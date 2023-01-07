За Дзаньоло следят «Милан», «Атлетико» и «Боруссия». Хавбек и «Рома» не могут согласовать новый контракт

Полузащитник «Ромы» интересен нескольким европейским клубам.

Срок нынешнего контракта итальянца с клубом рассчитан до лета 2024 года. « » пока не смогла договориться с ним о подписании нового соглашения. Летом Дзаньоло может рассмотреть предложения от других клубов.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, за переговорами о новом контракте 23-летнего полузащитника с интересом наблюдают « », « » и дортмундская « ».

Если Дзаньоло так и не продлит контракт контракт с «Ромой», эти три клуба попытаются подписать игрока летом.

В этом сезоне у атакующего полузащитника 2 гола и 1 результативная передача в 15 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.