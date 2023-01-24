«Барселона» и «Севилья» исключены из женского Кубка Испании. В матчах участвовали дисквалифицированные футболистки

« » и « » исключены из женского Кубка Испании.

Комитет по соревнованиям Федерации футбола Испании установил, что в матчах 1/8 финала Кубка королевы в составе команд выходили футболистки, не имевшие на это права. В матче «Барселоны» с «Осасуной» (9:0) принимала участие нападающая Гейсе Феррейра, не отбывшая дисквалификацию в турнире, полученную в своем предыдущем клубе. В матче «Севильи» и «Вильярреала» (1:0) участвовала Нагоре Кальдерон, также не отбывшая дисквалификацию.

Помимо дисквалификации в Кубке королевы, «Барселона» и «Севилья» заплатят штраф в размере 1001 евро. Клубы могут подать апелляцию в течение 10 дней, однако, как сообщает Cope, «Севилья» не планирует оспаривать решение о дисквалификации.

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