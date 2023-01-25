«Тоттенхэм» близок к покупке Порро, уверенность в трансфере растет. «Спортинг» хочет 45 млн евро

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Маркус Эдвардс Педро Порро Футбол

Защитник Педро Порро близок к уходу из «Спортинга».

По данным The Telegraph, к приобретению испанца близок «Тоттенхэм».

Лиссабонская команда настаивает на том, чтобы «шпоры» выплатили 45 млн евро – таковы отступные. Английский клуб пытался структурировать сделку так, чтобы уменьшить единовременные расходы за счет корректировки суммы, которую «Спортинг» обязан будет заплатить при продаже хавбека Маркуса Эдвардса, бывшего игрока «Тоттенхэма» (на данный момент – 40%).

Сегодня утром «шпорам» не удалось согласовать трансфер, однако переговоры продолжатся в этот же день, и уверенность в том, что сделка будет заключена, растет.

В текущем сезоне Порро провел 14 матчей в чемпионате Португалии и отдал 6 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Средний палец Кирана Тирни
Недурная статистика голевых пасов для защитника.
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Erosh
Эвертон, перехватывай!
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arspurs9
Ответ Wekil Halylow
его Сити может купит за 20 миллион по контракту
Ну у них остались почти сутки на эту покупку. Сегодня вечером у Тоттенхэма со Спортингом вероятно последняя встреча о покупке Порро. Личный контракт согласован. Стороны тоже уже почти решили вопросы.
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Blaumerc
Расклад ценников на игроков в Португалии такой (для топ клубов):
Футболисты Порту: 30+ млн
Футболисты Спортнига 50+ млн
Футболисты Бенфики 100+ млн
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Wekil Halylow
его Сити может купит за 20 миллион по контракту
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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