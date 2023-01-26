Бруну поучаствовал в 100 голах «МЮ». У него 56 мячей и 44 ассиста в 155 матчах за клуб

поучаствовал в 100 голах « ».

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги против « » (3:0) полузащитник забил гол на 89-й минуте, сделав счет разгромным.

В 155 матчах в составе «МЮ» во всех турнирах Фернандеш забил 56 голов и отдал 44 голевые передачи.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.