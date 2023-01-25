«Тоттенхэм» близок к покупке Порро, уверенность в трансфере растет. «Спортинг» хочет 45 млн евро

Защитник Педро Порро близок к уходу из « ».

По данным The Telegraph, к приобретению испанца близок « ».

Лиссабонская команда настаивает на том, чтобы «шпоры» выплатили 45 млн евро – таковы отступные. Английский клуб пытался структурировать сделку так, чтобы уменьшить единовременные расходы за счет корректировки суммы, которую «Спортинг» обязан будет заплатить при продаже хавбека , бывшего игрока «Тоттенхэма» (на данный момент – 40%).

Сегодня утром «шпорам» не удалось согласовать трансфер, однако переговоры продолжатся в этот же день, и уверенность в том, что сделка будет заключена, растет.

В текущем сезоне Порро провел 14 матчей в чемпионате Португалии и отдал 6 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.