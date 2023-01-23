«Атлетико», «Тоттенхэму», «Эвертону» и «Вест Хэму» интересен Сарри. Тренер хочет остаться в «Лацио»

Теги Лацио Вест Хэм Эвертон премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Маурицио Сарри Футбол

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри привлек внимание клубов АПЛ и Ла Лиги.

По данным Il Messaggero, в Англии 64-летним специалистом интересуются «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Вест Хэм». Они рассматривают возможность приглашения его ближайшим летом. В Испании за Сарри следит «Атлетико».

У итальянского тренера «Лацио» остается в приоритете, тем более в прошлом мае он продлил контракт до 2025 года.

На данный момент римский клуб занимает в Серии А 6-е место, набрав 34 очка за 18 матчей. Завтра он сыграет с «Миланом».

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15 комментариев

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Уолтер Собчак
Ответ Islom Iskandarov
Эвертону подошел бы Почетино
"Эвертону" подошли бы нормальные управленцы.
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Алексей Сметанин
Мне вот игра Лацио при нем вообще не нравится.Какая то скучная тошная🤦🏻
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Islom Iskandarov
Ответ Eden Hazard
Эвертону? Куман, Анчелотти, Бенитес свалили, нетребовательный Лэмпард с другим подходом тоже не справился. Теперь Сарри в команду без команды? Потом кого? Зидана?
Эвертону подошел бы Почетино
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Tuzkozyr
По старой привычке после Конте в Тоттенхем
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Тюменец
Ответ corazón blanco
Сарри нужно оставаться в Италии, у него там лучше всего получается.
Лучше кого?))
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Тюменец
В Тоттенхэм попали мемуары с Стемфорд Бридж?
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max bogomazov
Сарри? Да у него есть только план А и все! Он помешан на одной схеме и все. Больше других нет!
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vova123456
Ответ Артур Артур
То что практически любой клуб АПЛ может пригласить высокооплачиваемого и опытного специалиста доказывает существование Суперлиги.
Нет, в реальной Суперлиге должны быть много претендентов на чемпионство а не 3-4. И то, за последние 5 лет 4 титулов Сити забрал.
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Dexter Dallas
ТТХ? Его же по середине сезона попруп. Атлетико будет с Семёном как арсенал с венгером. Вот в вест Хэме было бы интересно. В евертоне все проваливаются. Эвертон дыра по страшнее ТТХ. Тк лет 5 назад 200млн потратили за ТО и ничего не произошло)))
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Игорь Кирьянов
Эвертон по привычке донашивает за Челси 😃
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инок
Уверен, что Сарри останется в Серии А. И правильно сделает, его там всё устраивает...
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Артур Артур
То что практически любой клуб АПЛ может пригласить высокооплачиваемого и опытного специалиста доказывает существование Суперлиги.
+3
-3
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Азрет-Али Айбазов
Атлетико точно нет. И Эвертон тоже.
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corazón blanco
Сарри нужно оставаться в Италии, у него там лучше всего получается.
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Eden Hazard
Эвертону? Куман, Анчелотти, Бенитес свалили, нетребовательный Лэмпард с другим подходом тоже не справился. Теперь Сарри в команду без команды? Потом кого? Зидана?
+22
-1
+21
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