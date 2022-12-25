Златан выложил фото с голым торсом: «Счастливого РождеЗтва вам и вашим женам»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия фото Футбол

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поздравил болельщиков с Рождеством.

41-летний футболист опубликовал фотографию, на которой он с голым торсом и в боксерских перчатках стоит на ринге.

«Счастливого РождеЗтва (ChristmaZ, с отсылкой к первой букве своего имени – прим. Sports.ru) вам и вашим женам! Чао», – написал швед.

Изображение: twitter.com/Ibra_official

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48 комментариев

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Костя Паркер
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Нужно быть совсем идиотом чтобы не понимать что эта буква может значить в современном мире, или намеренным провокатором.
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Александра Александрова
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Спаринганул бы с ним с удовольствие м))
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Евгений Кириенко
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Жаль,что пик карьеры пришелся на эпоху Месси и Роналду, пару-тройку золотых мячей упустил!
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forsp
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Залатану вообще по-барабану кто и что думает о большой Z
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fatei4
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Ответ GuruFutbola
Zлатан ИмбрагимоVич
Ну, боты наплюсовали, щас посмотрим сколько нормальных открутят назад этот бред 😀
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Рагнар Лодброк
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Ответ Рав. Зильберман
Нааааш
Твой на концерте у Кобзона
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Галина Петрова
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Zпасибо Zа поZдравление, Zлатан!
ZbaZiba!
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brace
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Ответ Так говорил Батистута
Про свет еще пошути., денацификатор.
Свет - это само собой, заряжай телефон, долго не болтай здесь и за дровами сходи, а то замёрзнешь не сегодня - так завтра
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Anvar Esemuratov
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К сожалению у меня одна единственная
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Azik-Sagittarius
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А где все татухи?!
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Juninho P.
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Ответ GuruFutbola
Zлатан ИмбрагимоVич
Уверен, такой креатив на футболках для покупателей будет вполне актуален 😂👍
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lightrip
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Ааааа, так вот оно что. Иначе и быть не могло.
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Так говорил Батистута
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Ответ brace
В незалежной колени уже стёрлись и не встать уже.
Про свет еще пошути., денацификатор.
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brace
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Ответ Так говорил Батистута
Комментарий удален модератором
В незалежной колени уже стёрлись и не встать уже.
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N W
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Vата V экстаZе
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Так говорил Батистута
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
В незалежной напряглись.
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Игорь Климов
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
В незалежной напряглись.
Zлатану респект!
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Игорь Климов
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Ответ yarmuck
Комментарий удален модератором
Зачем ты здесь сообщаешь о себе личную информацию?
Это никому не интересно.
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brace
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Прежде всего женам наверное....
Мужьям -то зачем смотреть на голый торс.
Надо было дописать тогда уж :
И третьему полу, чтобы никому обидно не было.
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Рав. Зильберман
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Нааааш
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Marcus-light
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Фотография не в тему, нельзя так СММ-щикам давать спамить, халтура ж
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Игорь Климов
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Ибрагимович лучший атлет в футболе, в возрастном сегменте 35+ молодец!
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yarmuck
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Sanchello
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Вот кто настоящий нарцисс
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Пинающий Достоинства
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Ну-ну, конечно))
Форма для 40 лет без стероидов - огонь!!
Хотя у меня примерно такая же;)
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