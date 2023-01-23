В женском Суперкубке Испании футболистки забирали медали сами. RFEF после критики сослалась на церемонию в Кубке короля

Теги Барселона Реал Сосьедад Кубок Испании женский футбол Суперкубок Испании Федерация футбола Испании Футбол

После финала женского Суперкубка Испании футболистки забирали медали самостоятельно.

В финале женского Суперкубка Испании «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад со счетом 3:0, став обладателем трофея второй раз подряд.

После матча капитан женской команды «Барселоны» Марта Торрехон подняла трофей на подиуме, пока остальные игроки забирали медали самостоятельно из контейнера на боковой линии поля, тогда как в финале женского Кубка Испании (Кубка королевы) в мае 2022 года игроков «Бетиса» награждали медалями на подиуме.

Федерацию футбола Испании (RFEF) раскритиковали в соцсетях за неподобающую организацию церемонии награждения. В футбольной федерации объяснили ситуацию тем, что церемонию награждения решили провести таким же образом, как на Кубке короля 2022 года, когда медали игрокам раздали сотрудники клуба.

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6 комментариев

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Falsegoalkeeper
Ответ Anton Lem
Ну чудаки на букву м, оправдания как у детей...
Оправдания по какому поводу. Первое, награждение должно было быть, но на турниры u17 среди юношей в Испании тоже король не приезжает. А юноши этих возрастов периодически обыгрывают женские профессиональные команды
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Anton Lem
Ну чудаки на букву м, оправдания как у детей...
+2
0
+2
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Фан Рубина
Надо было по почте отправить.
+2
0
+2
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Виталий Желтоусов
Как то это не по пацански.
0
-1
-1
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Hong Kil
Ну поработали немного руками. Женщинам играющим в футбол к такому не привыкать.
+4
-8
-4
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А.Э.РАСИМ
И победители, с несчастными лицами забирали свои золотые медали .....
Так нельзя.
+9
-2
+7
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