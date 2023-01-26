Алдонину жаль игроков РПЛ: «Если отстранение от еврокубков продлится на годы, то это проблема»

Теги Евгений Алдонин премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Евгений Алдонин сожалеет, что российские игроки РПЛ не могут выступать в еврокубках.

«Еврокубки — это уникальная возможность проверить, чего ты стоишь. Если отстранение продлится на годы, то это проблема для спортсменов. Конечно, в этом смысле мне жаль нынешнее поколение российских футболистов.

В чем искать дополнительную мотивацию игрокам? Для молодых футболистов должна быть мотивация попадать в стартовый состав своих команд, а также развивать свои навыки и менталитет. Вкус к еврокубкам появляется со временем.

Сложившаяся ситуация касается больше не молодых футболистов, а тех, кто в самом соку — 24-29 лет. Премиальные и бонусы никто не отменял. Этими матчами можно заработать на то, чтобы смотреть уверенно в завтрашний день. Поэтому мотивации еще достаточно. 

Нельзя сказать, что у нас игроки грезят еврокубками. Это не так. Когда я играл в «Роторе», то мечта играть в Лиге чемпионов пришла не сразу, точно не в дебютном матче, только когда я стал играть в основном составе», — сказал экс-хавбек ЦСКА и сборной России.

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15 комментариев

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TheSportNik
Что то Алдонин остался в России и не уехал в Европу и все знают почему, так как в ЦСКА платили приличные деньги.
Но что слезы лить, надо восстанавливать российский футбол, деньги не пилить на трансферах, а готовить молодых футболистов.
Как пример хоккей.
Если бы канадские профессионалы привозили сильнейших хоккеистов, то возможно у нас хоккей и не поднялся, мол кому интересны неудачники. Тарасов это понимал и сначала уделал шведов и финнов в Европе, а потом подготовил команду, которая всю Канаду на уши поставила.
Теперь у нас хоккей национальный вид спорта, спорт номер 1, так и с футболом. Нас тоже Кубертэн отстранил от международных соревнования, СССР не участвовал в Олимпиадах и чемпионатах мира, только после войны СССР стал участвовать в 1952 году вышли и всех разгромили, потому что спорт был и развивался и люди слезки не лили, мол какие мы несчастные, весь мир против нас.
На одной из Олимпиад знаменосец нашей сборной СССР не опустил флаг, хотя остальные страны по этикету должны опускать знамена, это Кубертэн придумал, и ответил, знамя СССР не перед кем не опускается- вот люди были.
А сейчас прыгунья тут одна орет, мол пустите нас на соревнование без флага, под белой тряпкой- вот уже трусливое поколение, мать родную продадут за деньги и не только родину.
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trav
Смерть близкого, болезнь, война - это проблемы. А то что наши футболисты не будут пару раз в году играть с Ракувом - вообще не страшно.
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mnogokotin-
людей на войне не жалко?
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Мельников Михаил
Если отстранение от еврокубков продлится на годы, то именно ЭТА проблема, будет одной из минимально значимых в обществе вообще.
+3
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Пользователь заблокирован
Жень, конечно на годы, без всяких если
+2
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Жлобиньо
Если всё это так и будет продолжаться, то мб наши игроки ещё сойдутся против иностранных, на полях, просто не на футбольных.
+2
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Николай Шерстнёв
Ответ Бухгалтер2021
поэтому чемпионство не стоит и выеденного яйца
Но еще больше малкомов с клаудиньями набрать надо на всякий случай, а то вдруг не получится))
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Бухгалтер2021
поэтому чемпионство не стоит и выеденного яйца
+1
-3
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Артем Zyabrev
Жалко, что отсутствие еврокубков для наших футболистов не станет стимулом для смены лиги.
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0mertas626
Да разве это проблемы? Поважнее вещи есть, чем игра все-таки (
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Влад161
Лучше переживать за то чтобы все побыстрее закончилось, а не за миллионеров футболеров, которым даже лучше многим, меньше играть. Минус только в том что топ команды не увидим у нас, и хороших игроков из топ лиг.
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encaro_one
Люди небедные, границы открыты, чтобы показать себя даже во втором дивизионе хороших футбольных стран. Что их жалеть.
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Ваня Гулев
Ответ Кино Музыка
Не вижу проблемы, в международных турнирах мы мучились, а не играли. То еще удовольствие.
Мы хотя бы видели свой уровень. Игра с сильными делает сильнее, а сейчас мы просто будем катать мяч между собой
+2
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Оператор Дзюбы
Забыл упомянуть, что это проблема Европы. Неизвестно как там суперклубы без нас протянут...
+14
-5
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Кино Музыка
Не вижу проблемы, в международных турнирах мы мучились, а не играли. То еще удовольствие.
+2
-3
-1
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