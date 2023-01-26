«Америка конфликтует на протяжении всей истории, и все с ней играют. К России где-то относятся плохо под давлением Евросоюза». Экс-вратарь «Ростова» Радич о бане

Бывший вратарь « » высказался об отстранении российских команд.

Сербский экс-футболист прокомментировал эту тему, говоря о встрече представителей и , которая состоялась 24 января.

– Наверное, хорошо, что они начали общение. Но, возвращаясь к началу истории, я не понимаю, почему так произошло. Кто-то вдруг решил, что имеет право запретить стране участвовать в футбольных соревнованиях. Из-за конфликта, который не имеет отношения к футболу.

Такая тема изначально не должна была подниматься. Запрещать кому-то играть в футбол… Так не должно быть. Мы понимаем, что это политика. От России требуют уступок. Надеюсь, вопрос решится позитивно, и в этом году команды вернутся в еврокубки, а сборная – к международным турнирам.

А то ощущение, что ФИФА и УЕФА кому-то принадлежат. Они должны быть независимы и проводить соревнования для всех команд мира.

– Согласятся ли с Россией играть клубы или сборные из Европы? Тот же «Левски» вот отказывается.

– Это будет идти от страны. Есть места, где плохо относятся к России под давлением Евросоюза. Я знаю некоторые страны, где команды не против играть. Да и народ спокойно относится к России. Но власть ведет себя совсем иначе. Команды хотят играть, но им запрещают. Думаю, единого мнения здесь не будет. Но это должно быть решение УЕФА.

Россия не выбирала оказаться в такой ситуации. Если страну вернут в УЕФА, то все страны должны играть против команд и сборной. В последний год медиа в Европе наговорили много всякого про Россию. И теперь некоторые считают, что нельзя играть против этой страны. Хотя Америка конфликтует на протяжении всей своей истории, и все с ней играют.

– Если договориться с УЕФА не получится, надо ли уходить в Азию?

– Пока нет. Уровень европейского футбола и азиатского несопоставим. Россия должна находиться в Европе. Происходящее рано или поздно закончится. Политики решат свои вопросы, вернется и футбол.

Да, придется потерпеть, упадет качество. Но футбол сейчас – вряд ли главный вопрос страны. Надо подождать. Все решится положительно. Это только вопрос времени, – сказал Радич.