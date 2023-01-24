Диего Годин: «Без Месси и Роналду у «Атлетико» было бы больше побед в Ла Лиге и, возможно, ЛЧ. Они монстры, но сдержать Лео сложнее»

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА высшая лига Аргентина Велес Сарсфилд Диего Годин Футбол

Диего Годин рассказал об игре против Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Ла Лиге.

«Я считаю, что сдержать Месси сложнее. Мы современники. Мне не повезло, ведь я играл в Европе одновременно с ними. Они забрали у «Атлетико» несколько трофеев.

Без Месси в «Барселоне» и без Роналду в «Реале» у нас точно было бы на одну победу в Ла Лиге больше и, возможно, еще Лига чемпионов. Мы смогли конкурировать с этими монстрами», – сказал бывший защитник «Атлетико», сейчас выступающий за «Велес Сарсфилд», в интервью ESPN.

31 комментарий

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Добрый Ретроград
Ответ wshnmn
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Работает.
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Добрый Ретроград
Если бы у дедушки не было яиц, он был бы бабушкой.
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Real_v_dushe
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
"Я считаю, что сдержать Месси сложнее" Ну это очевидно как бы
Роналду при этом положил Годину и компании 3 или 4 хет-трика, а жадный арг 0.
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Advil
Ответ Артур Коркмасов
Комментарий удален пользователем
Месси забил Атлетико 32 гола Рон 25
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griphon
Не было бы их у Реала и Барселоны, купили бы пачку других игроков, которые бы дали результат. Поэтому не думаю, что у Атлетико было больше шансов с Месси и Роналду или без них
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Артур Коркмасов
Комментарий удален
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KMR
Ответ QWertY
А Реал регулярно отхватывал от Барсы с Месси. И что это значит?
Это вопрос уже к Рамосу
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Ганс Бергманн
Месси сдержать сложнее, но лч у матрасов отнимал именно реал
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QWertY
Ответ KMR
Только отхватывали от Реала регулярно. Бывает. Память она такая.
А Реал регулярно отхватывал от Барсы с Месси. И что это значит?
+6
-1
+5
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Я Гражданин Мира
Ответ Jaxongir Shodiev
Поэтому видимо Барсу они в ЛЧ выбивали, а Реалу всегда проигрывали
И тем не менее он даже в этом случие говарит что Месси сложна держать.
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Sevuska
Надо ценить своих звёзд .
Антуан Грижман был лидером и суперзвездой Атлетико и Ла Лиги . Ничем не хуже других суперзвёзд .
Но , что с ним стало с тех пор как выбрал дорогу в лейтенанты к Месси !?
+1
-3
-2
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Александра Александрова
Ответ Jaxongir Shodiev
Поэтому видимо Барсу они в ЛЧ выбивали, а Реалу всегда проигрывали
За время Роналду в ла лиге у Реала одна ла лига у Атлетико одна ла лига , в кубке кашшаи реал один раз из двух прошли Атлетико благодаря судье ! А Барселона 7 ла лиг за это время , но реал там постоянно что то выигрывал, кубок Кашшаи он постоянно выигрывал )
+5
-2
+3
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Berekella 999
Сравнивать гения Месси с простым роналду это преступление
+19
-12
+7
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Михаил Хромаков
Ответ Jaxongir Shodiev
Поэтому видимо Барсу они в ЛЧ выбивали, а Реалу всегда проигрывали
зато в Ла Лиге лет 10 выиграть не могли у Барсы
+6
-1
+5
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Blaumerc
Ответ Виталий Желтоусов
Сейчас нет ни Месси, ни Роналду - и где Атлетико?
Справедливости ради, Тогда и Атлетико был другим.
+2
0
+2
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Caterina
Итак взяли больше чем могли. Благодаря Лаосу в 2014.
+5
-9
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KMR
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
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AC_Milan_7
Месси это футбол, а Атлетико антифутбол, и оба были успешны)
+29
-5
+24
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Бускетс это позиция
Ответ Jaxongir Shodiev
Поэтому видимо Барсу они в ЛЧ выбивали, а Реалу всегда проигрывали
Так тут не только Годин, но и Симеоне высказывается в подобном ключе
Полузащита Реала в те годы была на пике, а вот у Барсы, что при Энрике, что при Вальверде это была проблемная позиция, где и креатива и разрушения явно не хватало
+3
0
+3
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Данияр Жумабекович
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
"Я считаю, что сдержать Месси сложнее" Ну это очевидно как бы
Ещё очевидно, что Роналду забил 25 голов в 35 матчах против Атлетико. Тоже как бы ничего
+9
-9
0
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Виталий Желтоусов
Ответ Давид Agabekyan
Недавно чемпионом был
Атлетико в любом случае один раз в 10 лет выигрывает ла лигу.
0
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AC_Milan_7
Ответ Виталий Желтоусов
Сейчас нет ни Месси, ни Роналду - и где Атлетико?
Закончился
+1
-1
0
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Давид Agabekyan
Ответ Виталий Желтоусов
Сейчас нет ни Месси, ни Роналду - и где Атлетико?
Недавно чемпионом был
+31
-1
+30
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Бускетс это позиция
Ну, Атлетико с 14-го, по 17-й год котировался в топ-5 сильнейших команд мира, так что тут всё достаточно справедливо
Просто Барса и Реал были не ниже топ-3)
+10
0
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wshnmn
У всех этот паршивый сайт не работает в браузере?
0
-1
-1
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