«Тоттенхэм» предложил «Спортингу» одного игрока и деньги за Порро. Лиссабонцы отказали – они хотят 45 млн евро

«Спортинг» отказался от предложения « » по защитнику .

Как утверждает инсайдер , «шпоры» предложили за испанца одного из своих футболистов и денежную компенсацию, однако лиссабонский клуб не согласен на такую формулу. Стороны продолжат переговоры.

« » требует выплатить отступные – 45 млн евро, сам игрок хочет присоединиться к «Тоттенхэму».

В текущем сезоне Порро провел 13 матчей в чемпионате Португалии и отдал 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.