Кассьерра о России: «Нравится, что я живу в Европе. Мне очень комфортно, нравится русская кухня»

Теги Зенит премьер-лига Россия Матео Кассьерра Матч ТВ Футбол

Матео Кассьерра рассказал о том, что комфортно чувствует себя в России.

– Когда вы только-только переходили в «Зенит», сказали, что любите холод. Сейчас своего мнения не изменили?

– Нет-нет, и это не было шуткой (улыбается). Свое мнение не собираюсь менять и сейчас. Конечно, в Петербурге достаточно прохладно, но это вопрос адаптации.

А насчет любви к холоду – у меня был опыт выступления в других странах Европы. Там такое мнение относительно погоды и сформировал. Предпочту, чтобы скорее было прохладно, чем очень жарко.

– Вы поиграли в Нидерландах, Аргентине, Португалии и в одном из интервью сказали, что в каждой стране старались перенять часть ее культуры. Как у вас с этим в России?

– Пока в этом смысле сложно выделить что-то одно. По сути идет только второй год жизни в России, и еще многое для меня в новинку. Но могу точно сказать, что мне нравится русская кухня.

Что касается остального, думаю, еще обнаружится немало такого, что мне хотелось бы взять с собой в плане культуры.

В целом же мне здесь очень комфортно и нравится, что живу в Европе. Колумбия в какой-то степени мою мечту исполнила.

Сейчас больше хочется жить на другом континенте и строить свою карьеру здесь, – сказал нападающий «Зенита».

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аталанта расправила плечи
Ответ ДМ-1чемпион
У любой русской хозяйки, если она варит борщ то и получается борщ! А государству российскому более 1000 лет! Это цивилизация. А вам следует читать книги, а не брошурки выпущенные украинскими скпзочниками!
Не сомневаюсь в качестве потребляемой вами информации. Полуграмотные товарищи майоры народным массам врать не будут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
Ответ Аталанта расправила плечи
Настолько русское блюдо, что у любой русской хозяйки постоянно выходят щи вместо борща. Перестань сказки выдумывать. У крепостного общества не может возникнуть какой-то интересной и самобытной кухни.
У любой русской хозяйки, если она варит борщ то и получается борщ! А государству российскому более 1000 лет! Это цивилизация. А вам следует читать книги, а не брошурки выпущенные украинскими скпзочниками!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
Ответ Аталанта расправила плечи
Настолько русское блюдо, что у любой русской хозяйки постоянно выходят щи вместо борща. Перестань сказки выдумывать. У крепостного общества не может возникнуть какой-то интересной и самобытной кухни.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аталанта расправила плечи
Ответ ДМ-1чемпион
Малой, изучи вопрос. Первое упоминание о РУССКОМ БОРЩЕ было в 1550 году. Тогда борщ подавали к столу Иоанна Грозного в дни его пребывания в Великом Новгороде!
Настолько русское блюдо, что у любой русской хозяйки постоянно выходят щи вместо борща. Перестань сказки выдумывать. У крепостного общества не может возникнуть какой-то интересной и самобытной кухни.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
Ответ Аталанта расправила плечи
Русские плов, шашлык, пельмени, суши, пицца.
Малой, изучи вопрос. Первое упоминание о РУССКОМ БОРЩЕ было в 1550 году. Тогда борщ подавали к столу Иоанна Грозного в дни его пребывания в Великом Новгороде!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аталанта расправила плечи
Ответ ДМ-1чемпион
Русский БОРЩ!
Русские плов, шашлык, пельмени, суши, пицца.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карл_Иваныч
Просто радость - человеку нравится его место работы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
Ответ Аталанта расправила плечи
А русская кухня это что? Щи и каши ему нравятся?
Русский БОРЩ!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Савченко
Ответ Ivan Petrov
Болельщики Зенита? Как этот сброд может нравиться
Испанский стыд от твоих попыток шутить
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Ответ Михаил Савченко
Мне всё очень очень нравится и кухня и погода и болельщики и стадион, не продавайте меня пожалуйста
Комментарий скрыт
0
-11
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
В целом же мне здесь очень комфортно и нравится, что живу в Европе.....
Питер - уже не Еврпопа...земляк забил окно прорубленное Петром и двинулся пробивать дно в Азию...
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аталанта расправила плечи
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hsngfrv
В любой стране жить хорошо, если есть деньги
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kbakha
Про кухню, конечно, смешно)
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Савченко
Мне всё очень очень нравится и кухня и погода и болельщики и стадион, не продавайте меня пожалуйста
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зелёный гопник
Матео начни пожалуйста забивать, а иначе придётся в скором времени сменить русскую кухню на азиатскую 😅
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Если бы РФС был решительнее - жил бы в Азии
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
У него всë вроде в порядке, и скорость, и техника, и чувство гола, а игра не идëт. Но если Зенит его не отпускает, значит Семак не потерял надежды.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
так делись зарплатой
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий