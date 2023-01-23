«Шальке» предлагает «Локо» 200 тысяч евро за аренду Изидора. Форвард обещал клубу не приостанавливать контракт

«Шальке» и « » продолжают переговоры о трансфере Вильсона Изидора.

Немецкий клуб хочет арендовать нападающего железнодорожников. По информации Sport1, за эту сделку «Шальке» предлагает 200 тысяч евро. Также стороны обсуждают сумму возможного выкупа.

Игрок может покинуть российскую команду, приостановив контракт, но год назад он пообещал руководству «Локомотива», что не будет использовать эту опцию.

Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года. Его контракт рассчитан до 2026 года. В этом сезоне форвард провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. С подробной статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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