«Шальке» предлагает «Локо» 200 тысяч евро за аренду Изидора. Форвард обещал клубу не приостанавливать контракт

Теги Локомотив Шальке премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Вильзон Изидор Футбол

«Шальке» и «Локомотив» продолжают переговоры о трансфере Вильсона Изидора.

Немецкий клуб хочет арендовать нападающего железнодорожников. По информации Sport1, за эту сделку «Шальке» предлагает 200 тысяч евро. Также стороны обсуждают сумму возможного выкупа. 

Игрок может покинуть российскую команду, приостановив контракт, но год назад он пообещал руководству «Локомотива», что не будет использовать эту опцию.

Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года. Его контракт рассчитан до 2026 года. В этом сезоне форвард провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. С подробной статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

«Локо» отклонил предложение «Шальке» по аренде Изидора без права выкупа. Клуб хочет компенсировать потраченные 6,5 млн евро

«Локо» и «Шальке» обсуждают плату за аренду и сумму выкупа Изидора. Форвард хочет перейти

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18 комментариев

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Максим Бойцов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Локо нужно постараться его оставить, хотя бы на оставшуюся часть сезона.
да он потух после ухода ББ
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PsichoEscape
Конечно пообещал. Кто же ему такую зарплату предложит еще
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Артем Иванов
Локо сейчас по схеме баринова зарядит 15 млн евро)
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Tima_Milan
Easy Door 🚪 на выход
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mahurat
Вряд ли это к лучшему. Лучше удержать до конца, новые приобретения могут не вытащить Локо из переходных игр.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Marcus-light
Здесь мотивации никакой, а в Шальке может привлечь внимание европейских клубов и уйти за реальные деньги.
А в Локомотиве он не привлёк внимание европейского клуба Шальке? Не спорю, аренда на половину сезона может послужить ему хорошей рекламой, но лучше всего его прорекламирует личная статистика, а в Локо её улучшить будет проще, чем в новом клубе.
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Marcus-light
Ответ soldat2212
Шальке недостаточно европейский?)
Так может и в Шальке, только зачем ему в первую лигу?
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soldat2212
Ответ Marcus-light
Здесь мотивации никакой, а в Шальке может привлечь внимание европейских клубов и уйти за реальные деньги.
Шальке недостаточно европейский?)
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Гамарджоба Генацвале
Локо нужно постараться его оставить, хотя бы на оставшуюся часть сезона.
+7
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S.A.N.
для Локо лучше бы полноценный трансфер. В БЛ немало бывших игроков из рпл (Ларссон, Крал, Уремович, Еджуке, Ордец, Азмун, Лунев) и никто мягко говоря не впечатляет, так что надежд на выкуп после аренды мало. Лучше как с Бека-Бека - продали за кэш и забыли, а то, что игрок в итоге лавку протирает - проблема покупателя.
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екибастосЪ
Дешевле, чем Изибор.
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redbalance
Скорее всего девчат с деньгами кинут , а Изя не вернется.
+2
-3
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red hikkikomori
Ответ encaro_one
Привлеть игрой в команде , что с гарантией вылетает в пердив, достаточно сложно . И речь не о Локо, а о немцах, что совсем безнадежны
Проще чем в нашем чемпе
+2
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encaro_one
Ответ Marcus-light
Здесь мотивации никакой, а в Шальке может привлечь внимание европейских клубов и уйти за реальные деньги.
Привлеть игрой в команде , что с гарантией вылетает в пердив, достаточно сложно .
И речь не о Локо, а о немцах, что совсем безнадежны
+3
-2
+1
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Marcus-light
Ответ Пепси пеналдувич
А смысл? Он нормально играет, а в Шальке ехать без права выкупа безмысленно.
Здесь мотивации никакой, а в Шальке может привлечь внимание европейских клубов и уйти за реальные деньги.
+17
-3
+14
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Зелёный гопник
Ну раз обещал,слово пацана 👌🏻
0
-3
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Пепси пеналдувич
А смысл? Он нормально играет, а в Шальке ехать без права выкупа безмысленно.
+1
-3
-2
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Юрий Кечко
Могли просто предложить мешок сосисок
Че уж
+50
-4
+46
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