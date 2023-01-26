Алдонину жаль игроков РПЛ: «Если отстранение от еврокубков продлится на годы, то это проблема»

сожалеет, что российские игроки не могут выступать в еврокубках.

«Еврокубки — это уникальная возможность проверить, чего ты стоишь. Если отстранение продлится на годы, то это проблема для спортсменов. Конечно, в этом смысле мне жаль нынешнее поколение российских футболистов.

В чем искать дополнительную мотивацию игрокам? Для молодых футболистов должна быть мотивация попадать в стартовый состав своих команд, а также развивать свои навыки и менталитет. Вкус к еврокубкам появляется со временем.

Сложившаяся ситуация касается больше не молодых футболистов, а тех, кто в самом соку — 24-29 лет. Премиальные и бонусы никто не отменял. Этими матчами можно заработать на то, чтобы смотреть уверенно в завтрашний день. Поэтому мотивации еще достаточно.

Нельзя сказать, что у нас игроки грезят еврокубками. Это не так. Когда я играл в «Роторе», то мечта играть в чемпионов пришла не сразу, точно не в дебютном матче, только когда я стал играть в основном составе», — сказал экс-хавбек ЦСКА и сборной России.