Златан выложил фото с голым торсом: «Счастливого РождеЗтва вам и вашим женам»
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поздравил болельщиков с Рождеством.
41-летний футболист опубликовал фотографию, на которой он с голым торсом и в боксерских перчатках стоит на ринге.
«Счастливого РождеЗтва (ChristmaZ, с отсылкой к первой букве своего имени – прим. Sports.ru) вам и вашим женам! Чао», – написал швед.
Изображение: twitter.com/Ibra_official
Это никому не интересно.
Мужьям -то зачем смотреть на голый торс.
Надо было дописать тогда уж :
И третьему полу, чтобы никому обидно не было.
Форма для 40 лет без стероидов - огонь!!
Хотя у меня примерно такая же;)