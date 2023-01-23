В женском Суперкубке Испании футболистки забирали медали сами. RFEF после критики сослалась на церемонию в Кубке короля

После финала женского Суперкубка Испании футболистки забирали медали самостоятельно.

В финале женского Суперкубка Испании «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад со счетом 3:0, став обладателем трофея второй раз подряд.

После матча капитан женской команды «Барселоны» Марта Торрехон подняла трофей на подиуме, пока остальные игроки забирали медали самостоятельно из контейнера на боковой линии поля, тогда как в финале женского Кубка Испании (Кубка королевы) в мае 2022 года игроков «Бетиса» награждали медалями на подиуме.

Федерацию футбола Испании (RFEF) раскритиковали в соцсетях за неподобающую организацию церемонии награждения. В футбольной федерации объяснили ситуацию тем, что церемонию награждения решили провести таким же образом, как на Кубке короля 2022 года, когда медали игрокам раздали сотрудники клуба.