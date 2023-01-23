«Атлетико», «Тоттенхэму», «Эвертону» и «Вест Хэму» интересен Сарри. Тренер хочет остаться в «Лацио»

Главный тренер «Лацио» привлек внимание клубов и .

По данным Il Messaggero, в Англии 64-летним специалистом интересуются « », « » и «Вест Хэм». Они рассматривают возможность приглашения его ближайшим летом. В Испании за Сарри следит «Атлетико».

У итальянского тренера «Лацио» остается в приоритете, тем более в прошлом мае он продлил контракт до 2025 года.

На данный момент римский клуб занимает в Серии А 6-е место, набрав 34 очка за 18 матчей. Завтра он сыграет с «Миланом».