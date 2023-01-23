«Локо» и «Шальке» обсуждают плату за аренду и сумму выкупа Изидора. Форвард хочет перейти

Теги Локомотив Шальке премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Вильзон Изидор Футбол

Вильсон Изидор хочет перейти в Бундеслигу. 

Как сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер, «Шальке» обсуждает с «Локомотивом» условия трансфера нападающего. Клубы ведут переговоры о плате за аренду игрока и сумме возможного выкупа. 

Сам француз хочет присоединиться к команде из Гельзенкирхена, он уже достиг договоренности с «Шальке».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отклонил предложение немецкого клуба об аренде Изидора без права выкупа. 

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт рассчитан до 2026 года. В этом сезоне форвард провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.    С подробной статистикой нападающего можно ознакомиться здесь

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23 комментария

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Чётко_как_чечётка
Ответ alexsem69
Были игры неплохие. Но сейчас явно сдал
Просто ему сменили позицию, он гораздо чаще на фланге оказывается.
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Макс Шева
Хочет сбежать от паравозов чтоб принимать участие во второй лиге.Такой уровень ныне Паровозов.
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Сергей Сунчилиев
С одной стороны Бундеслига, с другой РПЛ. Я бы тоже перешёл.
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s_kapa
Ответ alexsem69
Были игры неплохие. Но сейчас явно сдал
Изи игрок неплохой, сильный, быстрый, с ударом, но уж очень мусорно играет, много потерь, неважный прием мяча, не всегда хорошо открывается. В общем, потенциал есть, но с ним работать и работать. В проблемной команде от него вреда больше, чем пользы.
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adamx
Ответ ингибитор.
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ты хоть один такой случай знаешь? Если будет хоть один случай и станет известно о связи с какой-то лигой - то придется не в 3 раза больше зарплаты платить, а в 10. И весь твой отработанный кидок обойдется потом втридорога... К нам и так никто не ехал еще до того, что случилось год назад.
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Пользователь Имени
Ответ Российский пользователь
А в чем вопрос, им (иностранцам) же вроде разрешено сваливать без всяких там санкций!
Все "свежеподписанные" подписывались с дополнительным пунктом исключающих такой уход, даже не смотря на карт-бланш со стороны международных организаций. Не знаю какие конкретно санкции прописаны за неисполнение, но видимо вполне себе существенные раз никто из подписанных, после всем известных событий, не покинул в "одностороннем" порядке клубы РПЛ
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Крэнг
Ответ Юрий Кечко
Вероятность вылета шальке процентов 95 Локомотива от силы процентов 15)
Это вы как посчитали?
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Александр Штин
Шальке прям какие-то то падальщики по нашей премьер лиге, сначала Ларсон и Крал, теперь Изидор...
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Герман Ткаченко
Нет уже у парня мотивации, надо отпускать.
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Caniball
Ответ alexsem69
Были игры неплохие. Но сейчас явно сдал
Вместе со всей командой.
Возьми в условный Зенит или Спартак и снова там расцветет. Игрок очень не плохой для нашего чемпионата.
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Wiley Fox
Уйдет за минимальную плату, думаю

Могут как Мудрика продать за 100 млн, но в рублях
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Арсений Элин
Даже если шальке вылетят это однозначно шаг вперёд в карьере француза!!!
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Пользователь заблокирован
Ответ Российский пользователь
А в чем вопрос, им (иностранцам) же вроде разрешено сваливать без всяких там санкций!
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Ответ ингибитор.
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Kit244098
Исход продолжается. Кроме Комано, никого вроде бы и не осталось из игроков основы. Раконяц и Митай - последние из цорновских могикан. Интересно, какой там общий минус выходит из цорновского наследства?))
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Артем Алмазов
Ответ Black-White Heart
Шальке на последнем месте идет в бундеслиге, такой себе переход для Изи. Даже не знаю, там вылетом даже не пахнет, а скорее воняет.
Как ни крути, а в Германии перспектив побольше.
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Артем Алмазов
Нынешнее руководство расчищает клуб от плодов деятельности немцев и Цорна?))
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Юрий Кечко
Ответ Крэнг
А локомотив прямо уже обезопасил себя от вылета?
Вероятность вылета шальке процентов 95
Локомотива от силы процентов 15)
+16
-3
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Пользователь заблокирован
Ответ alexsem69
Были игры неплохие. Но сейчас явно сдал
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Крэнг
Ответ Black-White Heart
Шальке на последнем месте идет в бундеслиге, такой себе переход для Изи. Даже не знаю, там вылетом даже не пахнет, а скорее воняет.
А локомотив прямо уже обезопасил себя от вылета?
+40
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Зелёный гопник
Ванечка Игнатьев - настало твоё время 🔫😎
+2
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Black-White Heart
Шальке на последнем месте идет в бундеслиге, такой себе переход для Изи. Даже не знаю, там вылетом даже не пахнет, а скорее воняет.
+13
-4
+9
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alexsem69
Были игры неплохие.
Но сейчас явно сдал
+15
-1
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Bunyod Turgunov
Надо отпускать если он хочет а то приостановит контракт и бесплатно уйдёт
+2
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Российский пользователь
А в чем вопрос, им (иностранцам) же вроде разрешено сваливать без всяких там санкций!
+3
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