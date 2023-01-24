Диего Годин: «Без Месси и Роналду у «Атлетико» было бы больше побед в Ла Лиге и, возможно, ЛЧ. Они монстры, но сдержать Лео сложнее»
Диего Годин рассказал об игре против Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Ла Лиге.
«Я считаю, что сдержать Месси сложнее. Мы современники. Мне не повезло, ведь я играл в Европе одновременно с ними. Они забрали у «Атлетико» несколько трофеев.
Без Месси в «Барселоне» и без Роналду в «Реале» у нас точно было бы на одну победу в Ла Лиге больше и, возможно, еще Лига чемпионов. Мы смогли конкурировать с этими монстрами», – сказал бывший защитник «Атлетико», сейчас выступающий за «Велес Сарсфилд», в интервью ESPN.
Антуан Грижман был лидером и суперзвездой Атлетико и Ла Лиги . Ничем не хуже других суперзвёзд .
Но , что с ним стало с тех пор как выбрал дорогу в лейтенанты к Месси !?
Полузащита Реала в те годы была на пике, а вот у Барсы, что при Энрике, что при Вальверде это была проблемная позиция, где и креатива и разрушения явно не хватало
Просто Барса и Реал были не ниже топ-3)