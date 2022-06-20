Зидан готов работать только в «ПСЖ», «Баварии», «Ювентусе» и «Реале». Ехать в Англию он не хочет

готов работать лишь в четырех клубах мира.

По данным RMC Sport, кроме , тренер может представить себя в «ПСЖ», «Баварии» или . Работать в АПЛ Зидан не хочет.

Отмечается, что при переговорах Зинедина с «ПСЖ» тот факт, что тренер родился в Марселе, проблемой не был. В ходе карьеры игрока ему было бы непросто представить себя в футболке «ПСЖ», но сейчас он относится к этому вопросу спокойно.

Ранее сообщалось, что Зидан был близок к назначению в «ПСЖ». Клуб уже готовил официальное объявление, когда тренер передумал