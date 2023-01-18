«Тоттенхэм» предложил «Спортингу» одного игрока и деньги за Порро. Лиссабонцы отказали – они хотят 45 млн евро
«Спортинг» отказался от предложения «Тоттенхэма» по защитнику Педро Порро.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «шпоры» предложили за испанца одного из своих футболистов и денежную компенсацию, однако лиссабонский клуб не согласен на такую формулу. Стороны продолжат переговоры.
«Спортинг» требует выплатить отступные – 45 млн евро, сам игрок хочет присоединиться к «Тоттенхэму».
В текущем сезоне Порро провел 13 матчей в чемпионате Португалии и отдал 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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