Вегорст выйдет в старте «МЮ» против «Пэлас». Это дебют арендованного у «Бернли» форварда
Форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст с первой минуты сыграет против «Кристал Пэлас».
Арендованный у «Бернли» футболист включен главным тренером Эриком тен Хагом в стартовый состав на перенесенную игру 7-го тура АПЛ.
Против «Кристал Пэлас» выйдут:
Вратарь: Давид Де Хеа;
Защитники: Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака;
Полузащитники: Бруну Фернандеш, Каземиро, Кристиан Эриксен, Антони;
Нападающие: Маркус Рэшфорд, Ваут Вегорст.
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Вегорст, Рэшфорд и Антони в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
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