Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Саутгемптон» против «Ньюкасла», «МЮ» и «Ноттингем Форест» сыграют завтра

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия результаты Кубок английской лиги Саутгемптон Ноттингем Форест Футбол

«Саутгемптон» сыграет с «Ньюкаслом» 1/2 финала Кубка английской лиги.

В среду «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ноттингем Форест». 

Кубок английской лиги

1/2 финала

Саутгемптон – Ньюкасл
Дата проведения
24 января, 23.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
25 января, 23.00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

19 комментариев

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Roy Nelson
Ответ Бухгалтер2021
Удачи святым должны выносить мешок
Ньюкасл потратил всего на 30 млн. больше в этом сезоне, чем Саутгемптон. 130млн.vs100млн. это уже давно стандартные траты для клубов АПЛ, мешки тратят по 250-300млн. А кто-то и по 500млн за сезон.
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**Iscander**
Интересно, Тен Хааг будет бороться за этот кубок, или сделает как Сульшер?
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argentinakomandamraz
Ответ Okaka
святые сейчас набрали ход
Есть такое, но чёт чуйка подсказывает , что кубок заберут сороки
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cruyff_14
Ответ fellx
Приятно видеть, как до 1/2 финала дошли аж 3 середняка и Ньюкасл
И надо было 19 лет ждать, чтобы так плоско шутить ?!
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Okaka
Ответ argentinakomandamraz
Легчайшая победа в кубке для ньюкасла
святые сейчас набрали ход
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Пинающий Достоинства
Хочу Ньюкасл - НФ в финале
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rooney1990
Манчестеру очень нужен этот кубок, для обретения уверенности. Соперники все сделали для них, сильных команд не осталось. Теперь дело только за МЮ💪
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argentinakomandamraz
Легчайшая победа в кубке для ньюкасла
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Dm Kznts
Ответ Диер Ташкент
У гунеров за какой век их Арсенал в топе, дай людям порадоваться)
Да пусть радуются.
Мне не жалко.
Я даже не огорчусь если они чемп возьмут.
Главное не пуль, да и гегемонию пепа немного нарушат.
Плюс пенсов напрягут которые себя стали королями лондона считать :)
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Бухгалтер2021
Удачи святым должны выносить мешок
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фан лузеров
Ответ Wekil Halylow
Финал две юнайтед
И победять чёрно-белые
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-2
0
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Вертуальный
Думаю шейхи захотят получить какой не будь кубок .. а МЮ реальный шанс взять кубок все зависит от тренера и без какого не будь кубка в этом году !! доверия тренеру существенно изменится … думаю финале будут МЮ и Ньюкасл..
+3
-2
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Ivchev
Для МЮ хороший шанс зацепить трофей. Будет подспорье на будущее. Плохо то что график тяжёлый в этот период.
+3
-1
+2
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ooo000
Ньюкасл
0
-3
-3
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Диер Ташкент
Ответ Dm Kznts
Опа как гунер нос задрал 🤣
У гунеров за какой век их Арсенал в топе, дай людям порадоваться)
+3
-3
0
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Любезный Коссутий
удачи МЮ.
+10
-4
+6
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Dm Kznts
Ответ fellx
Приятно видеть, как до 1/2 финала дошли аж 3 середняка и Ньюкасл
Опа как гунер нос задрал 🤣
+20
-3
+17
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Wekil Halylow
Финал две юнайтед
+1
-1
0
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fellx
Приятно видеть, как до 1/2 финала дошли аж 3 середняка и Ньюкасл
+7
-13
-6
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