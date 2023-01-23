Полиция Уганды задержала 20 фанатов «Арсенала», праздновавших победу над «МЮ». Они автоколонной передвигались по Джиндже
20 болельщиков «Арсенала» задержаны в Уганде после победы клуба над «МЮ».
«Канониры» одолели «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2 в 21-м туре АПЛ.
На следующий день группа фанатов устроила автопробег в честь победы лондонской команды. Полиция остановила колонну из пяти автомобилей, попросила всех болельщиков выйти из транспортных средств и сесть в патрульные машины. После этого они были доставлены в участок Джинджи.
В правоохранительных органах пока не комментировали задержание фанатов. Об этом происшествии сообщил один из членов группы.
«Арсенал» показал зрелый футбол (и чемпионский характер?). «МЮ» без Каземиро – другая команда
Помню новость 10-летней давности:
Житель Уганды остался без дома в результате пари, которое он заключил с другом по поводу исхода матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал".
ESPN со ссылкой на угандийскую газету The Observer сообщает, что болельщик поставил на любимых "канониров" свой дом, а его друг верил в победу манкунианцев и поставил на МЮ жену и машину.
Условия спора были утверждены и запротоколированы. Местные лидеры и другие болельщики выступали в качестве свидетелей пари, которое было заключено в Иганге (город в восточной части Уганды)
Встреча 11-го тура Английской премьер-лиги завершилась поражением "Арсенала" со счетом 0:1. Сообщается, что сделавший неудачную ставку мужчина потерял сознание в концовке матча. Теперь ему, его трем женам и пятерым детям негде жить, поскольку победитель пари и еще несколько местных поклонников "Манчестер Юнайтед" после финального свистка ворвались в его дом и выгнали его вместе с семьей.
https://www.sport-interfax.ru/wc2018/340875
Даже ударили автопробегом по африканскому бездорожью 👍