Вегорст выйдет в старте «МЮ» против «Пэлас». Это дебют арендованного у «Бернли» форварда

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст с первой минуты сыграет против «Кристал Пэлас».

Арендованный у «Бернли» футболист включен главным тренером Эриком тен Хагом в стартовый состав на перенесенную игру 7-го тура .

Против «Кристал Пэлас» выйдут:

Вратарь: Давид Де Хеа;

Защитники: Лисандро Мартинес, , Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака;

Полузащитники: , , Кристиан Эриксен, Антони;

Нападающие: , Ваут Вегорст.

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Вегорст, Рэшфорд и Антони в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00