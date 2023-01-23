«Атлетико», «Тоттенхэму», «Эвертону» и «Вест Хэму» интересен Сарри. Тренер хочет остаться в «Лацио»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри привлек внимание клубов АПЛ и Ла Лиги.
По данным Il Messaggero, в Англии 64-летним специалистом интересуются «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Вест Хэм». Они рассматривают возможность приглашения его ближайшим летом. В Испании за Сарри следит «Атлетико».
У итальянского тренера «Лацио» остается в приоритете, тем более в прошлом мае он продлил контракт до 2025 года.
На данный момент римский клуб занимает в Серии А 6-е место, набрав 34 очка за 18 матчей. Завтра он сыграет с «Миланом».
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