«Реакция Хави типична для испанцев – они поддерживают и сочувствуют агрессору». Делегат по борьбе с гендерным насилием Росель об аресте Алвеса

Теги Барселона Хави Дани Алвес Ла Лига происшествия Политика Футбол

Виктория Росель отреагировала на слова Хави об аресте Дани Алвеса.

Бывший защитник «Барселоны» был заключен под стражу в связи с обвинениями в изнасиловании женщины в ночном клубе. Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что он «удивлен и поражен» этой новостью и ему «очень жаль» Алвеса.

«Возможно, реакция Хави типична для испанского общества. Сначала они не верят, поддерживают и сочувствуют агрессору, а затем [говорят] о том, как мы продвинулись вперед как общество», – считает представитель правительства Испании по борьбе с гендерным насилием.

«Остатки мачистского общества говорят, будто жертва Алвеса ищет лишь денег. Возможно, Пикассо или Эйнштейн попали бы в тюрьму, живи они сейчас». Актриса Сан-Хосе об изнасилованиях

У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании

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25 комментариев

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frog19
Ответ гель кристины
а как жертву затолкали в туалет? история об этом умалчивает?
А что в этом сложного ? Учитывая что в этих клубах все поддатые. Что противопоставит малютка такому кабану как Алвес ? Да он на одной руке её туда внесёт.
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Ramal Ali
Ответ Леван Мкртчян
Слабоумие какое-то. Хави друг Алвеса, много лет проведший с ним бок о бок в одной клубной экосистеме. Он узнает о случившемся и реагирует как и подобает в такой ситуации товарищу и бывшему одноклубнику, заявляя что он очень удивлен. Любое осуждение имеет место быть только после выяснения всех обстоятельств и вынесения судом приговора. Но эта чикен чуть ли не требует , чтобы общество ( в том числе и близкие Алвеса) смешало обвиняемого с грязью, еще до выяснения всех обстоятельств и вынесения приговора. Эти "борцы за права" ничему не лучше чем те , кто эти же права нарушает
Да и не всегда суд правильно все выговаривает ,прилюдно месте изнасиловать девушку которая ночью тусуется с незнакомым компанией ради вип зоны что то сомневаюсь что тут был насилия
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Maturmalai
Ответ NartApsua
Оскорбила всех испанцев и всё нормально. А вот если бы она заявила нечтно подобное про какие-нибудь другие избранные расы, нации или всякие меньшинства, представляю какой вой поднялся бы.
В оригинале она говорила не про испанцев, а про испанское общество.
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Pavel Tyazhev
Ответ Maturmalai
Да. Я не думаю, что у Шави обязательно был какой-то там злой умысел, который ему приписывает эта женщина, но выразился он неуклюже.
Ваше право
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Maturmalai
Ответ Pavel Tyazhev
Разве в этом есть что-либо недипломатичное?
Да. Я не думаю, что у Шави обязательно был какой-то там злой умысел, который ему приписывает эта женщина, но выразился он неуклюже.
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Pavel Tyazhev
Ответ Maturmalai
Конечно может, кто же спорит?
Разве в этом есть что-либо недипломатичное?
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Maturmalai
Ответ Pavel Tyazhev
Почему ему не может быть жаль Алвеса в значении "жаль, что человек сошёл с ума и (предположительно) совершил действия, которые привели его к той ситуации, в которой он оказался"?
Конечно может, кто же спорит?
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Pavel Tyazhev
Ответ Maturmalai
Сказал, что ему жаль за Алвеса. Впрочем, потом он за эти слова извинился, тут просто об этом пока не написали.
Почему ему не может быть жаль Алвеса в значении "жаль, что человек сошёл с ума и (предположительно) совершил действия, которые привели его к той ситуации, в которой он оказался"?
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Maturmalai
Ответ Pavel Tyazhev
А что конкретно он сделал не так?
Сказал, что ему жаль за Алвеса.
Впрочем, потом он за эти слова извинился, тут просто об этом пока не написали.
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Pavel Tyazhev
Ответ Maturmalai
Да, но выражать сочувствие предполагаемому агрессору, а не предполагаемой жертве до выяснения всех обстоятельств, как сделал Шави, тоже было, скажем так, недипломатично.
А что конкретно он сделал не так?
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NartApsua
Оскорбила всех испанцев и всё нормально. А вот если бы она заявила нечтно подобное про какие-нибудь другие избранные расы, нации или всякие меньшинства, представляю какой вой поднялся бы.
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+4
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Андрей Гаврилов
Ответ tolstiy
Так хави не испанец же....
Вообще-то испанец
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гель кристины
а как жертву затолкали в туалет? история об этом умалчивает?
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Биодудь
Слушать рассуждения леваков всегда забавно. Начиная от Маркса и заканчивая современными социал-демократами
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Maturmalai
Ответ Леван Мкртчян
Слабоумие какое-то. Хави друг Алвеса, много лет проведший с ним бок о бок в одной клубной экосистеме. Он узнает о случившемся и реагирует как и подобает в такой ситуации товарищу и бывшему одноклубнику, заявляя что он очень удивлен. Любое осуждение имеет место быть только после выяснения всех обстоятельств и вынесения судом приговора. Но эта чикен чуть ли не требует , чтобы общество ( в том числе и близкие Алвеса) смешало обвиняемого с грязью, еще до выяснения всех обстоятельств и вынесения приговора. Эти "борцы за права" ничему не лучше чем те , кто эти же права нарушает
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tolstiy
Так хави не испанец же....
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Сергей Котов
этот общественный деятель по борьбе с гендерным насилием Росель неадекват...требуя осуждения и презрения для человека в отношении которого нет судебного решения..полный игнор презумпции невиновности..
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prus_3
Вообще, любой половой акт с юридической точки зрения можно развернуть в любую сторону. Как шутил один мой приятель о таких случаях "внезапного коитуса": "Вот это пихать в живого человека?!"
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fatei4
Может подождать конца расследования и решения суда прежде чем называть когото "агрессором" и насильником?
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Леван Мкртчян
Слабоумие какое-то. Хави друг Алвеса, много лет проведший с ним бок о бок в одной клубной экосистеме. Он узнает о случившемся и реагирует как и подобает в такой ситуации товарищу и бывшему одноклубнику, заявляя что он очень удивлен.
Любое осуждение имеет место быть только после выяснения всех обстоятельств и вынесения судом приговора.
Но эта чикен чуть ли не требует , чтобы общество ( в том числе и близкие Алвеса) смешало обвиняемого с грязью, еще до выяснения всех обстоятельств и вынесения приговора.
Эти "борцы за права" ничему не лучше чем те , кто эти же права нарушает
+48
-4
+44
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Kaloyan Yalamov
Любую возможность покукарекать надо использовать, минута славы не каждый день случается
+3
-1
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Назар Игорь
Пока только обвинения без доказательств, но эти гендерные активистки уже на уши встали.
+1
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GuruFutbola
Начните каждого додика постить подписанного на тэг «модрид», ничем лучше не будет
+2
-4
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Куй Покагорячев
Ее только за фамилию сажать нужно😀
+14
-2
+12
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Arthur Jacob
Что она несёт? Испанцы самые лютые леваки в Европе
+5
-3
+2
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