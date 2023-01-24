«Барселона» и «Севилья» исключены из женского Кубка Испании. В матчах участвовали дисквалифицированные футболистки
«Барселона» и «Севилья» исключены из женского Кубка Испании.
Комитет по соревнованиям Федерации футбола Испании установил, что в матчах 1/8 финала Кубка королевы в составе команд выходили футболистки, не имевшие на это права. В матче «Барселоны» с «Осасуной» (9:0) принимала участие нападающая Гейсе Феррейра, не отбывшая дисквалификацию в турнире, полученную в своем предыдущем клубе. В матче «Севильи» и «Вильярреала» (1:0) участвовала Нагоре Кальдерон, также не отбывшая дисквалификацию.
Помимо дисквалификации в Кубке королевы, «Барселона» и «Севилья» заплатят штраф в размере 1001 евро. Клубы могут подать апелляцию в течение 10 дней, однако, как сообщает Cope, «Севилья» не планирует оспаривать решение о дисквалификации.
В женском Суперкубке Испании футболистки забирали медали сами. RFEF после критики сослалась на церемонию в Кубке короля
Барселона, которая не проверила факт дисквалификации
Тоже самое по организаторам Кубка, которые одобрили заявку
Тоже самое касательно самой футболистки, неужели никого не предупредила или сама забыла, что её вообще то дисквалифицировали
В общем сплошной сумбур
.
Уже борются с девушками. Нонсенс
Но никто об этом факте Барсе не сообщил. Понятно , что в мужском футболе любой топ-клуб пятьдесят раз проверил бы все нюансы ( Реал и Черышев сейчас поржали над моими словами), но в женском футболе херня творится . Недавно девки сами ходили забирать медали за Суперкубок Испании , доставая их из картоннного ящика и надевая себе на шею. Организаторы даже специального человека, на это дело, неудосужились найти