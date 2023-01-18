«Тоттенхэм» предложил «Спортингу» одного игрока и деньги за Порро. Лиссабонцы отказали – они хотят 45 млн евро

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Педро Порро Фабрицио Романо Футбол

«Спортинг» отказался от предложения «Тоттенхэма» по защитнику Педро Порро.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «шпоры» предложили за испанца одного из своих футболистов и денежную компенсацию, однако лиссабонский клуб не согласен на такую формулу. Стороны продолжат переговоры.

«Спортинг» требует выплатить отступные – 45 млн евро, сам игрок хочет присоединиться к «Тоттенхэму».

В текущем сезоне Порро провел 13 матчей в чемпионате Португалии и отдал 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Дядя Тима
Португальские клубы избалованны большими суммами к тем более еще от клубов апл в зимнее то ,думаю шпоры все равно заплатят требуемые 45 Конте оч капризный тренер ,что не сомнения так же давит на клуб
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+1
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369
Ответ Bruce Wayne
По нынешним меркам норм цена
Леви удавится за эту сумму
+1
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Пепси пеналдувич
Тотенхему надо бы его брать, Эмерсоны и Доэрти это пропасть.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bruce Wayne
По нынешним меркам норм цена
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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