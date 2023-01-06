Вратарь Аргентины Армани: «Слова Месси перед финалом ЧМ-2022 тронули сердце. Скалони сказал нам вспомнить детство и наслаждаться»

Вратарь Аргентины Франко Армани вспомнил о мотивационных речах на .

«Помню речь Скалони в преддверии финала. Он сказал нам наслаждаться собой и тем, что мы в финале, потому что не каждый день ты участвуешь в такой игре.

Он сказал нам вспомнить наши истоки, когда мы только начинали играть. Вспомнить того ребенка, который бросил все, чтобы играть на соседских площадках», – сказал голкипер « ».

Также Армани вспомнил слова перед финалом.

«У Лео есть такая особенность, которую он показывал и перед финалом Кубка Америки. То видео с его речью потом стало вирусным.

Так было и перед матчем с Францией. Мотивационные слова, которая касаются семьи каждого. Это трогает тебя изнутри, трогает твое сердце и заставляет тебя выходить на поле, чтобы уничтожить все и превзойти соперников», – добавил Армани.