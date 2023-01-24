Златан словами «Как Цезарь может быть правой рукой Цезаря?» ответил на предложение сняться в фильме про Астерикса и Обеликса. Об этом рассказал режиссер Кане

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия ахахаха кино Футбол

Златан Ибрагимович появится в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».

Режиссер картины Гийом Кане рассказал, как нападающий «Милана» ответил на предложение сняться в его фильме.

«Он спросил меня, какую роль ему предлагается сыграть. Я ответил, что предложу ему роль правой руки Юлия Цезаря. Мгновение спустя он произнес фразу в своем фирменном стиле: «Как Цезарь может быть правой рукой Цезаря?» – рассказал Кане.

В кинокартине, мировая премьера которой запланирована на 1 февраля, Златан сыграет роль Кая Антивируса.

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15 комментариев

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ivica_sprut
Ответ Glukinho
Подерутся с Безруковым, Нагиевым и Буруновым.
не Буруновым, а Петровым
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ivica_sprut
Ответ Mohnatiy
Ибре надо сразу было предлагать роль Господа Бога - у него и вопросов бы не возникло 😁
ага, а Марадона его правая рука ))
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QWertY
Ответ Zlatan
Учитывая что там Цезарь воюет с Китаем - намек такой себе
какой намек?
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Бехзод Арипов
Ответ Mohnatiy
Ибре надо сразу было предлагать роль Господа Бога - у него и вопросов бы не возникло 😁
Ага он бы сказал кто ты такой чтобы бога в кино приглашать )
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Best game on Earth
Спросил и согласился.
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Zlatan
Ответ QWertY
Антивирус. Тебя зовут -Антивирус
Учитывая что там Цезарь воюет с Китаем - намек такой себе
0
-1
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Glukinho
Ответ Mohnatiy
Ибре надо сразу было предлагать роль Господа Бога - у него и вопросов бы не возникло 😁
Подерутся с Безруковым, Нагиевым и Буруновым.
+2
-1
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yulay
Чтобы выжить кислороду нужен Златан
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Ланистер
С нынешним уровнем обезличивания футбола, подозреваю, без Ибры будет запредельно скучно.
+14
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Тиджани Бабангида
Актёр на поле,в жизни,а теперь и в кино. Карьера по-восходящей
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Sevuska
Какой же Златан « буквальный «
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Michael Boldyrev
Божественный культ льва-цезаря.
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QWertY
Антивирус. Тебя зовут -Антивирус
0
-2
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kiroaltman
Не смешно уже совсем
На шизу похоже
+6
-12
-6
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Mohnatiy
Ибре надо сразу было предлагать роль Господа Бога - у него и вопросов бы не возникло 😁
+19
-4
+15
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