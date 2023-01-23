Полиция Уганды задержала 20 фанатов «Арсенала», праздновавших победу над «МЮ». Они автоколонной передвигались по Джиндже

20 болельщиков « » задержаны в Уганде после победы клуба над «МЮ».

«Канониры» одолели « » со счетом 3:2 в 21-м туре .

На следующий день группа фанатов устроила автопробег в честь победы лондонской команды. Полиция остановила колонну из пяти автомобилей, попросила всех болельщиков выйти из транспортных средств и сесть в патрульные машины. После этого они были доставлены в участок Джинджи.

В правоохранительных органах пока не комментировали задержание фанатов. Об этом происшествии сообщил один из членов группы.

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