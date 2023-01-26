Алдонину жаль игроков РПЛ: «Если отстранение от еврокубков продлится на годы, то это проблема»
Евгений Алдонин сожалеет, что российские игроки РПЛ не могут выступать в еврокубках.
«Еврокубки — это уникальная возможность проверить, чего ты стоишь. Если отстранение продлится на годы, то это проблема для спортсменов. Конечно, в этом смысле мне жаль нынешнее поколение российских футболистов.
В чем искать дополнительную мотивацию игрокам? Для молодых футболистов должна быть мотивация попадать в стартовый состав своих команд, а также развивать свои навыки и менталитет. Вкус к еврокубкам появляется со временем.
Сложившаяся ситуация касается больше не молодых футболистов, а тех, кто в самом соку — 24-29 лет. Премиальные и бонусы никто не отменял. Этими матчами можно заработать на то, чтобы смотреть уверенно в завтрашний день. Поэтому мотивации еще достаточно.
Нельзя сказать, что у нас игроки грезят еврокубками. Это не так. Когда я играл в «Роторе», то мечта играть в Лиге чемпионов пришла не сразу, точно не в дебютном матче, только когда я стал играть в основном составе», — сказал экс-хавбек ЦСКА и сборной России.
Но что слезы лить, надо восстанавливать российский футбол, деньги не пилить на трансферах, а готовить молодых футболистов.
Как пример хоккей.
Если бы канадские профессионалы привозили сильнейших хоккеистов, то возможно у нас хоккей и не поднялся, мол кому интересны неудачники. Тарасов это понимал и сначала уделал шведов и финнов в Европе, а потом подготовил команду, которая всю Канаду на уши поставила.
Теперь у нас хоккей национальный вид спорта, спорт номер 1, так и с футболом. Нас тоже Кубертэн отстранил от международных соревнования, СССР не участвовал в Олимпиадах и чемпионатах мира, только после войны СССР стал участвовать в 1952 году вышли и всех разгромили, потому что спорт был и развивался и люди слезки не лили, мол какие мы несчастные, весь мир против нас.
На одной из Олимпиад знаменосец нашей сборной СССР не опустил флаг, хотя остальные страны по этикету должны опускать знамена, это Кубертэн придумал, и ответил, знамя СССР не перед кем не опускается- вот люди были.
А сейчас прыгунья тут одна орет, мол пустите нас на соревнование без флага, под белой тряпкой- вот уже трусливое поколение, мать родную продадут за деньги и не только родину.