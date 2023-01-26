Бруну поучаствовал в 100 голах «МЮ». У него 56 мячей и 44 ассиста в 155 матчах за клуб

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок английской лиги Ноттингем Форест Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш поучаствовал в 100 голах «Манчестер Юнайтед».

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги против «Ноттингем Форест» (3:0) полузащитник забил гол на 89-й минуте, сделав счет разгромным.

В 155 матчах в составе «МЮ» во всех турнирах Фернандеш забил 56 голов и отдал 44 голевые передачи.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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21 комментарий

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Stade de Reims
Ответ Илья Добрый
Возвращайся.... к нам))
В дер&мо))
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Колено решфорда
Ну и то, минусы спорные: на правах капитана имеет право с судьей говорить, оказывает давление, как делал Невилл и тем более Кин, чтобы судья задумывался перед тем как принять решение не в пользу МЮ. Очевидных нырков не так уж много, тем более отчасти тоже на благо команды. Глупые потери ваще не его тема мне кажется, хотя вчера пас пяткой на своей половине ваще невпопад был. Частые потери - норм для его амплуа. Бруну - полноценный лидер МЮ и капитан по праву. Удивляюсь, как еще Реал за ним не пришел, чтобы заменить Модрича (ттт).
То, что он теряет мяч по-глупому уже давно известно, если внимательно смотреть матчи. Я даже поражаюсь: Бруну может вырезать пасы-конфетки, но и в простейших ситуациях может пас отдать в ноги соперника, который стоит от него в нескольких метрах. И такое явление довольно часто бывает. Хоть это и мой любимый игрок в составе МЮ, но я справедливо сравниваю его с КДБ и Эдегором. В этом плане последние двое намного эффективнее нашего португальца - это стоит признать.
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Активист провластных митингов
Ответ cruyff_14
Очень хорош был капитан сегодня!
Капитан, конечно, чудесен, но явно не угадал с клубом. Хоть 200+200 стату бомби, но за МЮ ни одного трофея. Карьера тратится впустую, все умения коту под хвост. Дай Бог, чтоб хотя бы несчастный Кубок Лиги взял - и то, этот трофей будет ему немым укором за бесперспективный выбор в карьере. Ноль! Ноль трофеев по факту! Остальное - лирика и словоблудие.
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1CEMAN
Ответ Колено решфорда
Ну и то, минусы спорные: на правах капитана имеет право с судьей говорить, оказывает давление, как делал Невилл и тем более Кин, чтобы судья задумывался перед тем как принять решение не в пользу МЮ. Очевидных нырков не так уж много, тем более отчасти тоже на благо команды. Глупые потери ваще не его тема мне кажется, хотя вчера пас пяткой на своей половине ваще невпопад был. Частые потери - норм для его амплуа. Бруну - полноценный лидер МЮ и капитан по праву. Удивляюсь, как еще Реал за ним не пришел, чтобы заменить Модрича (ттт).
Потому что знают, что пошлют
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Колено решфорда
Ответ MU4evainmyheart!!!
Плюс ещё прессинг и отработка в обороне: он буквально везде. Да, есть и у него минусы: споры с судьей, нырки и глупые потери мяча, но своей самоотдачей перекрывает все. Настоящий кэп!
Ну и то, минусы спорные: на правах капитана имеет право с судьей говорить, оказывает давление, как делал Невилл и тем более Кин, чтобы судья задумывался перед тем как принять решение не в пользу МЮ. Очевидных нырков не так уж много, тем более отчасти тоже на благо команды. Глупые потери ваще не его тема мне кажется, хотя вчера пас пяткой на своей половине ваще невпопад был. Частые потери - норм для его амплуа. Бруну - полноценный лидер МЮ и капитан по праву. Удивляюсь, как еще Реал за ним не пришел, чтобы заменить Модрича (ттт).
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Илья Добрый
Ответ Sergio Mendez
Из далёких, зарубежных 🙌🏻
Возвращайся.... к нам))
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Wilmer Younger
Ответ Александра Александрова
Добавил он креативности Мю , человек который может на поле всё и отдать и забить , лучший игрок сборной Португалии на данный момент с большим отрывом !
Как и в МЮ, а главное стабильный.
Реш очень хорош, но не всегда стабилен
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Sergio Mendez
Ответ Илья Добрый
Бро, ты из каких краев пишешь?))))
Из далёких, зарубежных 🙌🏻
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rooney1990
Один из немногих хороших трансферов МЮ за последнее время. Так держать Бруну💪
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Илья Добрый
Ответ Sergio Mendez
С Бруну определённо не прогадали соседи. Когда Роналду вернулся сник, но после ухода примы снова набирает обороты, что идёт во благо команды. 👏🏻
Бро, ты из каких краев пишешь?))))
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А.Э.РАСИМ
Ответ cruyff_14
Очень хорош был капитан сегодня!
Жаль.
Португалия с таким капитаном мог бы и лучше сыграть.
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Александра Александрова
Добавил он креативности Мю , человек который может на поле всё и отдать и забить , лучший игрок сборной Португалии на данный момент с большим отрывом !
Плюс ещё прессинг и отработка в обороне: он буквально везде. Да, есть и у него минусы: споры с судьей, нырки и глупые потери мяча, но своей самоотдачей перекрывает все. Настоящий кэп!
+4
0
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Я был уверен, что он нам поможет. Хотя у многих были сомнения насчет этого трансфера. Бруну пахарь и гений в одном лице.
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lokomiha
Бруну вообще не отдыхает в этом сезоне (и не только), даже когда его можно было бы поберечь для более важных матчей. Мне интересно с каким отрывом он лидер сезона по сыгранным минутам среди всех игроков?)
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Alexander Yavriantz
потихоньку возвращает свою лучшую форму.)
+1
0
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Sergio Mendez
С Бруну определённо не прогадали соседи. Когда Роналду вернулся сник, но после ухода примы снова набирает обороты, что идёт во благо команды. 👏🏻
+5
-1
+4
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Александра Александрова
Добавил он креативности Мю , человек который может на поле всё и отдать и забить , лучший игрок сборной Португалии на данный момент с большим отрывом !
+24
-6
+18
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NIRVANA
Ответ rigobersong
Если бы еще кое-кто пенки не шакалил, было бы больше:)
Должен еще Барсе пенку забить
+21
-3
+18
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rigobersong
Если бы еще кое-кто пенки не шакалил, было бы больше:)
+8
-13
-5
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GuruFutbola
Не понял, какие голы? Его же сегодня удалили на 40 минуте)
0
-5
-5
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cruyff_14
Очень хорош был капитан сегодня!
+18
0
+18
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