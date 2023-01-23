Полиция Уганды задержала 20 фанатов «Арсенала», праздновавших победу над «МЮ». Они автоколонной передвигались по Джиндже

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал происшествия болельщики сборная Уганды Футбол

20 болельщиков «Арсенала» задержаны в Уганде после победы клуба над «МЮ».

«Канониры» одолели «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2 в 21-м туре АПЛ.

На следующий день группа фанатов устроила автопробег в честь победы лондонской команды. Полиция остановила колонну из пяти автомобилей, попросила всех болельщиков выйти из транспортных средств и сесть в патрульные машины. После этого они были доставлены в участок Джинджи.

В правоохранительных органах пока не комментировали задержание фанатов. Об этом происшествии сообщил один из членов группы.

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11 комментариев

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Night Crawler
Ох, уж эти угандийские болельщики Арсенала.
Помню новость 10-летней давности:
Житель Уганды остался без дома в результате пари, которое он заключил с другом по поводу исхода матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал".

ESPN со ссылкой на угандийскую газету The Observer сообщает, что болельщик поставил на любимых "канониров" свой дом, а его друг верил в победу манкунианцев и поставил на МЮ жену и машину.

Условия спора были утверждены и запротоколированы. Местные лидеры и другие болельщики выступали в качестве свидетелей пари, которое было заключено в Иганге (город в восточной части Уганды)

Встреча 11-го тура Английской премьер-лиги завершилась поражением "Арсенала" со счетом 0:1. Сообщается, что сделавший неудачную ставку мужчина потерял сознание в концовке матча. Теперь ему, его трем женам и пятерым детям негде жить, поскольку победитель пари и еще несколько местных поклонников "Манчестер Юнайтед" после финального свистка ворвались в его дом и выгнали его вместе с семьей.
https://www.sport-interfax.ru/wc2018/340875
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Esentials
Ответ Gnider
Возглавляла автоколонну машина ехавшая на 4 месте
Ох.. уже стары шутки про доминацию.. а ты всё ещё про 4 место..
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Esentials
Как скучно мы живём..
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Максим Τихонов
Полиция, тем временем, болела за МЮ..
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Dizzod
Сколько км от Эмирейтс до Уганды?
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Gnider
Возглавляла автоколонну машина ехавшая на 4 месте
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угандские кнакалзы - до ю ноу де вей !
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ман исфараги
Что такое Джинджа?
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AF007
Фыбытыж со своей бандой в Африку оказывается перебрался
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Sevuska
Наш любимый Арсенал поддерживают во всех уголках мира .
Даже ударили автопробегом по африканскому бездорожью 👍
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cektor
Новости которые мы заслужили
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