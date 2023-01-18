Вегорст выйдет в старте «МЮ» против «Пэлас». Это дебют арендованного у «Бернли» форварда

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст с первой минуты сыграет против «Кристал Пэлас».

Арендованный у «Бернли» футболист включен главным тренером Эриком тен Хагом в стартовый состав на перенесенную игру 7-го тура АПЛ.

Против «Кристал Пэлас» выйдут:

Вратарь: Давид Де Хеа;

Защитники: Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака;

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Каземиро, Кристиан Эриксен, Антони;

Нападающие: Маркус Рэшфорд, Ваут Вегорст.

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед». Вегорст, Рэшфорд и Антони в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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19 комментариев

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Браво 👍 👏
+3
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+3
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MU RD2
С корабля на балл?! Не ожидал, что сразу же на старт поставит... Посмотрим, как получится у ребят. Удачи GGMU
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scuderiafan
Удачи Бобо! Вперед МЮ!
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-1
-1
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Слава Мельников
Ответ Mmzz
Вроде разных позиций игроки, не?
Имелось ввиду что Шоу вместо Маласии обратно на своей позиции
+4
0
+4
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Mmzz
Ответ Криштиану Роналду
Радует больше что Маласия на банке а Лисандро Мартинес снова в основе.
Вроде разных позиций игроки, не?
+2
-5
-3
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Арсений Элин
Выйдет и забъет!
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Arm Rus
GGMU🔴⚪⚫....это наша победа!!! Очень рад Вауту..нет сомнения что он плохо сыграет..жалко нет опции выкупа..удачи в игре.
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Леонид Ботвинник
По идее мы сегодня должны увидеть классического центрального нападающего. Настрой у него подходящий, осталось забить.
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инок
Успешного дебюта Вауту в МЮ
+1
0
+1
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Answer1
Радует, что выходит основа, возможно, было бы логично поберечь лидеров перед Арсеналом, но не стоит забывать, что за победу над Пэлас дают те же самые 3 очка.
+3
0
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Бухгалтер2021
против мю выйдет бывший зааа
0
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Экспертное мнение
Покажет Криштику как надо забивать, всё-таки 2 гола в плей-офф ЧМ против 0+0 у Роналду
+4
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Бухгалтер2021
мда
0
0
0
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Мирас Камалов
Интересно, насколько Вегхорст хорош в прессинге)
0
0
0
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Алекс Мелкумян
Мне кажется пока рановато в старт его, но может удивить КП, которые к другой тактике готовились
+1
0
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Криштиану Роналду
Радует больше что Маласия на банке а Лисандро Мартинес снова в основе.
+18
-6
+12
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Артур Артур
С корабля на бал!
+6
0
+6
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Нико Гонсалес
Удачи МЮ
+23
-2
+21
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red mancunian
Тем интереснее будет смотреть сегодняшний матч)
+1
-1
0
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