«Барселона» и «Севилья» исключены из женского Кубка Испании. В матчах участвовали дисквалифицированные футболистки

Теги Барселона Севилья Ла Лига Кубок Испании дисквалификации женский футбол Федерация футбола Испании Футбол

«Барселона» и «Севилья» исключены из женского Кубка Испании.

Комитет по соревнованиям Федерации футбола Испании установил, что в матчах 1/8 финала Кубка королевы в составе команд выходили футболистки, не имевшие на это права. В матче «Барселоны» с «Осасуной» (9:0) принимала участие нападающая Гейсе Феррейра, не отбывшая дисквалификацию в турнире, полученную в своем предыдущем клубе. В матче «Севильи» и «Вильярреала» (1:0) участвовала Нагоре Кальдерон, также не отбывшая дисквалификацию.

Помимо дисквалификации в Кубке королевы, «Барселона» и «Севилья» заплатят штраф в размере 1001 евро. Клубы могут подать апелляцию в течение 10 дней, однако, как сообщает Cope, «Севилья» не планирует оспаривать решение о дисквалификации.

В женском Суперкубке Испании футболистки забирали медали сами. RFEF после критики сослалась на церемонию в Кубке короля

27 комментариев

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Tishmul Tishmulov
По другому кубок у Барсы не могут забрать.
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Flavius
Уровень автоматизации в кубке короля как в российских военкоматах.
+3
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Badinoko
Какое интересное имя у девушки- Нагоре 🤔
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Syndycate
Ответ Ramil Usmanov
Не знали как убрать явного фаворита, Мадрид подсказал.
Нарушила Барса, а виноват Мадрид, классика от бчкашных)
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Бускетс это позиция
Ну тут прям фейл на фейле
Барселона, которая не проверила факт дисквалификации
Тоже самое по организаторам Кубка, которые одобрили заявку
Тоже самое касательно самой футболистки, неужели никого не предупредила или сама забыла, что её вообще то дисквалифицировали
В общем сплошной сумбур
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Барселона Каталония
Это пипец, там был счёт 9-0 ,был бы хотя бы 9-7 тогда да понятно именно с её помощью победители.
0
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ atomio
кабинет опять порешал походу. чтобы женская Барса требл внутренний не сделала в очередной раз
Мадридские кабинеты немогут вчестном бою выиграть вот и придуманы схема как отстранять их))
0
-3
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Zorro
Ответ Мадрид наказывает!
Твиттер Шакиры: "😂😂😂😭😭😭😂😂😂"
Слезы от чего брат мой??
+2
-1
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Zorro
Ответ Леван Мкртчян
Гейсе получила дискву , вообще, играя за другой клуб. Но никто об этом факте Барсе не сообщил. Понятно , что в мужском футболе любой топ-клуб пятьдесят раз проверил бы все нюансы ( Реал и Черышев сейчас поржали над моими словами), но в женском футболе херня творится . Недавно девки сами ходили забирать медали за Суперкубок Испании , доставая их из картоннного ящика и надевая себе на шею. Организаторы даже специального человека, на это дело, неудосужились найти
Классика испанского футбола
.
Уже борются с девушками. Нонсенс
+12
-2
+10
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ЧИКО
Вот оно, наглядное доказательство неполноценной обстановки… как может быть, что в таком огромном клубе, как Барса, не следили за такие простые моменты… как это возможно? там же специальные штаты на все дела? а вот так… Привет Лапорта!!! даже обсуждать нечего…
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Мадрид наказывает!
Твиттер Шакиры: "😂😂😂😭😭😭😂😂😂"
+2
-5
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Zorro
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Boni Jek
Ответ Давид Agabekyan
Так за эту Барсу дисквалифицировали. Какие вопросы?
Ла коридор
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Boni Jek
Ответ atomio
кабинет опять порешал походу. чтобы женская Барса требл внутренний не сделала в очередной раз
А почему комментарий скрыт у тебя? Совпадение?
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Zorro
Ответ Boni Jek
А тебя то кто обидел?
Девушки из Барселоны
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Boni Jek
Ответ DolJun
даже женская команда фк мем генерит рофлы)
Опять у тебя комментарий скрыт и традиционно минусы
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Boni Jek
Ответ Боули легенда Челси
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А тебя то кто обидел?
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Boni Jek
Тебас и мадрид уже до девчонок добрались...
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Леван Мкртчян
Ответ Ramil Usmanov
Не знали как убрать явного фаворита, Мадрид подсказал.
Гейсе получила дискву , вообще, играя за другой клуб.
Но никто об этом факте Барсе не сообщил. Понятно , что в мужском футболе любой топ-клуб пятьдесят раз проверил бы все нюансы ( Реал и Черышев сейчас поржали над моими словами), но в женском футболе херня творится . Недавно девки сами ходили забирать медали за Суперкубок Испании , доставая их из картоннного ящика и надевая себе на шею. Организаторы даже специального человека, на это дело, неудосужились найти
+41
-4
+37
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Ramil Usmanov
Не знали как убрать явного фаворита, Мадрид подсказал.
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Kyancey
Вспомним классика: 😂😂😂😭😭😭😂😂😂
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DolJun
даже женская команда фк мем генерит рофлы)
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Lionel Andres Messi 10
Не знал, что Бенитес теперь в женском футболе тренирует.
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Давид Agabekyan
Ответ xQcoW
Бчк чтобы нарушала правила? Никогда такого не было. Вот и опять
Так за эту Барсу дисквалифицировали. Какие вопросы?
+5
-11
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