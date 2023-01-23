«Локо» и «Шальке» обсуждают плату за аренду и сумму выкупа Изидора. Форвард хочет перейти

Вильсон Изидор хочет перейти в Бундеслигу.

Как сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер, «Шальке» обсуждает с « » условия трансфера нападающего. Клубы ведут переговоры о плате за аренду игрока и сумме возможного выкупа.

Сам француз хочет присоединиться к команде из , он уже достиг договоренности с «Шальке».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отклонил предложение немецкого клуба об аренде Изидора без права выкупа.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт рассчитан до 2026 года. В этом сезоне форвард провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. С подробной статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.