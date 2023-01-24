Златан словами «Как Цезарь может быть правой рукой Цезаря?» ответил на предложение сняться в фильме про Астерикса и Обеликса. Об этом рассказал режиссер Кане
Златан Ибрагимович появится в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».
Режиссер картины Гийом Кане рассказал, как нападающий «Милана» ответил на предложение сняться в его фильме.
«Он спросил меня, какую роль ему предлагается сыграть. Я ответил, что предложу ему роль правой руки Юлия Цезаря. Мгновение спустя он произнес фразу в своем фирменном стиле: «Как Цезарь может быть правой рукой Цезаря?» – рассказал Кане.
В кинокартине, мировая премьера которой запланирована на 1 февраля, Златан сыграет роль Кая Антивируса.
На шизу похоже