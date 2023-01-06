«Тоттенхэму» интересен защитник «Спортинга» Порро. Его продадут лишь за 45 млн евро в январе

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Педро Порро Фабрицио Романо Футбол

«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Спортинга» Педро Порро.

Лондонцы рассматривают 23-летнего испанца в качестве приоритетного варианта на позицию правого защитника, и сам футболист не против перехода, сообщает Фабрицио Романо.

Однако «Спортинг» не собирается продавать Педро в январе, речь может идти лишь о выплате отступных – 45 миллионов евро. Летом ситуация может измениться.

Порро в этом сезоне забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 21 матче. У него есть одна игра за сборную Испании. Статистика экс-игрока «Ман Сити» доступна здесь.

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7 комментариев

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Okaka
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Ответ alexis2020
Как и у Бенфики с Порту, думаю лучше всех умеют продавать именно португальские клубы
там Мендеш
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Okaka
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Эдвардса не хотят вернуть?
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AL27
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Летом выкупили у Сити за 8 млн, но если не ошибаюсь, у Манчестера есть право приоритетного выкупа за 17 млн
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Толян Каширин
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А ведь купили в раз 5 дешевле))
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Игорь Новиков
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В Реал бы в ротацию к Карвахалю.
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alexis2020
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Ответ ман сити фейк
Купили у Сити летом а сейчас готовы продать за 45. Отличный менеджмент у Спортинга
Как и у Бенфики с Порту, думаю лучше всех умеют продавать именно португальские клубы
+3
0
+3
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ман сити фейк
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Купили у Сити летом а сейчас готовы продать за 45. Отличный менеджмент у Спортинга
+4
-1
+3
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