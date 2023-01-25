«Реакция Хави типична для испанцев – они поддерживают и сочувствуют агрессору». Делегат по борьбе с гендерным насилием Росель об аресте Алвеса

Виктория Росель отреагировала на слова Хави об аресте .

Бывший защитник «Барселоны» был заключен под стражу в связи с обвинениями в изнасиловании женщины в ночном клубе. Главный тренер «Барселоны» заявил, что он «удивлен и поражен» этой новостью и ему «очень жаль» Алвеса.

«Возможно, реакция Хави типична для испанского общества. Сначала они не верят, поддерживают и сочувствуют агрессору, а затем [говорят] о том, как мы продвинулись вперед как общество», – считает представитель правительства Испании по борьбе с гендерным насилием.

«Остатки мачистского общества говорят, будто жертва Алвеса ищет лишь денег. Возможно, Пикассо или Эйнштейн попали бы в тюрьму, живи они сейчас». Актриса Сан-Хосе об изнасилованиях

У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании