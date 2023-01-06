«Тоттенхэму» интересен защитник «Спортинга» Порро. Его продадут лишь за 45 млн евро в январе

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Лондонцы рассматривают 23-летнего испанца в качестве приоритетного варианта на позицию правого защитника, и сам футболист не против перехода, сообщает .

Однако «Спортинг» не собирается продавать Педро в январе, речь может идти лишь о выплате отступных – 45 миллионов евро. Летом ситуация может измениться.

Порро в этом сезоне забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 21 матче. У него есть одна игра за сборную Испании. Статистика экс-игрока «Ман Сити» доступна здесь.