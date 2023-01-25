«Тоттенхэм» близок к покупке Порро, уверенность в трансфере растет. «Спортинг» хочет 45 млн евро
Защитник Педро Порро близок к уходу из «Спортинга».
По данным The Telegraph, к приобретению испанца близок «Тоттенхэм».
Лиссабонская команда настаивает на том, чтобы «шпоры» выплатили 45 млн евро – таковы отступные. Английский клуб пытался структурировать сделку так, чтобы уменьшить единовременные расходы за счет корректировки суммы, которую «Спортинг» обязан будет заплатить при продаже хавбека Маркуса Эдвардса, бывшего игрока «Тоттенхэма» (на данный момент – 40%).
Сегодня утром «шпорам» не удалось согласовать трансфер, однако переговоры продолжатся в этот же день, и уверенность в том, что сделка будет заключена, растет.
В текущем сезоне Порро провел 14 матчей в чемпионате Португалии и отдал 6 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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