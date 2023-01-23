«Локо» и «Шальке» обсуждают плату за аренду и сумму выкупа Изидора. Форвард хочет перейти
Вильсон Изидор хочет перейти в Бундеслигу.
Как сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер, «Шальке» обсуждает с «Локомотивом» условия трансфера нападающего. Клубы ведут переговоры о плате за аренду игрока и сумме возможного выкупа.
Сам француз хочет присоединиться к команде из Гельзенкирхена, он уже достиг договоренности с «Шальке».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» отклонил предложение немецкого клуба об аренде Изидора без права выкупа.
Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт рассчитан до 2026 года. В этом сезоне форвард провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. С подробной статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
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