай не киборги, чтоб тебе по телевизору не сказали.
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server34
Ответ Егор Параскун
Для начала можно открыть карту...
Даже без карты навскидку. С Японией воевали, с Китаем воевали, с Монголией воевали, в Среднюю Азию вторгались, с Кавказом напряжение на протяжении всей истории, с Турцией воевали, с Швецией воевали, с Финляндией воевали. По-моему, легче перечислить приграничные страны, с которыми не было конфликта.
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three hundred bucks
Ответ Адекватник
Ну, во-первых, дата роли не играет. У меня прабабушка родилась в 1889м году. Я ее помню даже неплохо. Так что это не доисторические времена, а вполне себе свежие. Во-вторых, в конце 19го-начале 20го века студенты и тилигенция уже говорили: "мир навсегда покончил с войной, в 20м веке, веке прогресса и гуманизма войн просто не может быть", после чего западный мир устроил две подряд бойни на сто миллионов закопанных в землю людей. В-третьих, США никто с тех пор экзистенциально не угрожал. У них просто не было нужды делать это, они были мировым гегемоном. Если бы таковая нужда была - это было бы сделано без колебаний. Карибский кризис тому свидетельство. В-четвертых, в 20м веке тоже было. Япония де факто была под оккупацией США. Кувейт тоже. Просто формы разные...
Дядь, отсыпь копиума. Западный мир у него две боцни устроил. Гитлер, вот просто рафинированным западником был, лол. Напал на французских коммунистов, не иначе.
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Франк Небо
Ответ three hundred bucks
Дядь, ты ж понимаешь, что в твою кулстори, про людей, которые могут в любой момент погибнуть от ракеты, запущенной с территории рф, но "относятся к этому с пониманием", мало кто поверит?
О нет, мы должны верить в кулстори про людей, которые в любой момент погибали от ракеты, запущенной Киевом и почему-то должны были всё равно поддерживать его. Или это другое?
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Pol Belov
Ответ DM.Man
При том. «Америка никогда не нападала на другую страну с целью оккупации территории и геноцида коренного населения»—вот я про три последних слова и ответил. Куда делись коренные индейцы? Они уплыли? Их подвергли геноциду? Или этодругое?
"Ныне в США насчитываются 565 индейских племён, официально признанных федеральными властями. Для их обозначения в официальной переписке используется термин «индейская резервация ...-нейшен». Они имеют право на формирование своего правительства, на принятие законов (законы штатов в них не действуют), на установление налогов, на присвоение статуса соплеменника, на лицензирование и регулирование практически всех видов деятельности на своей территории. В большинстве резерваций активно действуют племенные суды и правоохранительные органы. Юридически индейские резервации имеют почти те же права, что и штаты США. Кроме того, племена, доказавшие что собственность их предков реквизировали агенты властей США, получают федеральные дотации и гранты."
...
численность индейцев за последние 50 лет увеличилась в 10 раз...
...
сравнить с жизнью народностей РФ нет желания?
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Адекватник
Ответ three hundred bucks
А что нибудь позже 19 века есть?
Ну, во-первых, дата роли не играет. У меня прабабушка родилась в 1889м году. Я ее помню даже неплохо. Так что это не доисторические времена, а вполне себе свежие. Во-вторых, в конце 19го-начале 20го века студенты и тилигенция уже говорили: "мир навсегда покончил с войной, в 20м веке, веке прогресса и гуманизма войн просто не может быть", после чего западный мир устроил две подряд бойни на сто миллионов закопанных в землю людей. В-третьих, США никто с тех пор экзистенциально не угрожал. У них просто не было нужды делать это, они были мировым гегемоном. Если бы таковая нужда была - это было бы сделано без колебаний. Карибский кризис тому свидетельство. В-четвертых, в 20м веке тоже было. Япония де факто была под оккупацией США. Кувейт тоже. Просто формы разные...
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FC KARHU
Ответ Greenalem
А что? Ты разве начинал какую-то дискуссию тут? Напиши хоть развернутый ответ на 500 знаков, почему твое мнение отличается? Покуда сам не постараешься, у меня нет желания тратить время на твои односложные безаргументированные высказывания и вынужден посылать в Гугл.
Извини, но на твои безаргументированные высказывания аналогичными высказываниями только и можно отвечать. Вместо того, чтобы дать конкретные источники почему одно убедительно, а другое нет, ты говоришь "Гугли". А я говорю - Гугли, что ты не прав, ведь в Гугле так написано. А где искать - твои проблемы, ищи сам
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three hundred bucks
Ответ Lokobush07
Относятся с пониманием, ходят в рестораны, на работу , потому что знают, что мирных людей русские не трогают, а вот украинцы, те которые "не фашисты" делают это каждый день. Разговор окончен.
Дядь, ты ж понимаешь, что в твою кулстори, про людей, которые могут в любой момент погибнуть от ракеты, запущенной с территории рф, но "относятся к этому с пониманием", мало кто поверит?
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Greenalem
Ответ arspurs9
Получается, если ты можешь накидать своему населению тонну лапши на уши и они смогут назвать в чужой стране кого-то "плохого", то сразу после этого можно уничтожать к черту страну просто ковровыми бомбардировками?
Нельзя. Я не оправдываю войны. Но идею мою ты понял вполне правильно. Войны нужно уметь начинать, нельзя делать так как Россия сделала в 2022 году. Это был выстрел самому себе.
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three hundred bucks
Ответ Alex0405
Гугли сам! Ничего убедительного не было ни в одной из этих стран.
Конешно, геноцида курдов или четырехлетней осады Сараева сербскими силами не было, ага.
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Lokobush07
Ответ three hundred bucks
Ахах, пошла вода горячая. Знакомые киявляне просят не жалеть ракет?
Относятся с пониманием, ходят в рестораны, на работу , потому что знают, что мирных людей русские не трогают, а вот украинцы, те которые "не фашисты" делают это каждый день. Разговор окончен.
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Alex0405
Ответ Greenalem
Гугли, умник. В интернете полно информации, материалов и статей с разных сторон. Я говорю о том, что все это было убедительно, а в случае с Украиной нет. Вот и все.
Гугли сам! Ничего убедительного не было ни в одной из этих стран.
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three hundred bucks
Ответ Егор Параскун
Ну они живут ровно так, как говорит белый хозяин из Америки
В твоем выдуманном мире?
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