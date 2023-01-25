«Реакция Хави типична для испанцев – они поддерживают и сочувствуют агрессору». Делегат по борьбе с гендерным насилием Росель об аресте Алвеса
Виктория Росель отреагировала на слова Хави об аресте Дани Алвеса.
Бывший защитник «Барселоны» был заключен под стражу в связи с обвинениями в изнасиловании женщины в ночном клубе. Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что он «удивлен и поражен» этой новостью и ему «очень жаль» Алвеса.
«Возможно, реакция Хави типична для испанского общества. Сначала они не верят, поддерживают и сочувствуют агрессору, а затем [говорят] о том, как мы продвинулись вперед как общество», – считает представитель правительства Испании по борьбе с гендерным насилием.
«Остатки мачистского общества говорят, будто жертва Алвеса ищет лишь денег. Возможно, Пикассо или Эйнштейн попали бы в тюрьму, живи они сейчас». Актриса Сан-Хосе об изнасилованиях
У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании
Впрочем, потом он за эти слова извинился, тут просто об этом пока не написали.
Любое осуждение имеет место быть только после выяснения всех обстоятельств и вынесения судом приговора.
Но эта чикен чуть ли не требует , чтобы общество ( в том числе и близкие Алвеса) смешало обвиняемого с грязью, еще до выяснения всех обстоятельств и вынесения приговора.
Эти "борцы за права" ничему не лучше чем те , кто эти же права нарушает