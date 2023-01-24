Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Саутгемптон» против «Ньюкасла», «МЮ» и «Ноттингем Форест» сыграют завтра
«Саутгемптон» сыграет с «Ньюкаслом» 1/2 финала Кубка английской лиги.
В среду «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ноттингем Форест».
1/2 финала
- Дата проведения
- 24 января, 23.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 25 января, 23.00, «Сити Граунд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мне не жалко.
Я даже не огорчусь если они чемп возьмут.
Главное не пуль, да и гегемонию пепа немного нарушат.
Плюс пенсов напрягут которые себя стали королями лондона считать :)