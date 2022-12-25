Златан выложил фото с голым торсом: «Счастливого РождеЗтва вам и вашим женам»

Форвард « » поздравил болельщиков с Рождеством.

41-летний футболист опубликовал фотографию, на которой он с голым торсом и в боксерских перчатках стоит на ринге.

«Счастливого РождеЗтва (ChristmaZ, с отсылкой к первой букве своего имени – прим. Sports.ru) вам и вашим женам! Чао», – написал швед.

Изображение: twitter.com/Ibra_official