За Дзаньоло следят «Милан», «Атлетико» и «Боруссия». Хавбек и «Рома» не могут согласовать новый контракт

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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло интересен нескольким европейским клубам.

Срок нынешнего контракта итальянца с клубом рассчитан до лета 2024 года. «Рома» пока не смогла договориться с ним о подписании нового соглашения. Летом Дзаньоло может рассмотреть предложения от других клубов.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, за переговорами о новом контракте 23-летнего полузащитника с интересом наблюдают «Милан», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».

Если Дзаньоло так и не продлит контракт контракт с «Ромой», эти три клуба попытаются подписать игрока летом.

В этом сезоне у атакующего полузащитника 2 гола и 1 результативная передача в 15 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

8 комментариев

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Богдан Агафонов
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Надеюсь, Рома его сольет хоть за какую сумму.
Невероятно слабый игрок
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Francesc Fàbregas
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Я не понимаю как с такими лошадинными ногами можно так ломаться постоянно...
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Марина Быстрова
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В Милане не все койки в лазарете заняты? Он мёртвый, второй Росси,даром не нужен.
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e34
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За 50млн забирайте и Абрахама в апл нужно вернуть, пока он хоть 30тку стоет 🤦‍♂️
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Ход_Конём
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Былого блеска и в помине нет, можно рассмотреть вариант с продажей
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red hikkikomori
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Не стоит Роме пытаться его продлить, надо попытаться продать пока контракт не истёк.
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Дмитрий Яруллин
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В Милан норм вариант. АТМ точно нет , пока там Симеоне ) Боруссия, вроде , хороший вариант , но итальянец приживется ли ?
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Кукич
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Молодой Игрок с двумя"крестами" рискованный вариант
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