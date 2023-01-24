Златан словами «Как Цезарь может быть правой рукой Цезаря?» ответил на предложение сняться в фильме про Астерикса и Обеликса. Об этом рассказал режиссер Кане

появится в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».

Режиссер картины Гийом Кане рассказал, как нападающий « » ответил на предложение сняться в его фильме.

«Он спросил меня, какую роль ему предлагается сыграть. Я ответил, что предложу ему роль правой руки Юлия Цезаря. Мгновение спустя он произнес фразу в своем фирменном стиле: «Как Цезарь может быть правой рукой Цезаря?» – рассказал Кане.

В кинокартине, мировая премьера которой запланирована на 1 февраля, Златан сыграет роль Кая Антивируса.